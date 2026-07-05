Tényleg rákkeltő a lazac? Dietetikus rántották le a leplet a szuperélelmiszerről

A halételek közül kétségtelenül a lazac sokak egyik kiemelt kedvence: mindamellett, hogy ízletes, számtalan egészségügyi előnnyel rendelkezik. Ugyanakkor többekben aggályok merülhetnek fel a fogyasztása kapcsán, a higanytartalma és a feltételezett, rákkeltő szennyezőanyagok miatt – kérdés viszont, hogy vajon jogosak-e ezek az aggodalmak, vagy csak puszta tévhitek. Néhány dietetikus ennek kapcsán nyilatkozott a HuffPostnak: ekkor arra is kitértek, mekkora mennyiség az, ami még ideális.

Mennyi lazac a jó lazac? Most kiderül! / Fotó: Pexels

A lazac egészségügyi előnyei

Janelle Connell, a Viome regisztrált dietetikus és táplálkozási szakértője (RDN), valamint vezető transzlációs tudományos táplálkozási szakértője szerint a lazac egyenes szuperélelmiszernek nevezhető.

A lazac ereje az omega-3 zsírsavtartalmából fakad, amelyek segítik a szervezetben a gyulladások kezelését, és támogatják az agy, a szív, a bőr és a pajzsmirigy egészségét, valamint a zsíranyagcserét

– magyarázta el Connell, majd hozzátette, a lazac asztaxantint is tartalmaz, egy olyan antioxidánst, amely a sejtek károsodástól való védelméhez kapcsolódik, továbbá fehérjét, illetve D- és B12-vitamint.

A lazac egyike azon viszonylag kevés élelmiszernek, amelyek természetes módon jelentős mennyiségű D-vitamint tartalmaznak, egy olyan tápanyagot, amely fontos szerepet játszik a csontok, az izmok és az immunrendszer egészségében

- tette hozzá Katie Sanders, a Doctify egészségügyi értékelő platformon jegyzett akkreditált dietetikus és táplálkozási szakértő.

Túl sok lazac: ezért kell ügyelni a mennyiségre

Számtalan előnye ellenére a lazac messze nem tökéletes, mivel PCB-ket - a zsíros halszövetekben felhalmozódó, ismert rákkeltő anyagokat -, higanyt és fémet, illetve dioxinokat, egy másik szennyező anyagot is tartalmaz.

Annak ellenére, hogy a PCB-ket az 1970-es években betiltották az Egyesült Államokban, az élelmiszereink továbbra is szennyezettek velük

– mondta el Connell.

Ugyanakkor fontos kiemelni, higany tekintetében messze nem a lazac a legkárosabb: mindkét dietetikus úgy vélte, a higanymennyisége viszonylag alacsony a tonhalhoz, a cápához és a kardhalhoz képest. A bevitt mennyiségre azonban fontos odafigyelni.

A lazac rendszeres fogyasztása abszolút része lehet az egészséges étrendnek, de ha kizárólag egyetlen élelmiszerre támaszkodunk, az azt jelentheti, hogy kimaradnak azok a tápanyagok, amelyeket a halak, fehérjeforrások és növényi élelmiszerek szélesebb választékából nyerhetnénk ki

– mondta el Connell.

Ha valaki hosszabb időn keresztül nagyon nagy mennyiségű lazacot vagy olajos halat fogyaszt, érdemes lehet áttekintenie az általános étrendjét egy egészségügyi szakemberrel vagy regisztrált dietetikussal, hogy az kiegyensúlyozott és az egyéni igényeinek megfelelő maradjon

– értett egyet Sanders.

Például, ha a lazacot nagyon gyakran fogyasztják más ételek rovására, az csökkentheti az étrend változatosságát, és korlátozhatja a különböző fehérjeforrásokban, halakban, gyümölcsökben, zöldségekben és teljes kiőrlésű gabonákban található tápanyagok szélesebb skálájához való hozzáférést

– tette hozzá, mialatt Connell heti két-három adag zsíros hal fogyasztását javasolta, különböző halfajtákat ötvözve.