Dallas kvíz – Ön is a legjobb memóriájú rajongók közé tartozik?

Mindenki a képernyők előtt ült, amikor vetítették a Dallas című amerikai sorozat legújabb részeit. Emlékszik még az ikonikus szereplőkre, a csavaros hatalmi harcokra és az amerikai életérzésre? Hoztunk egy kvízt, amellyel felidézheti a sorozatot és nosztalgiázhat. Vajon ön hány kérdésre tudja a helyes választ?
A Dallas minden idők egyik legsikeresebb televíziós sorozata volt, Magyarországon is milliók nézték a texasi gazdagok családi intrikáit, szövevényes üzleti csatározásait és szerelmi ügyeit. Egy-egy epizód bőséges beszédtémát szolgáltatott másnapra, mindenki az új izgalmas történtekről beszélt. Emlékszik még a jóképű Bobby-ra, az örök cselszövő Jockey-ra vagy a bájos Lucy-ra? Töltse ki kvízünket, tegye próbára a memóriáját, hogy mire emlékszik még a Dallas sorozatból!
Indulhat a Dallas kvíz?
Kvíz
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Melyik évben vetítették le az Amerikai Egyesült Államokban a Dallas első részét?
Idézze fel az ikonikus főcímdalt:
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