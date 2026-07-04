Kőkemény helyesírási kvíz – Ön okosabb, mint egy kisiskolás?

Vannak olyan magyar szavak, amik helyesírásán mindenki elgondolkozik, és ez a természetes, viszont a jó hír, hogy felnőttkorban is fejleszthető a helyesírási készség. A minél több minőségi könyv vagy újság rendszeres olvasása tudat alatt, de hatással van a szókincsünkre és a nyelvtanunkra. Ám ebben a kvízben olyan szavak helyesírására kérdezünk rá, amelyek még a leggyakorlottabb helyesírókat is elbizonytalanítják olykor.

Van olyan jó a helyesírása, mint egy ötödikesnek? Tesztelje kvízünkkel!

Fotó: Shutterstock /

Helyesírási kvíz – 10 egyszerűnek tűnő szó, mégis 10-ből 9 ember elhasal rajta

A magyar a nyelvészek egybehangzó véleménye szerint a világ egyik legnehezebb nyelve. Ezért nem meglepő, hogy kevés külföldi képes elsajátítani, de a magyar ajkúak között is jócskán vannak olyanok, akiknek nehézséget okoznak bizonyos szavak. Ön vajon közéjük tartozik? Lássuk, mennyire feketeöves nyelvész, vajon kifog önön a helyesírási kvízünk? Tegye próbára a tudását!

Indulhat a kvíz?