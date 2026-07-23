Ezek az intő jelek tűzveszélyes klímára utalhatnak

A legtöbb klímaberendezéshez köthető tűzeset elektromos meghibásodás miatt alakul ki.

A szakszerű telepítés és a rendszeres karbantartás jelentősen csökkentheti a kockázatokat.

Mutatjuk, milyen előjelek utalhatnak tűzveszélyes légkondicionáló berendezésre.

Talán nem is gondolunk bele, hogy a hűtőberendezések folyamatos és rendszeres működtetése milyen iszonyú terhet ró az elektromos hálózatra. Egy modern klíma biztonságos, de az igazság az, hogy abszolút biztonság nem létezik. A nem megfelelő telepítés, az elhanyagolt karbantartás vagy az elektromos problémák komoly veszélyt jelenthetnek, adott esetben lángba is boríthatják az otthonunkat.

A klíma nem játék. Felelős használatot igényel, egy apró hiba ugyanis nagyobb tűzhöz is vezethet. Fotó: TSViPhoto / Shutterstock

Egyre több klímaberendezés gyullad ki

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint az elmúlt évben 29 alkalommal gyulladt ki maga a légkondicionáló berendezés, további nyolc esetben pedig a készülékhez köthető elektromos tűz okozott károkat a környezetében.

Az idei év július elejéig már 14 hasonló eset történt, amelyek közül többnél elektromos eredetű meghibásodás állt a háttérben.

A tapasztalatok szerint a legtöbbször a kültéri egységek érintettek, amelyek általában kisebb, néhány négyzetméteres területen okoznak károkat. Előfordult azonban olyan eset is, amikor egy meghibásodott klíma miatt egy teljes társasházi erkély, valamint a szomszédos lakás erkélye is leégett.

A biztonságos működés alapfeltételei

Alapvetés, hogy a klímaberendezést kizárólag megbízható helyről érdemes beszerezni, a felszerelését pedig minden esetben képzett szakemberre kell bízni. Ugyanilyen fontos a rendszeres karbantartás is, hiszen az időben észlelt hibák megelőzhetik a komolyabb meghibásodásokat. Továbbá: