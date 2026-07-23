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Így lesz roppanós és szép zöld a kovászos uborka

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A magyar konyha egyik legjobb és legkedveltebb nyári ételét könnyű elkészíteni, de néha mégis hiba csúszik a folyamatba. Ha szeretnéd, hogy végre gyönyörű zöld és roppanós legyen a kovászos uborka, olvass tovább, eláruljuk a titkot! Télre is megőriznéd a nyár ízét? Eláruljuk, hogyan csináld!
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fermentálássavanyúságkovászos uborka
  • A tökéletes kovászos uborka titka a friss, kemény uborka, a klórmentes víz és a megfelelő sóarány.
  • A ropogós végeredményhez fontos a kapor, a fokhagyma, a tormalevél, valamint az, hogy az uborkákat teljesen ellepje a lé.
  • Kenyér helyett vékonyra szeletelt krumplival is beindítható a fermentálás.
  • Télire is eltehető: ilyenkor lezárt üvegben, szobahőmérsékleten kell érlelni, majd a kamrában tárolni.

A kovászos uborka jótékony hatásai közé tartozik, hogy a nyári kánikulában kiváló hűsítő és nátrium pótló étel, tele van probiotikumokkal, ráadásul a fogyókúrázóknak is ideális alacsony kalóriatartalma és magas rosttartalma miatt. Rengetegen töltik meg ilyenkor a kisebb-nagyobb üvegeket, majd epekedve várják a csodát, ami sok esetben elmarad. A kovászos uborka ugyanis túl puha, színtelen és ízetlen lehet. De vajon mit csináltunk rosszul?

kovászos uborka egy tányéron
A szép zöld és roppanós kovászos uborka elkészítése nem lehetetlen, mutatjuk, hogyan csináld! 
Fotó: Shutterstock

A tökéletes kovászos uborka receptje

  1. A tökéletes kovászos uborka már a zöldség kiválasztásánál eldől. Mindenképpen kovászolnivaló uborkát, és ne a nagyobb, salátauborkát vegyük meg, mert ezek hamar puhává válhatnak. A legfrissebb, kemény uborkákat válasszuk ki, mert minél kevesebb idő telik el a leszedés és a kovászolás között, annál jobb lesz a végeredmény. 
  2. A második legfontosabb lépés az alapos tisztítás. Jól mossuk meg az uborkákat langyos, folyó vízzel. Ha nagyon rücskösek, akkor egy tiszta kefét is bevethetünk. Ha ezzel megvagyunk, vágjuk le az uborkák végeit, majd vágjuk be hosszanti irányban. Még nem végeztünk a tisztítási művelettel, ugyanis az üveget is ki kell mosni, majd alaposan kiöblíteni. 
  3. A harmadik lépést sokan elrontják, ugyanis csak rátöltik az uborkákra és fűszerekre a csapvizet, pedig ez komoly hiba. Vagy szűrt vizet használjunk, vagy a csapvizet hagyjuk állni pár órát egy nyitott edényben, hogy elpárologjon a klór. 
  4. A vízhez kapcsolódik az egyik legfontosabb lépés, a megfelelő sózási arány eltalálása. Ha túl kevés vagy nem oldódott fel, akkor a káros mikroorganizmusok elszabadulnak, ha pedig túl sok, az uborka színtelenné és puhává válhat. 
  5. A kovászos uborka fűszerezéséhez elengedhetetlen a friss kapor, a gerezdekre bontott fokhagyma, valamint a tormalevél, ami összetételének köszönhetően segít az uborka ropogósságának megőrzésében. 
  6. Fontos, hogy a víz teljesen ellepje az uborkákat, mert amelyik kilóg, az megromlik és akár az egész üvegnyi savanyúságunkat tönkreteheti.

Kovászos uborka krumplival

Tudtad, hogy a kovászos kenyéren kívül krumplit is használhatsz? Bizony, az üveg tetejére helyezett kenyér helyett vékonyra szelt, meghámozott krumplikat kell tenned.  

kovászos uborka télire eltéve
Kovászos uborkát télire is eltehetünk. 
Fotó: 123RF

Kovászos uborka télire

A nyár ízét, ezt a fermentált csodát a hidegebb hónapokra is elteheted a mindmegette.hu ajánlása alapján.

Az elkészítés csupán pár lépésben tér el:

  • kisebb méretű uborkákat ajánlott kiválasztani
  • az üveget ebben az esetben is teletöltjük klórmentes vízzel, sóval és fűszerekkel
  • maximum fél centi maradhat üresen a hibátlan tető alatt, amit a nyárra készülő kovászos uborkával ellentétben rácsavarunk az üvegre
  • nem tesszük ki a napra, hanem szobahőmérsékleten tároljuk pár napig
  • ha már nem bugyog, elkészült a kovászos uborka télire, és mehet a végleges helyére, a kamra polcára.

Tudtad, hogy ízletes krémlevest is készíthetsz kovászos uborkából? Nézd meg a videót, hogyan kell:


 


 


 


 


 


 


 

 

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