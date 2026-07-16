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teszt

Szégyen vagy sem, de a többségnek fogalma sincs, mit jelent ez a hét szó

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
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tesztnépnyelvkvíz

Sokan igyekeznek életben tartani a népnyelvet, de bizony tény, hogy a rég oly jól ismert és használatos, kifejezetten ízes szavak lassan teljesen kikopnak a mindennapokból. Kvízünkben is olyan szavakkal találkozhatnak olvasóink, amiket bizony a többség talán nem is hallott sosem, nem hogy a jelentését tudja.

Népnyelvi kvíz, ami sokakon kifog majd
Népnyelvi kvíz, ami sokakon kifog majd
Fotó: Pixabay
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mit hívtak régen főbetűnek?

Érdeklik a kvízek? Ezeket is érdemes kitölteni!

 

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