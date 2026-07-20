Kőszeg téged is elvarázsol: a határ menti kisváros, ami kötelező nyári kaland

- Jurisics-vár és történelmi belváros: a legendás ostrom helyszíne és a hangulatos terek középkori hangulatot árasztanak.
- Hűsítő alpesi természet: a Kőszegi-hegység tiszta levegője, a Hétforrás és az Írott-kő kiváló nyári menedék a hőség elől.
- Évszázados becsületkasszák: a helyi árusok bizalmára épülő, egyedülálló hagyomány ma is élő része a város mindennapjainak.
A Kőszegi-hegység lábánál fekvő kisváros tökéletes menedéket nyújt a nyári hőség elől, köszönhetően a tiszta, szubalpin klímájának. Ha ide látogatsz, hamar feltűnik, hogy Kőszeg látnivalói egy egészen egyedülálló, múltidéző világba kalauzolnak el. A macskaköves utcákon sétálva szinte megelevenedik a történelem, miközben a környék hűvös erdői aktív kikapcsolódást kínálnak. Nem véletlen, hogy az országban itt a legmagasabb az egy főre jutó műemlékek száma, ami a békés, háborúktól megkímélt évszázadoknak köszönhető. Akár a kultúra, akár a természet lágy öle vonz, ebben a határmenti oázisban mindent megtalálsz.
Melyek Kőszeg látnivalói közül a legizgalmasabbak?
A felfedezést érdemes a belváros szívében kezdeni, ahol a Jurisics-vár tekintélyes falai magasodnak. Az erődítmény az 1532-es török ostromról vált híressé, amikor Jurisics Miklós vezetésével a maroknyi védősereg megállította a Bécs felé tartó oszmán hadat. Ennek a diadalnak az emlékére kongatják a harangokat a városban mindennap délelőtt 11 órakor. Ma a teljesen felújított várban interaktív kiállítás várja a látogatókat.
Innen pár lépésre található a színes, késő barokk és klasszicista épületekkel szegélyezett Fő tér. Itt magasodik a monumentális, színes belső terekkel rendelkező Jézus Szíve plébániatemplom, amely 57 méteres tornyával a település legmagasabb pontja. A téren láthatod a Szentháromság-szobrot és hazánk legkisebb barokk házát is, míg a szomszédos Jurisics téren a XIV. század óta működő, patinás városháza épülete vonzza a tekintetet.
Ne feledkezz meg a helyi becsületkasszákról sem: a kapuk elé kitett gyümölcsök és kézműves termékek mellett csupán egy persely áll, ami hűen tükrözi a helyiek évszázados bizalmát és tisztességét.
Erdők mélye és panorámák az Alpokalján
Ha magad mögött hagynád a város zaját, a Kőszegi-hegység hűvös völgyei felé érdemes venned az irányt. Egy rövid, húszperces sétával elérheted a Szultán-dombon található Szulejmán-kilátót, ahonnan csodás kilátás nyílik a háztetőkre. A sűrűbb erdőben fekszik a Hétforrás, ahol a hét vezérről elnevezett kifolyókból jéghideg, tiszta forrásvíz tör elő. A legenda szerint aki mindegyikből iszik, annak teljesül a kívánsága.
A komolyabb túrák kedvelőinek az Írott-kő meghódítása a kötelező program, amely a maga 882 méterével a Dunántúl legmagasabb pontja.
A közvetlenül a határon álló kilátóból tiszta időben az Alpok bércei és a Fertő tó is kirajzolódik a horizonton. A hegy lábánál fekvő Cák község mellett pedig a hangulatos, zsúpfedeles pincesort érdemes útba ejteni, amely ma szabadtéri néprajzi múzeumként őrzi a régi borászati eszközöket.
Csomagolj hát túrabakancsot, és engedd, hogy magával ragadjon a határ menti kisváros megnyugtató, történelmi hangulata. Kőszeg a legjobb választás, ha a nyári forróság elől egy zöldellő, történetekkel teli menedékbe vágysz.
Nézd meg a videót is a gyönyörű Kőszegről: