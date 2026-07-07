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hűtés

Hogyan hűtse le a lakást klíma nélkül? Szakértő árulta el, mitől lehet akár 8 fokkal hűvösebb a szoba

43 perce
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A gyakoribb és egyre intenzívebb hőhullámok miatt sok otthon nyáron szinte elviselhetetlenül felmelegszik. A lakás hűtése azonban nem kizárólag légkondicionálóval oldható meg: a szakértők szerint az árnyékolás, az építőanyagok és az épület kialakítása is meghatározó szerepet játszik abban, mennyire marad hűvös egy ingatlan.
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hűtéstermészetes módforróság

A lakás hűtése a klímaváltozás hatására egyre fontosabb szemponttá válik. A rekordmeleg után német szakértők hívták fel arra a figyelmet, hogy az épületeket a jövőben sokkal inkább a nyári hőséghez alkalmazkodva kell megtervezni.

A lakás hűtése nemcsak klímaberendezéssel, hanem megfelelő építészeti megoldásokkal is segíthető
A lakás hűtése nemcsak klímaberendezéssel, hanem megfelelő építészeti megoldásokkal is segíthető
Fotó: Unsplash

Thomas Auer, a Müncheni Műszaki Egyetem épülettechnológiai professzora szerint már az épületek tervezésekor gondolni kell a nyári hűtésre. Úgy véli, hogy a túl nagy üvegfelületek jelentősen növelik a felmelegedést, ezért fontos a megfelelő méretű ablakok alkalmazása, valamint a redőnyök vagy zsalúziák használata. Különösen a tetőtéri lakásokban jelenthet problémát a közvetlen napsugárzás – írja a Focus.

Milyen építőanyagok segíthetik a lakás hűtését?

A szakember szerint az építőanyagok is befolyásolják az épületek hőérzetét. A beton nagy mennyiségű hőt képes elraktározni, majd hűvösebb éjszakákon fokozatosan leadni. Ez azonban csak akkor működik megfelelően, ha az éjszakai hőmérséklet kellően alacsony.

A professzor szerint érdemes a természetes és az ásványi építőanyagokat kombinálni. A vályog például nemcsak a hőmérsékletet, hanem a beltéri páratartalmat is kedvezően szabályozhatja, míg az úgynevezett aktív vályogpanelek a bennük keringő víz segítségével nyáron és télen is javíthatják a helyiségek klímáját.

A hőszivattyúk szintén alkalmasak lehetnek az épületek hűtésére, amennyiben megfelelő üzemmódban működtetik őket.

Bár sokan a légkondicionálót tartják a leghatékonyabb megoldásnak, Thomas Auer szerint ennek vannak hátrányai. A klímaberendezések növelik az energiafogyasztást, kiszáríthatják a levegőt, és egyes kutatások szerint hosszú távon a szervezet természetes hőalkalmazkodását is befolyásolhatják.

A szakember szerint a technológiának inkább kiegészítő szerepet kellene betöltenie. Addig is egyszerű megoldások – például egy mennyezeti ventilátor – is sokat javíthatnak a komfortérzeten a nyári hőség idején.

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