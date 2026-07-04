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kvíz

Női egészség kvíz: tudja, mire kell figyelnie? A tudás életet menthet, tesztelje

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A női test összetett és folyamatosan változik, épp ettől olyan különleges. Ez a kvíz segít játékosan felmérni, mennyire vagyunk képben a női egészséggel kapcsolatban.
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kvízbetegségszűrésnői egészség

A női test rengeteg csodás dologra képes, de ez együtt jár azzal is, hogy néha bonyolult, és sok kérdést vet fel. Mi számít normálisnak egy ciklusban? Mikor érdemes szűrővizsgálatra menni? Mit jelentenek a hormonális változások? És mi történik a változókor környékén? Ezekről a témákról sokszor keveset beszélünk, pedig fontos lenne ismerni, ezért ebben a kvízben tisztázunk pár fontos dolgot. 

az egészség kvízt tölti ki egy idős nő a kanapén
Érdemes kitölteni a női egészségről szóló kvízünket. 
Fotó: 123RF

Kvíz a női egészségről

Ez a kvíz abban segít, hogy játékos formában tesztelhessük, mennyire vagyunk tisztában a női egészséget érintő alapvető kérdésekkel. Nem kell szakértőnek lennie, nem a hibát keressük, hanem arra biztatjuk, hogy kíváncsian és nyitottan fedezze fel ezeket a fontos témákat.

Akár nőként szeretne jobban figyelni magára, akár férfiként szeretne tudatosabban jelen lenni az önhöz közel álló nők életében, jó helyen jár. Egy kis tudás is sokat számít és most itt a lehetőség, hogy pár perc alatt okosodjon egy kicsit, miközben szórakozik is.

Készen áll a kvízre? Nézzük, mennyire van képben a női egészséggel kapcsolatban!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Milyen gyakran ajánlott nőgyógyászati szűrésre menni?

Nézze meg az alábbi videót is, amelyben hasznos információkat tudhat meg a menopauzáról:

 

 

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