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Leállították a külsősök kifizetését a közmédiában

műveltségi kvízek

Ezt a zászló kvízt kizárólag a legtájékozottabbak tudják hibátlanul kitölteni

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Az alapműveltségbe beletartoznak a földrajzi tudnivalók, így a különböző nemzetek zászlóinak ismerete. Viszont könnyen össze lehet téveszteni egymással a lobogókat, lássuk, te hányat ismersz fel? Tedd próbára a tudásod kvízünkkel!
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műveltségi kvízeknemzeti lobogózászló

Lobogókat már az emberiség első csatái és háborúi alatt is használtak, hogy megkülönböztessék egymástól a hadakat. Emellett a zászlók kifejezik a közösségi és nemzeti identitást, megjelenítik az adott nép történelmét, kultúráját és értékeit. Emellett számos zászló a színsávok mellett különböző vallási vagy politikai szimbólumokat tartalmaz, utalva az adott nemzet hitére és eszméire, sőt akár állat-és növényvilágára. Izgalmas kvízünkben hoztunk pár érdekességet. De vigyázz, nem lesz könnyű dolgod!

a zászló kvízben előforduló zászló
Zászló kvízünkben tesztelheted a tudásod a nemzeti lobogókról! 
Fotó: Shutterstock

Zászló kvíz a legtájékozottabbaknak

Tudtad?

  • A zászlótan (vexillológia) egy hivatalos tudományág, amely a lobogók tanulmányozásával foglalkozik. 
  • A jelenlegi magyar zászló színei, a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt szimbolizálja. 


Készen állsz, jöhet a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik nemzet zászlója látható a képen?

Az alábbi videó segítségedre lehet a zászlók felismerésében:

 

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