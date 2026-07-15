Ezt a zászló kvízt kizárólag a legtájékozottabbak tudják hibátlanul kitölteni

Az alapműveltségbe beletartoznak a földrajzi tudnivalók, így a különböző nemzetek zászlóinak ismerete. Viszont könnyen össze lehet téveszteni egymással a lobogókat, lássuk, te hányat ismersz fel? Tedd próbára a tudásod kvízünkkel!
Lobogókat már az emberiség első csatái és háborúi alatt is használtak, hogy megkülönböztessék egymástól a hadakat. Emellett a zászlók kifejezik a közösségi és nemzeti identitást, megjelenítik az adott nép történelmét, kultúráját és értékeit. Emellett számos zászló a színsávok mellett különböző vallási vagy politikai szimbólumokat tartalmaz, utalva az adott nemzet hitére és eszméire, sőt akár állat-és növényvilágára. Izgalmas kvízünkben hoztunk pár érdekességet. De vigyázz, nem lesz könnyű dolgod!
Zászló kvíz a legtájékozottabbaknak
Tudtad?
- A zászlótan (vexillológia) egy hivatalos tudományág, amely a lobogók tanulmányozásával foglalkozik.
- A jelenlegi magyar zászló színei, a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt szimbolizálja.
Készen állsz, jöhet a kvíz?
Kvíz
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Melyik nemzet zászlója látható a képen?
Az alábbi videó segítségedre lehet a zászlók felismerésében:
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