Korzika legszebb látnivalói: fehér sziklák, türkiz öblök és mesebeli városok

Korzika látnivalói az érintetlen természeti környezetről, a meredek sziklafalakra épült városokról és a türkizkék tengeröblökről mesélnek. A sziget valójában egyetlen hatalmas, észak-déli irányú hegyvonulat, amely a tenger felől nézve markáns profilt kölcsönöz a tájnak. A sziget útjai rendkívül kanyargósak, a hegyeken való átkelés időigényes, emiatt a felfedezés során érdemes lassítani a tempón. A sűrű, áthatolhatatlan macchia bozótos (a Földközi-tenger partvidékén jellemző, sűrű, örökzöld cserjés növénytársulás) illata az egész vidéket belengi, a helyiek büszke kultúrája és saját korzikai nyelve pedig erős önálló identitást tükröz. A francia és az olasz hatások keveredése a gasztronómiában és az építészetben egyaránt megmutatkozik.

Korzika látnivalói közé tartozik az ódon város, a XII. században alapított Bonifacio is, amely képeslapra kívánkozó fekvésével csábítja az utazókat.

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Melyek Korzika látnivalói, amelyeket feltétlenül látni kell?

A sziget déli csücskén található, meredek fehér sziklákra épült Bonifacio középkori citadellájával és szűk sikátoraival az egyik legdrámaibb nevezetesség. A városban sétálva felkereshető az a ház is, ahol egykor Napóleon lakott egy ideig. A délkeleti részen fekvő Porto-Vecchio ma már elegáns üdülőhely, amelynek közelében olyan fehér homokos strandok találhatók, mint a Santa Giulia vagy a Palombaggia. Az északnyugati parton fekvő Saint-Florent kikötőjéből könnyen elérhető a lassan mélyülő Roya strand, valamint a nehezebben megközelíthető, érintetlen Loto és Saleccia partok. A meleg nyári hónapok, májustól szeptemberig, ideálisak a strandolásra és a felfedezésre, amikor a nappali hőmérséklet eléri a 25-27 fokot.

Palombaggia hófehér homokos tengerpartját és türkiz színű vizét a Karib-szigetvilág is megirigyelné.

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A belső, hegyvidéki területek teljesen más arcát mutatják a szigetnek. Corte egyetemi városa a hegyek gyűrűjében, egy látványos citadellával büszkélkedhet, és kiváló kiindulópont a túrázáshoz. A híres, embert próbáló GR20 túraútvonal egy rövidebb szakaszán érhetők el a Cascades des Anglais vízesések és természetes medencék, amelyek hűsítő menedéket nyújtanak a nyári melegben. A Bastia közelében fekvő Cervione hegyi faluban igazi hagyományos vendéglátásban lehet részünk.

Cervione hegyi falujából lenyűgöző panoráma tárul az ember szeme elé az alant elterülő Földközi-tengerre.

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Történelmi kisvárosok és korzikai ízek

A sziget belsejében található Sartène városát a legkorzikaibb településként tartják számon, ahol a XVI. századi őrtoronyból egykor a kalózokat figyelték. A közelben fekvő Filitosa régészeti helyszíne a neolitikumból származó menhirekkel és különleges kőszobrokkal repíti vissza az utazót a múltba. A nyugati parton fekvő Cargèse-ből induló hajókirándulások során megcsodálható a Scandola Természetvédelmi Terület részét képező Calanques de Piana: a tengerből kiemelkedő vörös gránit sziklafalak látványa valóban lenyűgöző.