Persze mindenki hazudik, ferdít vagy füllent néha. Őszintének lenni nem azt jelenti, hogy minden alkalommal kéretlenül elmondjuk, hogy valójában mit gondolunk, hanem úgy közöljük a mondandónkat, hogy közben tekintettel vagyunk a másik érzéseire is. Nem kell hazudni, de kéretlenül észt osztani sem. Van viszont az az embertípus, akinek a hazugság az életmódjává vált, ők a kóros hazudozók. Nem szépítenek, tudatosan tévesztenek meg és találnak ki történeteket. Őket a saját érdekünkben jobb messziről elkerülni!
Nézzük a pszichológia szerint mik a jelei annak, hogy kóros hazudozóval van dolgunk
Már azt sem hisszük el, amit kérdez. Egy 2020-as tanulmány a kóros hazudozást úgy határozta meg, mint
...a túlzott hazugság állandó, mindent átható és gyakran kényszeres mintája, amely a társadalmi, foglalkozási vagy egyéb területeken klinikailag jelentős mértékű működési zavarokhoz vezet; jelentős szorongást okoz; kockázatot jelent önmagára vagy másokra; és hat hónapnál tovább fordul elő.”
A tanulmány szerint az emberek 8-13 százaléka kóros hazudozónak vallja magát, vagy azt állítja, hogy mások is így azonosítják őket.
A hazugság jelei
Kiszínez minden történetet
A hazugság jelei közé tartozik, hogy az illető minden sztorit sokkal különlegesebben mesél el, mint ahogy valójában történt. Erre főleg akkor figyelhetünk fel, amikor a közösen átélt történeteinket meséli el másoknak. Valahogy sokkal izgalmasabban hangzik, mint ahogy mi emlékszünk rá.
Hihetetlen történeteket mesél
Drámai és rendkívül valószínűtlen történeteket mesél el az ismerkedési fázisban, mi pedig csak ámulunk az elején, de egy idő után már gyanússá válik a dolog. Elég valószerűtlen, hogy valaki jelenleg ételfutár, de korábban a Stasi-ügynöke volt ugye?
Szorongó
Szorongónak tűnik beszéd közben, mikor már látja, hogy nem igazán megy át a kitalált sztorija, frusztrált lesz és inkább terel, mondván úgyse hinnénk el, minek magyarázza, vagy éppen rátesz még egy lapáttal a hazugságra. Ez egy kóros hazudozó módszere.
Nem bírja a szembesítést
Ha rajtakapjuk egy hazugságon és szembesítjük a tényekkel, rávilágítunk az ellentmondásokra, vad védekezésbe kezd, miközben egyre idegesebb támadásba lendül. Ekkor a felkérdezőt állítja be nem normálisnak, paranoiásnak vagy szenilisnek. Más esetben nem törődik azzal, hogy hazugságon kapjuk, lerázza magáról, mondván mi emlékszünk rosszul, mert ő mindig őszinte.
Változnak a történetek
Folyamatosan változtatja a történeteket, vagy homályosan fogalmaz, mikor rákérdezünk egy-két részletre, ami nem stimmel, mert a múltkor nem így mesélte. Közli, hogy rosszul emlékszünk.
Ok nélkül is hazudik
Már akkor is hazudik, ha nincs rá oka, a legapróbb, leghétköznapibb dolgokban is önmagát fényezi.
Más tollával ékeskedik
Egy valaki más által elmondott történetet rendszeresen a sajátjaként ad elő, természetesen alaposan kiszínezve.
A szavai nincsenek összhangban a tetteivel
Rendszeresen nem tartja be az ígéreteit. Vagy letagadja, vagy elsumákolja akkor is, ha az ő ötlete volt az ígéret.
Ha felismerjük, hogy a közvetlen környezetünkben kóros hazudozó van, jobb, ha mielőbb kivonjuk magunkat az illető bűvköréből. Nem minden arany, ami fénylik, ne engedjük, hogy elvakítson minket a kezdeti lelkesedés. Hiába szembesítjük, hiába ígérget, nem fog változni, mindegy hány esélyt adunk neki.
Az alábbi videóból még többet tudhatunk meg a kóros hazudozás pszichológiájáról: