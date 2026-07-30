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filmes kvízek

„A Mátrix mindenütt ott van" – Filmes kvíz Laurence Fishburne 65. születésnapjára

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Filmrajongók figyelem! A Mátrix sztárja, Laurence Fishburne születésnapja alkalmából egy izgalmas kvízt raktunk össze az ikonikus alkotásról. Te mindent tudsz a filmről? Bizonyítsd!
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filmes kvízekLaurence FishburneMátrix-trilógiaszületésnap
  • 65 éves lett a Mátrix-filmek Morpheusa, Laurence Fishburne.
  • A szupersztár születésnapja alkalmából egy Mátrix-kvízzel készültünk.
  • Te emlékszel a színész legismertebb szerepére, és az ikonikus sci-fire, amely világhírűvé tette? Kvízünkből kiderül!

Laurence Fishburne 1961. július 30-án született az amerikai Augustában. Habár már 11 éves korától kezdve színészkedett, az igazi áttörésre 20 évet kellett várnia, amikor az 1993-as Tina (What's Love Got to Do with It) című filmben nyújtott szerepéért Oscar-díjra jelölték. A világhernevet végül az 1999-es Mátrix hozta meg neki. Te mennyire emlékszel a sikerszéria első epizódjára, és Fishburne karakterének ikonikus jeleneteire? Töltsd ki kvízünket és kiderül!

Laurence Fishburne, a Mátrix-filmek sztárja
Laurence Fishburne születésnapja alkalmából egy filmes kvízt készítettünk a legismertebb alakításából. Fotó: Massimiliano Marino / Shutterstock

Laurence Fishburne: Mátrix-kvízzel ünnepeljük a színész születésnapját

Laurence John Fishburne III a karrierje során háromszoros Emmy-díjas sztárrá vált, sok ember számára azonban mind a mai napig a Mátrix-filmekben nyújtott szerepéről ismert. Ez nem véletlen, Neo (Keanu Reeves) mentoraként és spirituális vezetőjeként ugyanis számtalan szállóigévé vált mondata és útmutatása volt, amelyeket a popkultúra is felkapott, és a mai napig idéz. Akárhány filmben szerepelt is, mi sem tudjuk kiverni a fejünkből, amikor Fishburne bőrkabátban és napszemüvegben küzdött a Mátrix ügynökeivel, vagy amikor választás elé állította Neót, hogy a piros vagy a kék pirulát kéri-e. Te melyiket kérnéd? Teszteld a film iránti rajongásod kvízünkben!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Kit alakít Laurence Fichburne a Mátrixban?

Morpheus legikonikusabb jelenetét itt tudjátok újra megtekinteni:

 

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