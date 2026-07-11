Klímaszakértő árulta el, mit rontanak el a legtöbben a kánikulában

A nyári hőhullámok idején sokan egész nap működtetik a légkondicionálót, pedig már az is sokat számít, ha sikerül megakadályozni, hogy a lakás túlzottan felmelegedjen. Klíma nélkül azonban a legnagyobb forróságban már nehéz kellemes hőmérsékletet biztosítani – erre hívta fel a figyelmet egy szakértő.

A klíma hatékonyabban működik, ha a redőny is védi a lakást a felmelegedéstől.

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A külső árnyékolás jelentősen csökkentheti a napsugárzás okozta felmelegedést. Nánási Gábor klímaszakértő szerint a redőny egyik legfontosabb előnye, hogy még azelőtt felfogja a napsugarakat, mielőtt azok felmelegítenék az ablakokat és a helyiségek belsejét. Ha napközben árnyékoljuk az ablakokat, a lakás lassabban melegszik fel, így a hűtőberendezésnek is kevesebb energiát kell felhasználnia.

A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tartós, 35–40 fokos kánikula idején az árnyékolás önmagában nem elegendő. Ilyenkor a megfelelő beltéri hőmérséklet fenntartásához legtöbbször továbbra is szükség van légkondicionálóra.

Így lesz igazán hatékony a klíma használata

A szakértő szerint a klíma használata akkor a leghatékonyabb, ha több módszert is kombinálunk. Érdemes már reggel, még a közvetlen napsütés előtt leengedni a redőnyt, a lakást pedig inkább a hajnali vagy az esti órákban átszellőztetni.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendszeres karbantartás legalább olyan fontos, mint a megfelelő használat.

A szennyezett szűrők és hőcserélők csökkentik a berendezés hatékonyságát, növelik az energiafogyasztást, és rontják a beltéri levegő minőségét is. Egy elhanyagolt készülékben könnyebben elszaporodhatnak a penészgombák és más mikroorganizmusok, ami egészségügyi kockázatot is jelenthet.

A szakértő szerint a legnagyobb hőség idején a kellemes lakáshőmérséklet titka a tudatos árnyékolás, a megfelelő időben történő szellőztetés és a rendszeresen karbantartott légkondicionáló együttes alkalmazása.

Nyáron akár hűsítő italokkal is átvészelhetjük a hőséget. Korábban néhány remek lehetőséget ajánlottunk, érdemes kipróbálni őket.