Így hűtötték magukat az óegyiptomiak – trükkök, hogyan szabj gátat az érkező hőhullámnak az otthonodban

Sugárzásos hűtés: fényes alumínium felülettel vagy fóliával a hőt közvetlenül a világűr felé sugározhatjuk ki.

fényes alumínium felülettel vagy fóliával a hőt közvetlenül a világűr felé sugározhatjuk ki. Felerősített párolgás: mázatlan agyagedényekkel és sós jéggel drasztikusan csökkenthető a szobák hőérzete.

mázatlan agyagedényekkel és sós jéggel drasztikusan csökkenthető a szobák hőérzete. Sugárzó védelem: nedves textilfallal és hideg fémfelületekkel megállítható a falakból kiáramló forróság.

Az elkövetkező években egyre inkább hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a nyári időszakot szokatlanul tartós és intenzív hőhullámok kísérik. Amikor a perzselő hőség napokra megreked a városok felett, a hagyományos módszerek sokszor már nem elegendők, a lakás hűtése pedig komoly kihívássá válik mindenki számára. Nem feltétlenül kell azonban drága berendezésekre vagy óriási villanyszámlára gondolni: néhány alapvető fizikai összefüggés megértésével saját kezűleg is meglepően hatékony védelmet építhetünk ki a hőség ellen.

A lakás hűtése néhány filléres megoldással is megoldható, ha a ventilátor már nem elég. Fotó: Shutterstock

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A legtöbben a sötétítésre és a ventilátor bekapcsolására esküsznek, ám ha a levegő már átforrósodott, a ventilátor csak a meleg levegőt keveri a szobában. A valódi hűtési hatás eléréséhez a hőt el kell vonni a térből, vagy meg kell akadályozni, hogy a falak elnyeljék azt.

Az egyik legérdekesebb, tudományosan igazolt lehetőség a sugárzásos hűtés elve. A világűr hőmérséklete extrém alacsony, a légkör pedig bizonyos hullámhosszon átengedi az infravörös hősugárzást. Ha az erkélyre vagy az ablakpárkányra kiterítesz egy kifejezetten erre a célra készült sugárzó hűtő fóliát vagy egy nagyon fényes, polírozott alumínium felületet, az a hőt közvetlenül a légkörön keresztül a világűr felé sugározza ki. Ez a különleges felület még a tűző napon is képes a környezeti levegő hőmérséklete alá hűlni, így meggátolja a környezete felmelegedését.

A párolgási hűtés ősi módszerét is – amelyre már az ókori Egyiptomban is esküdtek – felerősíthetjük otthoni eszközökkel. A mázatlan agyagedények porozitása miatt a beléjük töltött hideg víz lassan átszivárog a cserép külső falára, ahogy pedig a víz elpárolog a felületről, jelentős mennyiségű hőt von el magától az edénytől, így az drasztikusan lehűl. Ha ezeket a hűvös agyagedényeket a szoba stratégiai pontjaira helyezzük, folyamatosan hűtik a környező levegőt. Ezt a hatást fokozhatjuk úgy is, hogy a ventilátor elé nem sima, hanem erősen sós vízből fagyasztott jeget teszünk. A sós jég fagyáspontja alacsonyabb, így a fagyasztóból kivéve a sima jégnél lényegesen hidegebb felületként vonja el a hőt a szobából.