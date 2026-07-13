Harrison Ford a születésnapját ünnepli – te mindent tudsz róla? Kvíz

Kinek a világűr, kinek a vadregényes tájak és kalandokkal teli kincsvadászatok jutnak először eszébe, ha meghallja Harrison Ford nevét, a hollywoodi csillag azonban sokkal több annál, mint a két leghíresebb szerepe. Habár a világhírnevet a George Lucas jegyezte kasszasikerekkel szerezte, számos olyan részlet teszi izgalmassá az életét, amelyet csak a legnagyobb rajongók ismerhetnek. Kvízünkben tesztelheted, te mennyit tudsz róla valójában!

Kvízünkben tesztelheted, mennyire ismered valójában Harrison Fordot. Fotó: Northfoto / 00617727

Születésnapi kvíz – te mennyire ismered Harrison Ford életét és munkásságát?

Harrison Ford július 13-án ünnepli 84. születésnapját, ez azonban cseppet sem tántorítja el őt a rivaldafénytől. A hollywoodi híresség a mai napig aktív, legutóbb a 2025-ben debütáló Amerika Kapitány: Szép új világ című moziban szerepelt. Szerencsére fizikálisan és mentálisan is kiváló állapotban van, a munka mellett rendszeresen sportol is. Az élete legalább annyira izgalmas, mint amennyire a filmjei, alábbi kvízünkben pedig tesztelheted, te mennyit tudsz róla. Felkészültél?