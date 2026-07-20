Viszket, vörös és tönkreteszi a nyaralást: így kerüld el a strandszezon legrosszabb meglepetését

- A klór csak a kezdet: a strandok meleg, nedves közege, valamint a klór által meggyengített könnyfilm-réteg együttesen biztosítanak szabad utat a fertőzést okozó kórokozóknak.
- Megelőzés és higiénia: a fertőzés esélye drasztikusan csökkenthető úszószemüveg viselésével, a kontaktlencse hanyagolásával és a gyakori kézmosással.
- Otthoni kezelés és orvosi segítség: ha már bepirosodott a szem, tilos dörzsölni! Nyugtató borogatás és cseppek enyhíthetik a bajt, de ha a tünetek nem javulnak, szakorvosi vizsgálatra van szükség.
A nyári kánikulában alig várjuk, hogy hűsölhessünk valahol, ám a zsúfolt fürdőhelyek komoly veszélyeket is rejthetnek a látásunkra. A meleg, nedves környezetben ugyanis villámgyorsan terjednek a kórokozók, amelyek miatt könnyen kialakulhat a vörös, szúró szemekkel járó kötőhártya-gyulladás.
Miért pont az uszodában és a strandon leselkedik ránk a kötőhártya-gyulladás?
Ez a betegség lényegében a szemfehérjét és a szemhéjak belső részét borító áttetsző, erekkel átszőtt hártya gyulladásos folyamata. Bár sokan azt hiszik, hogy a medencék vizében lévő fertőtlenítő vegyszer a közvetlen bűnös, a helyzet ennél összetettebb. A klór ugyanis leoldja a szemet védő finom könnyfilmet, így a szem külső védelmi vonala meggyengül, a vízben lévő baktériumok, vírusok pedig szabad utat kapnak. Ráadásul a klór a testnedvekkel reakcióba lépve irritáló vegyületeket képez, ami tovább fokozza a bajt.
A sekélyebb, felkavart üledékű természetes vizek mellett a legnagyobb kockázatot a zsúfolt strandmedencék jelentik. Amikor több száz ember használ egyetlen medencét, óhatatlanul hámsejtek, izzadtság és egyéb testnedvek kerülnek a vízbe, még a legalapvetőbb higiéniai szabályok betartása mellett is.
Ha pedig valaki úszószemüveg nélkül, nyitott szemmel merül a víz alá, szinte tálcán kínálja a lehetőséget a fertőzésnek. A leginkább kitettek a gyerekek, a kontaktlencsét viselők, valamint a száraz szem szindrómával küzdők. A kontaktlencse és a szemfelszín közé szoruló víz például drasztikusan megnöveli a fertőzésveszélyt. A tünetek jellegzetesek: égő, szúró, viszkető érzés, erős könnyezés, a szemhéjak megduzzadása és reggeli összeragadása váladékozás miatt. Olyan érzésünk van, mintha homok vagy valamilyen idegen test ment volna a szemünkbe.
Hogyan előzhető meg a kötőhártya-gyulladás, és mi a teendő, ha már megtörtént?
A megelőzés kulcsa a tudatosságban rejlik. Fürdéshez mindig használjunk úszószemüveget, és soha ne menjünk a vízbe kontaktlencsében. Figyeljünk a személyes higiéniára: mossunk gyakran kezet, és a strandon se használjuk más törölközőjét.
Ha mégis összeszedtük a fertőzést, az alábbi lépéseket érdemes követni:
- Ne dörzsöljük a szemünket: a dörzsöléssel csak fokozzuk az irritációt, és átvihetjük a fertőzést a másik szemre is.
- Alkalmazzunk kímélő borogatást: a szemvidítófű vagy a kamilla forrázata enyhítheti a panaszokat. Fontos, hogy a teába mártott vattával csak egyet töröljünk a szemzugból kifelé, majd azonnal dobjuk ki, és a következő törléshez használjunk teljesen újat.
- Használjunk nyugtató szemcseppeket: a patikákban kapható, recept nélküli készítmények csökkentik a vérbőséget és hűsítik a szemet.
- Védjük a szemet: maradjunk távol az erős fénytől, a dohányfüsttől és a poros levegőtől.
- Maradjunk otthon: a fertőzéses eredetű gyulladás cseppfertőzéssel rendkívül gyorsan terjed, ezért a gyógyulásig szigorúan kerüljük el az uszodákat, nehogy tucatnyi másik embert megfertőzzünk.
Ha a panaszok egy-két nap alatt nem javulnak, esetleg látásromlás, komoly fényérzékenység jelentkezik, mindenképpen keressünk fel egy szemész szakorvost. A szakorvosi vizsgálat, például a réslámpás ellenőrzés azért elengedhetetlen, mert a bakteriális fertőzésekre széles spektrumú antibiotikumos szemcsepp kell, míg a vírusos formákra ez hatástalan. A nem megfelelően kezelt, makacs járványos gyulladás akár a szaruhártyát is károsíthatja, így a házi praktikák csak kiegészíthetik, de nem helyettesíthetik az orvosi terápiát.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérje ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseivel.
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