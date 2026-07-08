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sorozat

Dallas kvíz – Ön is a legjobb memóriájú rajongók közé tartozik?

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Mindenki a képernyők előtt ült, amikor vetítették a Dallas című amerikai sorozat legújabb részeit. Emlékszik még az ikonikus szereplőkre, a csavaros hatalmi harcokra és az amerikai életérzésre? Hoztunk egy kvízt, amellyel felidézheti a sorozatot és nosztalgiázhat. Vajon ön hány kérdésre tudja a helyes választ?
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A Dallas minden idők egyik legsikeresebb televíziós sorozata volt, Magyarországon is milliók nézték a texasi gazdagok családi intrikáit, szövevényes üzleti csatározásait és szerelmi ügyeit. Egy-egy epizód bőséges beszédtémát szolgáltatott másnapra, mindenki az új izgalmas történtekről beszélt. Emlékszik még a jóképű Bobby-ra, az örök cselszövő Jockey-ra vagy a bájos Lucy-ra? Töltse ki kvízünket, tegye próbára a memóriáját, hogy mire emlékszik még a Dallas sorozatból!

a kvízben szerepel a képen látható Jockey, Samantha és fiúk
Töltse ki kvízünket a Dallas sorozatról! 
Fotó: Imago / NORTHFOTO

Indulhat a Dallas kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik évben vetítették le az Amerikai Egyesült Államokban a Dallas első részét?

Idézze fel az ikonikus főcímdalt:

 

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