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Szúrófegyverrel támadt a rendőrökre, lelőtték a berlini Pride feltételezett merénylőjét

kvíz

Mennyire vagy jó földrajzból? Ebből a kvízből minden kiderül!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Csupán 7 kérdés, de 10 emberből 9 elbukik rajta. Most kiderül, te milyen jól teljesítesz egy földrajzi kvízen!
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kvízföldrajzteszt

A következő földrajzi kvíz könnyen lehet, hogy sokaknak komoly fejtörést okoz – ugyanakkor az is elképzelhető, hogy épp te leszel az, aki 100 százalékosra teljesíti. Felkészültél?

Mennyire vagy jó földrajzból? Az alábbi kvíz választ ad!
Mennyire vagy jó földrajzból? Az alábbi kvíz választ ad!
Fotó: Unsplash

Kőkemény földrajzi kvíz

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik ázsiai ország zászlajában látható egy sárga csillag?

Tölts ki még több kvízt!

Ide kattintva egy izgalmas zászlókvízt lehet kitölteni, itt pedig arra keressük a választ, melyik település létezik, és melyik az, amelyiket csak kitaláltuk a kvíz kedvéért.

 

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