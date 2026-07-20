Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Korlátozás, drágulás és átírt készletadatok: mi lesz a magyar üzemanyag-ellátással?

Rendkívüli

„Magyarország nem egy sakktábla!” – szétszedték a kommentelők Magyar Pétert

belföldi utazás

Kőszeg téged is elvarázsol: a határ menti kisváros, ami kötelező nyári kaland

12 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Még mindig a tökéletes nyári úti célt keresed, ahol a hűvös hegyi levegő és a történelmi hangulat találkozik? Fedezd fel ezt a nyugat-magyarországi ékszerdobozt, hiszen Kőszeg látnivalói garantáltan felejthetetlenné teszik a kikapcsolódást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
belföldi utazásKőszegvároslátogatás
  • Jurisics-vár és történelmi belváros: a legendás ostrom helyszíne és a hangulatos terek középkori hangulatot árasztanak.
  • Hűsítő alpesi természet: a Kőszegi-hegység tiszta levegője, a Hétforrás és az Írott-kő kiváló nyári menedék a hőség elől.
  • Évszázados becsületkasszák: a helyi árusok bizalmára épülő, egyedülálló hagyomány ma is élő része a város mindennapjainak.

A Kőszegi-hegység lábánál fekvő kisváros tökéletes menedéket nyújt a nyári hőség elől, köszönhetően a tiszta, szubalpin klímájának. Ha ide látogatsz, hamar feltűnik, hogy Kőszeg látnivalói egy egészen egyedülálló, múltidéző világba kalauzolnak el. A macskaköves utcákon sétálva szinte megelevenedik a történelem, miközben a környék hűvös erdői aktív kikapcsolódást kínálnak. Nem véletlen, hogy az országban itt a legmagasabb az egy főre jutó műemlékek száma, ami a békés, háborúktól megkímélt évszázadoknak köszönhető. Akár a kultúra, akár a természet lágy öle vonz, ebben a határmenti oázisban mindent megtalálsz.

Kőszeg látnivalói közül a Jurisics-vár külső homlokzata.
Kőszeg látnivalói közül a Jurisics -várat mindenképpen ejtsük útba, megéri!
Fotó: Shutterstock

Melyek Kőszeg látnivalói közül a legizgalmasabbak?

A felfedezést érdemes a belváros szívében kezdeni, ahol a Jurisics-vár tekintélyes falai magasodnak. Az erődítmény az 1532-es török ostromról vált híressé, amikor Jurisics Miklós vezetésével a maroknyi védősereg megállította a Bécs felé tartó oszmán hadat. Ennek a diadalnak az emlékére kongatják a harangokat a városban mindennap délelőtt 11 órakor. Ma a teljesen felújított várban interaktív kiállítás várja a látogatókat.

a kőszegi Kálvária-templom, előtérben egy barokk szoborral.
A 393 méter magas Kálvária-hegy tetején álló barokk műemlék, a kőszegi Kálvária-templom (hivatalos nevén Szent Kereszt felmagasztalása templom) a város szinte minden pontjáról jól látható.
Fotó: Shutterstock

Innen pár lépésre található a színes, késő barokk és klasszicista épületekkel szegélyezett Fő tér. Itt magasodik a monumentális, színes belső terekkel rendelkező Jézus Szíve plébániatemplom, amely 57 méteres tornyával a település legmagasabb pontja. A téren láthatod a Szentháromság-szobrot és hazánk legkisebb barokk házát is, míg a szomszédos Jurisics téren a XIV. század óta működő, patinás városháza épülete vonzza a tekintetet.

Kőszegi utcakép az óvárosban.
Kőszeg rengeteg történelmi, művészeti és egyházi nevezetességgel vár.
Fotó: Shutterstock

 Ne feledkezz meg a helyi becsületkasszákról sem: a kapuk elé kitett gyümölcsök és kézműves termékek mellett csupán egy persely áll, ami hűen tükrözi a helyiek évszázados bizalmát és tisztességét.

A kőszegi vár és környéke légi fotón.
Kőszeg egy kellemes nyári hétvégi kirándulás tökéletes úti célja lehet. 
Fotó: Shutterstock

Erdők mélye és panorámák az Alpokalján

Ha magad mögött hagynád a város zaját, a Kőszegi-hegység hűvös völgyei felé érdemes venned az irányt. Egy rövid, húszperces sétával elérheted a Szultán-dombon található Szulejmán-kilátót, ahonnan csodás kilátás nyílik a háztetőkre. A sűrűbb erdőben fekszik a Hétforrás, ahol a hét vezérről elnevezett kifolyókból jéghideg, tiszta forrásvíz tör elő. A legenda szerint aki mindegyikből iszik, annak teljesül a kívánsága.

A komolyabb túrák kedvelőinek az Írott-kő meghódítása a kötelező program, amely a maga 882 méterével a Dunántúl legmagasabb pontja.

Panoráma az Írott-kőről
Lenyűgöző a kilátás a Dunántúl legmagasabb pontjáról, az Írott-kőről.
Fotó: Shutterstock

A közvetlenül a határon álló kilátóból tiszta időben az Alpok bércei és a Fertő tó is kirajzolódik a horizonton. A hegy lábánál fekvő Cák község mellett pedig a hangulatos, zsúpfedeles pincesort érdemes útba ejteni, amely ma szabadtéri néprajzi múzeumként őrzi a régi borászati eszközöket.

Csomagolj hát túrabakancsot, és engedd, hogy magával ragadjon a határ menti kisváros megnyugtató, történelmi hangulata. Kőszeg a legjobb választás, ha a nyári forróság elől egy zöldellő, történetekkel teli menedékbe vágysz. 

A cáki pincesor
A romantikus hangulatú cáki pincesor is megér egy kirándulást. 
Fotó: Shutterstock

Nézd meg a videót is a gyönyörű Kőszegről:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!