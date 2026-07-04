Kontaktlencsét visel? A legtöbben nem is tudják, hogy ezt nem lenne szabad csinálni

A szakemberek egyöntetűen azt javasolják, hogy zuhanyzás előtt minden esetben vegyük ki a kontaktlencsét. Bár sokan ártalmatlan szokásnak tartják, a csapvíz nem steril, ezért olyan baktériumokat és egysejtű kórokozókat is tartalmazhat, amelyek súlyos szemfertőzést okozhatnak – számolt be róla a Huffington Post.

A kontaktlencse megfelelő tisztítása és a higiéniai szabályok betartása fontos a szemfertőzések megelőzésében

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A téma egy amerikai nő esetét követően kapott nagyobb nyilvánosságot. A nő közlése szerint ritka, Acanthamoeba keratitis nevű parazitás szemfertőzést diagnosztizáltak nála, amely miatt egyik szemére elveszítette a látását, és később szaruhártya-átültetésen esett át. Elmondása szerint rendszeresen kontaktlencsében zuhanyozott, és úgy véli, fertőzését ez okozhatta.

Miért veszélyes a kontaktlencse viselése zuhanyzás közben?

A szakértők szerint a csapvízben olyan kórokozók is előfordulhatnak, mint az Acanthamoeba, a Pseudomonas aeruginosa vagy a Serratia marcescens baktérium. Ezek a mikroorganizmusok a kontaktlencse alá kerülhetnek, ahol megtapadva súlyos szaruhártya-fertőzést idézhetnek elő.

Az ilyen fertőzések tünetei lehetnek:

erős szemfájdalom,

vörösség,

homályos látás,

fokozott fényérzékenység,

könnyezés.

A szakemberek szerint a korai felismerés kiemelten fontos, mert kezelés nélkül akár maradandó látáskárosodás is kialakulhat.

Fürdés és pezsgőfürdő sem ajánlott

A szakértők szerint a kockázat nem korlátozódik a zuhanyzásra. A kádfürdő, a pezsgőfürdő, az uszoda és a természetes vizek szintén tartalmazhatnak olyan kórokozókat, amelyek a kontaktlencse alatt könnyebben megtapadhatnak. Emellett a meleg, párás környezet kiszáríthatja a lencsét, amely könnyebben rátapadhat a szaruhártyára, növelve a felszíni sérülések kialakulásának esélyét.