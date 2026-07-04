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kontaktlencse

Kontaktlencsét visel? A legtöbben nem is tudják, hogy ezt nem lenne szabad csinálni

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Sokan természetesnek veszik, hogy zuhanyzás közben sem veszik ki a kontaktlencséjüket, azonban ilyenkor olyan kórokozókkal kerülhet kapcsolatba, amelyek súlyos szemfertőzést, látáskárosodást, ritka esetben pedig akár szaruhártya-átültetést is szükségessé tehetnek. A szakértők ezért több fontos óvintézkedésre is felhívják a figyelmet.
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A szakemberek egyöntetűen azt javasolják, hogy zuhanyzás előtt minden esetben vegyük ki a kontaktlencsét. Bár sokan ártalmatlan szokásnak tartják, a csapvíz nem steril, ezért olyan baktériumokat és egysejtű kórokozókat is tartalmazhat, amelyek súlyos szemfertőzést okozhatnak – számolt be róla a Huffington Post.

A kontaktlencse megfelelő tisztítása és a higiéniai szabályok betartása fontos a szemfertőzések megelőzésében
A kontaktlencse megfelelő tisztítása és a higiéniai szabályok betartása fontos a szemfertőzések megelőzésében
Fotó: Pexels

A téma egy amerikai nő esetét követően kapott nagyobb nyilvánosságot. A nő közlése szerint ritka, Acanthamoeba keratitis nevű parazitás szemfertőzést diagnosztizáltak nála, amely miatt egyik szemére elveszítette a látását, és később szaruhártya-átültetésen esett át. Elmondása szerint rendszeresen kontaktlencsében zuhanyozott, és úgy véli, fertőzését ez okozhatta.

Miért veszélyes a kontaktlencse viselése zuhanyzás közben?

A szakértők szerint a csapvízben olyan kórokozók is előfordulhatnak, mint az Acanthamoeba, a Pseudomonas aeruginosa vagy a Serratia marcescens baktérium. Ezek a mikroorganizmusok a kontaktlencse alá kerülhetnek, ahol megtapadva súlyos szaruhártya-fertőzést idézhetnek elő.

Az ilyen fertőzések tünetei lehetnek:

  • erős szemfájdalom,
  • vörösség,
  • homályos látás,
  • fokozott fényérzékenység,
  • könnyezés.

A szakemberek szerint a korai felismerés kiemelten fontos, mert kezelés nélkül akár maradandó látáskárosodás is kialakulhat.

A puha kontaktlencsék gyorsan felszívják a vizet, emiatt megváltozhat az alakjuk és romolhat az illeszkedésük. Ez kellemetlen érzést, szemszárazságot, homályos látást okozhat, és a lencse eltávolítása is nehezebbé válhat. A csapvíz sótartalma ráadásul eltér a könnyfilmétől, ezért a lencse deformálódhat, ami irritálhatja vagy felsértheti a szaruhártya felszínét.

Fürdés és pezsgőfürdő sem ajánlott

A szakértők szerint a kockázat nem korlátozódik a zuhanyzásra. A kádfürdő, a pezsgőfürdő, az uszoda és a természetes vizek szintén tartalmazhatnak olyan kórokozókat, amelyek a kontaktlencse alatt könnyebben megtapadhatnak. Emellett a meleg, párás környezet kiszáríthatja a lencsét, amely könnyebben rátapadhat a szaruhártyára, növelve a felszíni sérülések kialakulásának esélyét.

Mit tegyünk, ha víz éri a kontaktlencsét?

A szemészek azt javasolják, hogy ha zuhanyzás vagy fürdés közben víz kerül a szembe, a kontaktlencsét minél hamarabb el kell távolítani.

A napi eldobható lencsét ilyenkor célszerű kidobni és új párt használni, a hosszabb ideig viselhető lencséket pedig alaposan fertőtleníteni kell a megfelelő kontaktlencse-ápoló oldattal. Csapvízzel sem a lencsét, sem a tárolótokot nem szabad öblíteni.

Ha vízzel való érintkezés után szemfájdalom, vörösség vagy homályos látás jelentkezik, mielőbb szemészhez kell fordulni, mert a gyors kezelés jelentősen csökkentheti a maradandó károsodás kockázatát.

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