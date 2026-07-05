Évek óta vitatkoznak rajta: kiderült, aludhat-e a kutya az ágyban

Régóta megosztja a kutyatartókat, hogy szabad-e az ágyban aludnia a kutyának. Szakértők szerint nincs mindenki számára érvényes szabály, de megfelelő körülmények között az együtt alvás a gazdának és a kutyának is előnyös lehet.

Kutya az ágyban? (A kép illusztráció.)

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Ezért lehet jó, ha a kutya ön mellett alszik

Jacqueline Boyd állattudós, a Nottingham Trent University szakértője szerint a gazdik gyakran erősebb kötődésről, kisebb magányérzetről és jobb közérzetről számolnak be, ha kedvencük velük alszik. A jó kapcsolat akár a fizikai és a mentális egészségre is kedvező hatással lehet.

A kutyák számára is előnyös lehet az együtt pihenés.

Több fajtát kifejezetten arra tenyésztettek ki, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki az emberrel, ezért az együtt alvás biztonságérzetet adhat, és csökkentheti a szorongást.

A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az együtt alvás nem minden esetben jó megoldás. Idős vagy nagyon kistestű kutyáknál a fel- és leugrálás sérülésveszélyes lehet, kisgyermekekkel pedig nem ajánlott felügyelet nélkül egy ágyban aludni.

A kutyakiképzők szerint fontos, hogy a gazda irányítsa a helyzetet. A kutya csak engedéllyel mehessen fel az ágyra, és kérésre le is jöjjön róla. A domináns vagy agresszív viselkedésű kutyáknál az ágy megosztása nem ajánlott.

A kutatások szerint az együtt alvás érzelmi előnyei jelentősek lehetnek, ugyanakkor az emberek alvását gyakrabban megszakíthatja a kutya mozgása vagy eltérő alvási ritmusa. Ezért a döntésnél mind a gazda, mind a kutya igényeit érdemes figyelembe venni.