Ezzel a természetes csodaszerrel gyorsan tökéletes, lapos hasat varázsolhat magának

Az útifűmaghéj egyre népszerűbb azok körében, akik természetes módon szeretnék támogatni az emésztésüket. A lapos has sok esetben nem kizárólag a testsúly csökkentésén múlik, hanem azon is, hogy mennyire működik kiegyensúlyozottan az emésztőrendszer - írja a mindmegette.hu.

Lapos has? Az útifűmaghéj csökkentheti a puffadást

Fotó: Northfoto via Bestimage/Savage x Fenty / Northfoto via Bestimage/Savage x Fenty

Szakemberek szerint, ha valaki 10–20 perccel étkezés előtt elfogyaszt egy nagy pohár vízben elkevert kis mennyiségű útifűmaghéjat, könnyebben elkerülheti a túlevést. Ez nem csodaszer a fogyáshoz, de hasznos része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek.

Nem csak a fogyás miatt lehet hasznos

A lapos has sok esetben nem kizárólag a testsúly kérdése. A puffadást gyakran a kevés folyadék, az alacsony rostbevitel, a rendszertelen étkezés vagy a túl gyors evés okozza.

A megfelelő emésztés támogatása ezért legalább olyan fontos lehet, mint a kalóriák csökkentése. Az oldható rostok segíthetnek a bélműködés kiegyensúlyozásában, ami hozzájárulhat a puffadás csökkentése érzetéhez és a has kevésbé feszülő érzéséhez.

Fokozatosan érdemes bevezetni

A dietetikusok azt javasolják, hogy kezdetben elegendő egy teáskanál útifűmaghéjat elkeverni egy nagy pohár vízben, majd az italt rövid időn belül elfogyasztani, mielőtt túlságosan besűrűsödne.

Nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel is, mivel az útifűmaghéj nagy mennyiségű vizet köt meg.

A túl gyors rostbevitel növelése átmenetileg emésztési panaszokat okozhat, ezért érdemes fokozatosan emelni a mennyiséget.

Bizonyos esetekben – például nyelési nehézség, bélszűkület, krónikus emésztőrendszeri betegségek vagy rendszeresen szedett gyógyszerek mellett – ajánlott orvossal vagy dietetikussal konzultálni az útifűmaghéj rendszeres fogyasztása előtt. A rost ugyanis egyes gyógyszerek felszívódását is befolyásolhatja.

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