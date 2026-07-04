Persze mindenki hazudik, ferdít vagy füllent néha. Őszintének lenni nem azt jelenti, hogy minden alkalommal kéretlenül elmondjuk, hogy valójában mit gondolunk, hanem úgy közöljük a mondandónkat, hogy közben tekintettel vagyunk a másik érzéseire is. Nem kell hazudni, de kéretlenül észt osztani sem. Van viszont az az embertípus, akinek a hazugság az életmódjává vált, ők a kóros hazudozók. Nem szépítenek, tudatosan tévesztenek meg és találnak ki történeteket. Őket a saját érdekünkben jobb messziről elkerülni!

Könnyen felismerhetjük a kóros hazudozókat, ha tudjuk mire figyeljünk

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Nézzük a pszichológia szerint mik a jelei annak, hogy kóros hazudozóval van dolgunk

Már azt sem hisszük el, amit kérdez. Egy 2020-as tanulmány a kóros hazudozást úgy határozta meg, mint

...a túlzott hazugság állandó, mindent átható és gyakran kényszeres mintája, amely a társadalmi, foglalkozási vagy egyéb területeken klinikailag jelentős mértékű működési zavarokhoz vezet; jelentős szorongást okoz; kockázatot jelent önmagára vagy másokra; és hat hónapnál tovább fordul elő.”

A tanulmány szerint az emberek 8-13 százaléka kóros hazudozónak vallja magát, vagy azt állítja, hogy mások is így azonosítják őket.

A hazugság jelei

Kiszínez minden történetet

A hazugság jelei közé tartozik, hogy az illető minden sztorit sokkal különlegesebben mesél el, mint ahogy valójában történt. Erre főleg akkor figyelhetünk fel, amikor a közösen átélt történeteinket meséli el másoknak. Valahogy sokkal izgalmasabban hangzik, mint ahogy mi emlékszünk rá.

Hihetetlen történeteket mesél

Drámai és rendkívül valószínűtlen történeteket mesél el az ismerkedési fázisban, mi pedig csak ámulunk az elején, de egy idő után már gyanússá válik a dolog. Elég valószerűtlen, hogy valaki jelenleg ételfutár, de korábban a Stasi-ügynöke volt ugye?

Szorongó

Szorongónak tűnik beszéd közben, mikor már látja, hogy nem igazán megy át a kitalált sztorija, frusztrált lesz és inkább terel, mondván úgyse hinnénk el, minek magyarázza, vagy éppen rátesz még egy lapáttal a hazugságra. Ez egy kóros hazudozó módszere.

Nem bírja a szembesítést

Ha rajtakapjuk egy hazugságon és szembesítjük a tényekkel, rávilágítunk az ellentmondásokra, vad védekezésbe kezd, miközben egyre idegesebb támadásba lendül. Ekkor a felkérdezőt állítja be nem normálisnak, paranoiásnak vagy szenilisnek. Más esetben nem törődik azzal, hogy hazugságon kapjuk, lerázza magáról, mondván mi emlékszünk rosszul, mert ő mindig őszinte.