Kiderült a szomorú igazság: valójában teljesen félreértjük kutyánk érzéseit

Az emberek gyakran félreértelmezik a kutyák érzelmeit.

Egy kutatás szerint inkább a környezetből, mint a kutya testbeszédéből következtetünk.

Ugyanazt a viselkedést másképp ítéljük meg a helyzettől függően (pl. porszívó vs. póráz).

Saját érzéseinket és a szituációt is kivetítjük a kutyákra.

A szakértők szerint tudatosabban kell figyelni a kutya testbeszédére és reakcióira.

Minden kutya egyedi, ezért viselkedésüket nem érdemes kizárólag a környezet alapján értelmezni.

A kutyák az ember legjobb barátai, de úgy tűnik, nem ismerjük őket annyira jól, mint azt eddig hittük. Az Arizonai Állami Egyetem kutatói, Holly Molinaro és Clive Wynne azt vizsgálták, mennyire pontosan értjük kutyáink érzelmeit. Az eredmény meglepő lett, lássuk mit mond a kutyapszichológia!

A kutyapszichológia egyre több tényt tár fel házikedvenceinről.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Kutyapszichológia: a kutya érzéseit a környezet alapján ítéljük meg

Az első kísérletben a résztvevőknek kutyákról készült videókat mutattak. A felvételeken a kutyák különböző helyzetekben voltak láthatók: jutalomfalatot kaptak, vagy éppen leszidták őket, vagy egy porszívó közeledett feléjük. A kutatók időnként elhomályosították a hátteret, hogy a résztvevők kizárólag az állatok viselkedésére figyeljenek.

A második kísérlet még trükkösebb volt. A kutatók manipulálták a videókat, amin egy kutya például eredetileg egy póráz látványára reagált, vagyis örült és izgatott volt a közelgő séta miatt, ám a videón úgy tűnt, mintha egy porszívótól ijedne meg.

Az eredmény egyértelmű volt: az emberek nem a kutya testbeszédére figyeltek, hanem a környezetre.

Az emberek nem azt nézik, hogy mit csinál a kutya, hanem inkább a helyzetet figyelik, és abból vonják le a következtetéseiket”

– magyarázta Holly Molinaro, a kísérlet Full article: Barking Up the Wrong Tree: Human Perception of Dog Emotions Is Influenced by Extraneous Factors egyik vezetője.

Ha például egy kutya egy porszívó mellett volt látható, a résztvevők azt mondták, hogy az állat ideges és feszült. De ha ugyanez a kutya egy póráz mellett jelent meg, máris boldognak és lelkesnek tűnt a résztvevők szemében. Pedig a viselkedése mindkét esetben pontosan ugyanaz volt.