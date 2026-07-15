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kvíz

Kőkemény irodalmi kvíz: csak a legjobbaknak sikerül hibátlanul

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Mennyire ismeri a magyar irodalom legnagyobb alakjait? Ebből a kvízből kiderül!
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kvízirodalomteszt

Következzék egy igen nehéz irodalmi kvíz, ami könnyen lehet, hogy sok olvasónkon kifog majd. Most mindenki letesztelheti magát, mennyire jártas a magyar irodalomban. Figyelem, nem lesz egyszerű, de aki az összes kérdésre helyesen válaszol, igazán büszke lehet magára!

Vajon ki hogyan teljesít az alábbi irodalmi kvízen? Most minden kiderül!
Vajon ki hogyan teljesít az alábbi irodalmi kvízen? Most minden kiderül!
Fotó: Unsplash

Irodalmi kvíz a legjobbaknak

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik Petőfi-vers nem számít ifjúkori költeménynek?

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