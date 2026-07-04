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helyesírás kvíz

Kőkemény helyesírási kvíz – Ön okosabb, mint egy kisiskolás?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Még az iskolából derenghet az a mondat, hogy nem mindent úgy írunk ahogy ejtünk. Bizony a rövid vagy hosszú magánhangzók, a hasonulás törvénye, vagy a szabály alóli kivételek megzavarják az embereket. Vajon önt is? Töltse ki a helyesírási tesztünket, és nézze meg sikerül-e 10-ből 10 kérdésre helyes választ adnia!
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helyesírás kvíznyelvtan kvízmagyar nyelv

Vannak olyan magyar szavak, amik helyesírásán mindenki elgondolkozik, és ez a természetes, viszont a jó hír, hogy felnőttkorban is fejleszthető a helyesírási készség. A minél több minőségi könyv vagy újság rendszeres olvasása tudat alatt, de hatással van a szókincsünkre és a nyelvtanunkra. Ám ebben a kvízben olyan szavak helyesírására kérdezünk rá, amelyek még a leggyakorlottabb helyesírókat is elbizonytalanítják olykor. 

Van olyan jó a helyesírása, mint egy ötödikesnek? Tesztelje kvízünkkel!
Van olyan jó a helyesírása, mint egy ötödikesnek? Tesztelje kvízünkkel!  
Fotó: Shutterstock /  

Helyesírási kvíz – 10 egyszerűnek tűnő szó, mégis 10-ből 9 ember elhasal rajta

A magyar a nyelvészek egybehangzó véleménye szerint a világ egyik legnehezebb nyelve. Ezért nem meglepő, hogy kevés külföldi képes elsajátítani, de a magyar ajkúak között is jócskán vannak olyanok, akiknek nehézséget okoznak bizonyos szavak. Ön vajon közéjük tartozik? Lássuk, mennyire feketeöves nyelvész, vajon kifog önön a helyesírási kvízünk? Tegye próbára a tudását!

Indulhat a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hogyan írjuk helyesen?

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