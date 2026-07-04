Kontaktlencsét visel? A legtöbben nem is tudják, hogy ezt nem lenne szabad csinálni

A szakemberek egyöntetűen azt javasolják, hogy zuhanyzás előtt minden esetben vegyük ki a kontaktlencsét. Bár sokan ártalmatlan szokásnak tartják, a csapvíz nem steril, ezért olyan baktériumokat és egysejtű kórokozókat is tartalmazhat, amelyek súlyos szemfertőzést okozhatnak – számolt be róla a Huffington Post.
A téma egy amerikai nő esetét követően kapott nagyobb nyilvánosságot. A nő közlése szerint ritka, Acanthamoeba keratitis nevű parazitás szemfertőzést diagnosztizáltak nála, amely miatt egyik szemére elveszítette a látását, és később szaruhártya-átültetésen esett át. Elmondása szerint rendszeresen kontaktlencsében zuhanyozott, és úgy véli, fertőzését ez okozhatta.
Miért veszélyes a kontaktlencse viselése zuhanyzás közben?
A szakértők szerint a csapvízben olyan kórokozók is előfordulhatnak, mint az Acanthamoeba, a Pseudomonas aeruginosa vagy a Serratia marcescens baktérium. Ezek a mikroorganizmusok a kontaktlencse alá kerülhetnek, ahol megtapadva súlyos szaruhártya-fertőzést idézhetnek elő.
Az ilyen fertőzések tünetei lehetnek:
- erős szemfájdalom,
- vörösség,
- homályos látás,
- fokozott fényérzékenység,
- könnyezés.
A szakemberek szerint a korai felismerés kiemelten fontos, mert kezelés nélkül akár maradandó látáskárosodás is kialakulhat.
Fürdés és pezsgőfürdő sem ajánlott
A szakértők szerint a kockázat nem korlátozódik a zuhanyzásra. A kádfürdő, a pezsgőfürdő, az uszoda és a természetes vizek szintén tartalmazhatnak olyan kórokozókat, amelyek a kontaktlencse alatt könnyebben megtapadhatnak. Emellett a meleg, párás környezet kiszáríthatja a lencsét, amely könnyebben rátapadhat a szaruhártyára, növelve a felszíni sérülések kialakulásának esélyét.
Mit tegyünk, ha víz éri a kontaktlencsét?
A szemészek azt javasolják, hogy ha zuhanyzás vagy fürdés közben víz kerül a szembe, a kontaktlencsét minél hamarabb el kell távolítani.
A napi eldobható lencsét ilyenkor célszerű kidobni és új párt használni, a hosszabb ideig viselhető lencséket pedig alaposan fertőtleníteni kell a megfelelő kontaktlencse-ápoló oldattal. Csapvízzel sem a lencsét, sem a tárolótokot nem szabad öblíteni.
Ha vízzel való érintkezés után szemfájdalom, vörösség vagy homályos látás jelentkezik, mielőbb szemészhez kell fordulni, mert a gyors kezelés jelentősen csökkentheti a maradandó károsodás kockázatát.
A puha kontaktlencsék gyorsan felszívják a vizet, emiatt megváltozhat az alakjuk és romolhat az illeszkedésük. Ez kellemetlen érzést, szemszárazságot, homályos látást okozhat, és a lencse eltávolítása is nehezebbé válhat. A csapvíz sótartalma ráadásul eltér a könnyfilmétől, ezért a lencse deformálódhat, ami irritálhatja vagy felsértheti a szaruhártya felszínét.