Szégyen vagy sem, de a többségnek fogalma sincs, mit jelent ez a hét szó

Sokan igyekeznek életben tartani a népnyelvet, de bizony tény, hogy a rég oly jól ismert és használatos, kifejezetten ízes szavak lassan teljesen kikopnak a mindennapokból. Kvízünkben is olyan szavakkal találkozhatnak olvasóink, amiket bizony a többség talán nem is hallott sosem, nem hogy a jelentését tudja.

Népnyelvi kvíz, ami sokakon kifog majd

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