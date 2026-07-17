Érted, hogy mit ír neked az unokád? Teszteld a tudásod emoji kvízünkkel

Az online kommunikáció szinte azonnal, elengedhetetlen részeivé váltak az emojik, ezek a kis emberfejekre hajazó apró képecskék, amelyeket az emberek beillesztenek a csetbeszélgetéseikbe és a közösségi médiás posztjaikba. Elvileg azért hozták létre őket, hogy megkönnyítsék a beszélgetést és minimalizálják az írásos kommunikáció során fellépő félreértéseket. Ám néha éppen ezek vezetnek vitákhoz, mert idővel némely emotikon önálló jelentést kapott. Lehet, hogy néha emiatt nem érted, hogy miről ír neked az unokád? Teszteld tudásod kvízünkkel, hogy elkerülhesd a további félreértéseket és sértődéseket.

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Július 17-én van az emojik világnapja annak apropóján, hogy 2022-ben ezen a napon jelentette be Steve Jobs az iCal naptáralkalmazást a Macworld kiállításon. Több nagy tech cég naptár emotikonján is a július 17-i dátum szerepel. Évek óta ezen a napon jelentik be az újabb hangulatjelek terveit, amelyek aztán bekerülnek a későbbi szoftverfrissítésekkel a telefonokra.