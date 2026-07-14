Egyre több a kutyatámadás Magyarországon – így védekezhetsz a vérebek ellen

- A felelőtlen állattartás a korábban békés lakókörnyezetet is veszélyes övezetté változtatja.
- Léteznek olyan egyszerű technikák, amelyekkel kritikus helyzetben megvédhető a testi épségünk.
- Mutatjuk azt is, hova fordulhatunk kutyatámadást követően.
Időről időre olvasni utcai támadásokról szóló híreket: hol embert, hol másik kutyát támad meg egy-egy indulatos állat, a gazdák pedig értetlenül állnak, mondván, az ő agyondédelgetett kedvencük még soha az életben nem csinált ilyet. Nézzük, mi a teendő, ha közelít hozzánk a kutya, és mit kell tenni kutyatámadás esetén.
Egyre több a brutális kutyatámadás Magyarországon
Idén nyáron, valamint a korábbi hónapokban hazánkban több olyan súlyos kutyatámadás történt, amely országos visszhangot váltott ki. Az egymást követő esetek ismét rámutattak arra, hogy a felelőtlen állattartás nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is komoly veszélyt jelenthet.
Az egyik legnagyobb felháborodást kiváltó ügy Törökbálinton történt, ahol egy nagytestű kutya két hónapon belül legalább három alkalommal elszökött egy családi ház udvaráról, és más kutyákra, valamint emberekre is rátámadt.
A támadások során négy kutya pusztult el vagy sérült meg súlyosan, illetve három ember szenvedett sérüléseket. A helyiek szerint a történtek elfogadhatatlanok, ezért határozott fellépést várnak az önkormányzattól és az illetékes hatóságoktól.
Hasonlóan megrázó eset nemzetközi szinten is történt nemrég: egy brit nőre mindössze három héttel az örökbefogadást követően rátámadt a saját kutyája egy kutyafuttatóban.
A támadás közel nyolc percig tartott, és az áldozat életét végül a gyors helyzetfelismerés, valamint a segítség időben történő érkezése mentette meg.
Mit tegyünk, ha egy agresszív kutya közelít?
A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy pánik helyett próbáljunk meg higgadtak maradni. A kutyák ösztönösen reagálnak a hirtelen mozdulatokra és az erős érzelmi reakciókra, ezért a viselkedésünk jelentősen befolyásolhatja a helyzet alakulását. Ha egy ismeretlen, agresszívnak tűnő kutya közelít felénk:
- ne kezdjünk el futni, és lehetőleg ne sikítsunk – a menekülés ösztönösen üldözésre késztetheti a kutyát, és tovább növeli a veszélyt;
- maradjunk mozdulatlanok vagy nagyon lassan hátráljunk;
- kerüljük a közvetlen szemkontaktust, mert azt az állat fenyegetésként értelmezheti;
- a karjainkat tartsuk a testünk mellett, és igyekezzünk nyugodt testtartást felvenni.
Használjunk tárgyat védőpajzsként
Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) ajánlása szerint érdemes valamilyen tárgyat a kutya és saját magunk közé helyezni. Erre alkalmas lehet például egy hátizsák, táska, kabát, esernyő vagy egy kerékpár is. Az állat így nem közvetlenül minket, hanem a tárgyat harapja meg, amivel értékes másodperceket nyerhetünk a biztonságos távolság kialakításához.
Mit tegyünk, ha a kutya megtámad?
Ha a kutya ledönt bennünket a földre, húzzuk fel a lábainkat, gömbölyödjünk össze magzatpózba, az arcunkat fordítsuk a talaj felé, és a kezünkkel, összekulcsolt ujjakkal védjük a nyakunkat, valamint a füleinket.
Ha a saját kutyánkkal sétálunk és egy másik eb rátámad, semmiképpen se próbáljuk puszta kézzel szétválasztani az állatokat. Ilyenkor ugyanis rendkívül nagy a veszélye annak, hogy mi magunk is súlyos sérüléseket szenvedünk.
A bűvös szó, amivel túlélheted a támadást
Két erős szó is létezik: NEM! vagy MENJ EL!
Nem kérve, nem könyörögve, hanem parancsoló hangon mondd a kutyának. Ez azért lehet hasznos, mert az állat ösztönösen reagál az erős vezényszóra.
Egyetlen pillanatra megtorpanhat, és talán pont ez a másodperc lehet az, ami megmenti az életünket.
Hova fordulhatunk kutyatámadás után?
Egy kutyatámadás jogi következményekkel járhat. Amennyiben felmerül a kutyatartási szabályok megszegése – például a kutya rendszeresen kiszökik vagy nem megfelelően őrzik –, az ügyben az illetékes önkormányzat járhat el.
Egyre szigorúbb jogi következmények
Hazánkban a bíróságok már következetesebben vonják felelősségre a hanyag állattartókat. Egy 2026 júliusában jogerőre emelkedett ítéletben például négymillió forintos sérelemdíjat ítéltek meg egy korábbi kutyatámadás sértettjének − olvasható a Jogi Fórum oldalán.
Szakértők szerint a hasonló tragédiák megelőzésének kulcsa a felelős állattartás, a megfelelő körülmények biztosítása és a jogszabályok maradéktalan betartása. A kutyatámadások jelentős része megfelelő odafigyeléssel és megelőző intézkedésekkel elkerülhető lenne.
Tipp kutyatámadás esetére Smeringa Róbert kutyakiképzőtől: