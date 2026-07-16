Szégyen vagy sem, de a többségnek fogalma sincs, mit jelent ez a hét szó

Nem lesz egyszerű! Vajon kinek sikerül 100 százalékra kitölteni ezt a kvízt?
Sokan igyekeznek életben tartani a népnyelvet, de bizony tény, hogy a rég oly jól ismert és használatos, kifejezetten ízes szavak lassan teljesen kikopnak a mindennapokból. Kvízünkben is olyan szavakkal találkozhatnak olvasóink, amiket bizony a többség talán nem is hallott sosem, nem hogy a jelentését tudja.
Kvíz
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Mit hívtak régen főbetűnek?
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