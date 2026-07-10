Most is megkapná a jogosítványt? KRESZ-kvízünkből kiderül

Néhány hónapon belül szigorítás jöhet az utakon. Vitézy Dávid közlekedési miniszter néhány napja arról beszélt, hogy hamarosan megújul a KRESZ. Ameddig a szakértők előkészítik az új intézkedéscsomagot, addig játékos módon tesztelheti a meglévő tudását! Lapunk összeállított egy tesztet, amelyből kiderülhet, hogy mennyit felejtett, mióta megkapta a jogosítványát. Ha kíváncsi rá, hogy biztonságosan közlekedik-e az utakon, akkor töltse ki a nagy KRESZ-kvízt!

A jogosítvány mellé tudás is kell. Hamarosan megváltoznak a KRESZ-szabályok. Fotó: Shutterstock

Itt a nagy KRESZ-teszt – önnek naprakész a tudása?

Ön tudja, mikor kinek van elsőbbsége? Nem jön zavarba, ha jobbkéz-szabályt kell alkalmaznia? Tisztában van az összes KRESZ-tábla jelentésével? Akkor a következő teszt gyerekjáték lesz az ön számára!