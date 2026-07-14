Egyre több a kutyatámadás Magyarországon – így védekezhetsz a vérebek ellen

A felelőtlen állattartás a korábban békés lakókörnyezetet is veszélyes övezetté változtatja.

Léteznek olyan egyszerű technikák, amelyekkel kritikus helyzetben megvédhető a testi épségünk.

Mutatjuk azt is, hova fordulhatunk kutyatámadást követően.

Időről időre olvasni utcai támadásokról szóló híreket: hol embert, hol másik kutyát támad meg egy-egy indulatos állat, a gazdák pedig értetlenül állnak, mondván, az ő agyondédelgetett kedvencük még soha az életben nem csinált ilyet. Nézzük, mi a teendő, ha közelít hozzánk a kutya, és mit kell tenni kutyatámadás esetén.

Kutyatámadás előtt a kutya mindig ad jeleket - figyeljünk rájuk!

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Egyre több a brutális kutyatámadás Magyarországon

Idén nyáron, valamint a korábbi hónapokban hazánkban több olyan súlyos kutyatámadás történt, amely országos visszhangot váltott ki. Az egymást követő esetek ismét rámutattak arra, hogy a felelőtlen állattartás nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is komoly veszélyt jelenthet.

Az egyik legnagyobb felháborodást kiváltó ügy Törökbálinton történt, ahol egy nagytestű kutya két hónapon belül legalább három alkalommal elszökött egy családi ház udvaráról, és más kutyákra, valamint emberekre is rátámadt.

A támadások során négy kutya pusztult el vagy sérült meg súlyosan, illetve három ember szenvedett sérüléseket. A helyiek szerint a történtek elfogadhatatlanok, ezért határozott fellépést várnak az önkormányzattól és az illetékes hatóságoktól.

Hasonlóan megrázó eset nemzetközi szinten is történt nemrég: egy brit nőre mindössze három héttel az örökbefogadást követően rátámadt a saját kutyája egy kutyafuttatóban.

A támadás közel nyolc percig tartott, és az áldozat életét végül a gyors helyzetfelismerés, valamint a segítség időben történő érkezése mentette meg.

Mit tegyünk, ha egy agresszív kutya közelít?

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy pánik helyett próbáljunk meg higgadtak maradni. A kutyák ösztönösen reagálnak a hirtelen mozdulatokra és az erős érzelmi reakciókra, ezért a viselkedésünk jelentősen befolyásolhatja a helyzet alakulását. Ha egy ismeretlen, agresszívnak tűnő kutya közelít felénk:

ne kezdjünk el futni, és lehetőleg ne sikítsunk – a menekülés ösztönösen üldözésre késztetheti a kutyát, és tovább növeli a veszélyt;

maradjunk mozdulatlanok vagy nagyon lassan hátráljunk;

kerüljük a közvetlen szemkontaktust, mert azt az állat fenyegetésként értelmezheti;

a karjainkat tartsuk a testünk mellett, és igyekezzünk nyugodt testtartást felvenni.

Használjunk tárgyat védőpajzsként

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) ajánlása szerint érdemes valamilyen tárgyat a kutya és saját magunk közé helyezni. Erre alkalmas lehet például egy hátizsák, táska, kabát, esernyő vagy egy kerékpár is. Az állat így nem közvetlenül minket, hanem a tárgyat harapja meg, amivel értékes másodperceket nyerhetünk a biztonságos távolság kialakításához.