„A Mátrix mindenütt ott van" – Filmes kvíz Laurence Fishburne 65. születésnapjára

65 éves lett a Mátrix-filmek Morpheusa, Laurence Fishburne.

A szupersztár születésnapja alkalmából egy Mátrix-kvízzel készültünk.

Te emlékszel a színész legismertebb szerepére, és az ikonikus sci-fire, amely világhírűvé tette? Kvízünkből kiderül!

Laurence Fishburne 1961. július 30-án született az amerikai Augustában. Habár már 11 éves korától kezdve színészkedett, az igazi áttörésre 20 évet kellett várnia, amikor az 1993-as Tina (What's Love Got to Do with It) című filmben nyújtott szerepéért Oscar-díjra jelölték. A világhernevet végül az 1999-es Mátrix hozta meg neki. Te mennyire emlékszel a sikerszéria első epizódjára, és Fishburne karakterének ikonikus jeleneteire? Töltsd ki kvízünket és kiderül!

Laurence Fishburne születésnapja alkalmából egy filmes kvízt készítettünk a legismertebb alakításából. Fotó: Massimiliano Marino / Shutterstock

Laurence Fishburne: Mátrix-kvízzel ünnepeljük a színész születésnapját

Laurence John Fishburne III a karrierje során háromszoros Emmy-díjas sztárrá vált, sok ember számára azonban mind a mai napig a Mátrix-filmekben nyújtott szerepéről ismert. Ez nem véletlen, Neo (Keanu Reeves) mentoraként és spirituális vezetőjeként ugyanis számtalan szállóigévé vált mondata és útmutatása volt, amelyeket a popkultúra is felkapott, és a mai napig idéz. Akárhány filmben szerepelt is, mi sem tudjuk kiverni a fejünkből, amikor Fishburne bőrkabátban és napszemüvegben küzdött a Mátrix ügynökeivel, vagy amikor választás elé állította Neót, hogy a piros vagy a kék pirulát kéri-e. Te melyiket kérnéd? Teszteld a film iránti rajongásod kvízünkben!