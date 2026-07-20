Kőszeg téged is elvarázsol: a határ menti kisváros, ami kötelező nyári kaland

Jurisics-vár és történelmi belváros: a legendás ostrom helyszíne és a hangulatos terek középkori hangulatot árasztanak.

a legendás ostrom helyszíne és a hangulatos terek középkori hangulatot árasztanak. Hűsítő alpesi természet: a Kőszegi-hegység tiszta levegője, a Hétforrás és az Írott-kő kiváló nyári menedék a hőség elől.

a Kőszegi-hegység tiszta levegője, a Hétforrás és az Írott-kő kiváló nyári menedék a hőség elől. Évszázados becsületkasszák: a helyi árusok bizalmára épülő, egyedülálló hagyomány ma is élő része a város mindennapjainak.

A Kőszegi-hegység lábánál fekvő kisváros tökéletes menedéket nyújt a nyári hőség elől, köszönhetően a tiszta, szubalpin klímájának. Ha ide látogatsz, hamar feltűnik, hogy Kőszeg látnivalói egy egészen egyedülálló, múltidéző világba kalauzolnak el. A macskaköves utcákon sétálva szinte megelevenedik a történelem, miközben a környék hűvös erdői aktív kikapcsolódást kínálnak. Nem véletlen, hogy az országban itt a legmagasabb az egy főre jutó műemlékek száma, ami a békés, háborúktól megkímélt évszázadoknak köszönhető. Akár a kultúra, akár a természet lágy öle vonz, ebben a határmenti oázisban mindent megtalálsz.

Kőszeg látnivalói közül a Jurisics -várat mindenképpen ejtsük útba, megéri!

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Melyek Kőszeg látnivalói közül a legizgalmasabbak?

A felfedezést érdemes a belváros szívében kezdeni, ahol a Jurisics-vár tekintélyes falai magasodnak. Az erődítmény az 1532-es török ostromról vált híressé, amikor Jurisics Miklós vezetésével a maroknyi védősereg megállította a Bécs felé tartó oszmán hadat. Ennek a diadalnak az emlékére kongatják a harangokat a városban mindennap délelőtt 11 órakor. Ma a teljesen felújított várban interaktív kiállítás várja a látogatókat.

A 393 méter magas Kálvária-hegy tetején álló barokk műemlék, a kőszegi Kálvária-templom (hivatalos nevén Szent Kereszt felmagasztalása templom) a város szinte minden pontjáról jól látható.

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Innen pár lépésre található a színes, késő barokk és klasszicista épületekkel szegélyezett Fő tér. Itt magasodik a monumentális, színes belső terekkel rendelkező Jézus Szíve plébániatemplom, amely 57 méteres tornyával a település legmagasabb pontja. A téren láthatod a Szentháromság-szobrot és hazánk legkisebb barokk házát is, míg a szomszédos Jurisics téren a XIV. század óta működő, patinás városháza épülete vonzza a tekintetet.

Kőszeg rengeteg történelmi, művészeti és egyházi nevezetességgel vár.

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Ne feledkezz meg a helyi becsületkasszákról sem: a kapuk elé kitett gyümölcsök és kézműves termékek mellett csupán egy persely áll, ami hűen tükrözi a helyiek évszázados bizalmát és tisztességét.