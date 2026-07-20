Viszket, vörös és tönkreteszi a nyaralást: így kerüld el a strandszezon legrosszabb meglepetését

A klór csak a kezdet: a strandok meleg, nedves közege, valamint a klór által meggyengített könnyfilm-réteg együttesen biztosítanak szabad utat a fertőzést okozó kórokozóknak.

a strandok meleg, nedves közege, valamint a klór által meggyengített könnyfilm-réteg együttesen biztosítanak szabad utat a fertőzést okozó kórokozóknak. Megelőzés és higiénia: a fertőzés esélye drasztikusan csökkenthető úszószemüveg viselésével, a kontaktlencse hanyagolásával és a gyakori kézmosással.

a fertőzés esélye drasztikusan csökkenthető úszószemüveg viselésével, a kontaktlencse hanyagolásával és a gyakori kézmosással. Otthoni kezelés és orvosi segítség: ha már bepirosodott a szem, tilos dörzsölni! Nyugtató borogatás és cseppek enyhíthetik a bajt, de ha a tünetek nem javulnak, szakorvosi vizsgálatra van szükség.

A nyári kánikulában alig várjuk, hogy hűsölhessünk valahol, ám a zsúfolt fürdőhelyek komoly veszélyeket is rejthetnek a látásunkra. A meleg, nedves környezetben ugyanis villámgyorsan terjednek a kórokozók, amelyek miatt könnyen kialakulhat a vörös, szúró szemekkel járó kötőhártya-gyulladás.

Körültekintéssel a gyerekeknél is megelőzhető a nyári kötőhártya-gyulladás.

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Miért pont az uszodában és a strandon leselkedik ránk a kötőhártya-gyulladás?

Ez a betegség lényegében a szemfehérjét és a szemhéjak belső részét borító áttetsző, erekkel átszőtt hártya gyulladásos folyamata. Bár sokan azt hiszik, hogy a medencék vizében lévő fertőtlenítő vegyszer a közvetlen bűnös, a helyzet ennél összetettebb. A klór ugyanis leoldja a szemet védő finom könnyfilmet, így a szem külső védelmi vonala meggyengül, a vízben lévő baktériumok, vírusok pedig szabad utat kapnak. Ráadásul a klór a testnedvekkel reakcióba lépve irritáló vegyületeket képez, ami tovább fokozza a bajt.

A sekélyebb, felkavart üledékű természetes vizek mellett a legnagyobb kockázatot a zsúfolt strandmedencék jelentik. Amikor több száz ember használ egyetlen medencét, óhatatlanul hámsejtek, izzadtság és egyéb testnedvek kerülnek a vízbe, még a legalapvetőbb higiéniai szabályok betartása mellett is.

Ha pedig valaki úszószemüveg nélkül, nyitott szemmel merül a víz alá, szinte tálcán kínálja a lehetőséget a fertőzésnek. A leginkább kitettek a gyerekek, a kontaktlencsét viselők, valamint a száraz szem szindrómával küzdők. A kontaktlencse és a szemfelszín közé szoruló víz például drasztikusan megnöveli a fertőzésveszélyt. A tünetek jellegzetesek: égő, szúró, viszkető érzés, erős könnyezés, a szemhéjak megduzzadása és reggeli összeragadása váladékozás miatt. Olyan érzésünk van, mintha homok vagy valamilyen idegen test ment volna a szemünkbe.