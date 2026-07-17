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műveltségi kvízek

Érted, hogy mit ír neked az unokád? Teszteld a tudásod emoji kvízünkkel

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Az emojik vagy emotikonok manapság elengedhetetlen részei az online beszélgetéseknek. Érzelmeket, gondolatokat, sőt komplett mondatokat is kifejezhetnek. Ám az idősebb generáció könnyen félreérti őket, ezért hoztunk neked egy kvízt, amellyel tesztelheted, valóban ismered-e az emojik jelentését.
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műveltségi kvízekkommunikációs stílusemojik, hangulatjelek,kommunikáció

Az online kommunikáció szinte azonnal, elengedhetetlen részeivé váltak az emojik, ezek a kis emberfejekre hajazó apró képecskék, amelyeket az emberek beillesztenek a csetbeszélgetéseikbe és a közösségi médiás posztjaikba. Elvileg azért hozták létre őket, hogy megkönnyítsék a beszélgetést és minimalizálják az írásos kommunikáció során fellépő félreértéseket. Ám néha éppen ezek vezetnek vitákhoz, mert idővel némely emotikon önálló jelentést kapott. Lehet, hogy néha emiatt nem érted, hogy miről ír neked az unokád? Teszteld tudásod kvízünkkel, hogy elkerülhesd a további félreértéseket és sértődéseket. 

emoji kvízt tölt ki egy lányt
Töltsd ki emoji kvízünket, hogy kevesebb félreértés legyen az online kommunikációban
Fotó: Shutterstock

Kezdődhet a kvíz?

Július 17-én van az emojik világnapja annak apropóján, hogy 2022-ben ezen a napon jelentette be Steve Jobs az iCal naptáralkalmazást a Macworld kiállításon. Több nagy tech cég naptár emotikonján is a július 17-i dátum szerepel. Évek óta ezen a napon jelentik be az újabb hangulatjelek terveit, amelyek aztán bekerülnek a későbbi szoftverfrissítésekkel a telefonokra. 

Tudtad, hogy az emoji két japán szó összevonásából jött létre? Az e betű képet jelent, míg a moji karaktert.

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mit jelent valójában ez az emoji?

Tudtad, hogy annyira népszerűek az emotikonok, hogy film is készült velük?

 

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