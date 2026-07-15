Kőkemény irodalmi kvíz: csak a legjobbaknak sikerül hibátlanul

Mennyire ismeri a magyar irodalom legnagyobb alakjait? Ebből a kvízből kiderül!
Következzék egy igen nehéz irodalmi kvíz, ami könnyen lehet, hogy sok olvasónkon kifog majd. Most mindenki letesztelheti magát, mennyire jártas a magyar irodalomban. Figyelem, nem lesz egyszerű, de aki az összes kérdésre helyesen válaszol, igazán büszke lehet magára!
Irodalmi kvíz a legjobbaknak
Kvíz
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Melyik Petőfi-vers nem számít ifjúkori költeménynek?
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