Dallas kvíz – Ön is a legjobb memóriájú rajongók közé tartozik?

A Dallas minden idők egyik legsikeresebb televíziós sorozata volt, Magyarországon is milliók nézték a texasi gazdagok családi intrikáit, szövevényes üzleti csatározásait és szerelmi ügyeit. Egy-egy epizód bőséges beszédtémát szolgáltatott másnapra, mindenki az új izgalmas történtekről beszélt. Emlékszik még a jóképű Bobby-ra, az örök cselszövő Jockey-ra vagy a bájos Lucy-ra? Töltse ki kvízünket, tegye próbára a memóriáját, hogy mire emlékszik még a Dallas sorozatból!

Töltse ki kvízünket a Dallas sorozatról!

Fotó: Imago / NORTHFOTO

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