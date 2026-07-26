Mennyire vagy jó földrajzból? Ebből a kvízből minden kiderül!

Csupán 7 kérdés, de 10 emberből 9 elbukik rajta. Most kiderül, te milyen jól teljesítesz egy földrajzi kvízen!
A következő földrajzi kvíz könnyen lehet, hogy sokaknak komoly fejtörést okoz – ugyanakkor az is elképzelhető, hogy épp te leszel az, aki 100 százalékosra teljesíti. Felkészültél?
Kőkemény földrajzi kvíz
Kvíz
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Melyik ázsiai ország zászlajában látható egy sárga csillag?
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Ide kattintva egy izgalmas zászlókvízt lehet kitölteni, itt pedig arra keressük a választ, melyik település létezik, és melyik az, amelyiket csak kitaláltuk a kvíz kedvéért.
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