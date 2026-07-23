Ezek az intő jelek tűzveszélyes klímára utalhatnak

- A legtöbb klímaberendezéshez köthető tűzeset elektromos meghibásodás miatt alakul ki.
- A szakszerű telepítés és a rendszeres karbantartás jelentősen csökkentheti a kockázatokat.
- Mutatjuk, milyen előjelek utalhatnak tűzveszélyes légkondicionáló berendezésre.
Talán nem is gondolunk bele, hogy a hűtőberendezések folyamatos és rendszeres működtetése milyen iszonyú terhet ró az elektromos hálózatra. Egy modern klíma biztonságos, de az igazság az, hogy abszolút biztonság nem létezik. A nem megfelelő telepítés, az elhanyagolt karbantartás vagy az elektromos problémák komoly veszélyt jelenthetnek, adott esetben lángba is boríthatják az otthonunkat.
Egyre több klímaberendezés gyullad ki
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint az elmúlt évben 29 alkalommal gyulladt ki maga a légkondicionáló berendezés, további nyolc esetben pedig a készülékhez köthető elektromos tűz okozott károkat a környezetében.
Az idei év július elejéig már 14 hasonló eset történt, amelyek közül többnél elektromos eredetű meghibásodás állt a háttérben.
A tapasztalatok szerint a legtöbbször a kültéri egységek érintettek, amelyek általában kisebb, néhány négyzetméteres területen okoznak károkat. Előfordult azonban olyan eset is, amikor egy meghibásodott klíma miatt egy teljes társasházi erkély, valamint a szomszédos lakás erkélye is leégett.
A biztonságos működés alapfeltételei
Alapvetés, hogy a klímaberendezést kizárólag megbízható helyről érdemes beszerezni, a felszerelését pedig minden esetben képzett szakemberre kell bízni. Ugyanilyen fontos a rendszeres karbantartás is, hiszen az időben észlelt hibák megelőzhetik a komolyabb meghibásodásokat. Továbbá:
- a klímát csak olyan áramkörre szabad kötni, amely képes elviselni a berendezés terhelését;
- a telepítés során gondoskodni kell a megfelelő védelmi megoldásokról és a megfelelő teljesítményű kismegszakítóról is, amely hiba esetén automatikusan megszakítja az áramellátást;
- semmiképpen se tároljunk éghető tárgyakat vagy anyagokat a készülék közelében (egy esetleges meghibásodás esetén ezek elősegíthetik a tűz gyors terjedését);
- többlakásos épületeknél megfelelő távolságra helyeztessük el a kültéri egységeket (így ha tűz üt ki, kisebb eséllyel terjedhet át a szomszédos berendezésekre).
Ezek a jelek árulkodnak arról, hogy a klímaberendezésünk tűzveszélyes
Az egyik leginkább intő jel, ha működés közben égett műanyag- vagy ózonszag terjeng. Ez szinte mindig túlmelegedő elektromos vezetékekre, megolvadt szigetelésre vagy zárlatos motorra utal.
Ilyen esetben a készüléket azonnal áramtalanítani kell a kismegszakító lekapcsolásával.
Szintén elektromos problémát jelez, ha a klíma indításakor vagy működése közben vibrálnak a lakásban a fények, vagy ha a berendezés rendszeresen leveri a biztosítékot.
A működő klímaberendezésből hallatszó erős zümmögő, búgó vagy kattogó hangok a ventilátormotor szorulását vagy zárlatát vetíthetik előre. A szerkezet ilyenkor pillanatok alatt kritikus hőmérsékletűre melegedhet, ami meggyújthatja a környező műanyag burkolatot.
Ha a gép belsejében bőséggel van por- és koszréteg, az egyrészt gátolja a motor hűtését, másrészt egy esetleges elektromos szikra esetén azonnal gyúlékony üzemanyagként szolgál.
Mi a teendő, ha kigyullad a klímaberendezés?
- Próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat, és a feszültség alatt lévő készüléket semmiképpen se öntsük le vízzel!
- Inkább porral oltó készüléket használjunk, de minden esetben ellenőrizzük az oltókészüléken feltüntetett jelöléseket – ezek mutatják, milyen típusú tüzek oltására alkalmasak.
- Amennyiben a tüzet nem sikerül azonnal megfékezni vagy a helyzet veszélyessé válik, nem szabad kockáztatni: haladéktalanul el kell hagyni a helyszínt, és értesíteni kell a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon.
Íme 3 jel, hogy nem megfelelően szerelték fel a kímaberendezésed: