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Rendkívüli

Magyar Péter és Kapitány István Százhalombattán, majd Pakson is rendkívüli tájékoztatót tart

Rendkívüli

Több ezer migráns jutott át Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába

retró

Retró Budapest-kvíz: most mutasd meg, mennyire ismered a fővárost!

55 perce
Olvasási idő: 1 perc
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Felkészültél? Könnyen lehet, hogy még tősgyökeres budapestieken is kifog a következő kvíz.
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retrókvízBudapestteszt

Mennyire ismered a fővárosunk múltját? Mennyire vagy képben Budapest történelmével? Ebből a kvízből most minden kiderül!

Retró Budapest-kvíz, ami talán sokakon kifog majd
Retró Budapest-kvíz, ami talán sokakon kifog majd
Fotó: Fortepan

Retró Budapest-kvíz a legjobbaknak

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Csepelt mikor csatolták Budapesthez?

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Ide kattintva tesztelheted tudásod a régi reklámszlogenekről, itt pedig egy retró sorozatkvízt tölthetsz ki!

 

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