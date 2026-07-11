Sárgul és hullik a leander levele? Így teheti újra zölddé és dússá

Ahhoz, hogy a leanderünk hosszú éveken át egészséges és szép maradjon, oda kell figyelnünk az igényeire. Ha azt vesszük észre, hogy a leander levelei sárgulni kezdenek, majd lehullanak, érdemes minél hamarabb kiderítenünk az okát, mert a legtöbb probléma időben felismerve még könnyen kezelhető. A levélsárgulás mögött többféle tényező is állhat: előfordulhat, hogy egyszerű gondozási hibáról van szó, de betegségek és kártevők is okozhatják a tüneteket. Nézzük, mire érdemes figyelnünk!

A leander rendszeres ápolásra és öntözésre szorul Fotó: Iryna Inshyna / Shutterstock

A leander is szomjazhat

Kifejezetten vízigényes növényről van szó, tehát ne fosszuk meg a rendszeres és bőséges öntözéstől, különösen ne a nyári hőségben. Ha a leander hosszabb ideig vízhiányban szenved, a levelei először megsárgulnak, majd lehullanak. A legjobb megoldás, ha jó vízelvezetésű edényben neveljük, és inkább gyakrabban, kisebb adagokban öntözzük.

Rózsaszínben is mutatós. Fotó: KropkoEszti / Shutterstock

A túlöntözés is komoly probléma lehet

A leandert nevelők egyik legnagyobb félelme, hogy a növény kiszárad, ezért túl sok vizet adnak neki. A folyamatosan nedves, pangó vizes föld azonban legalább akkora károkat okozhat, mint a szárazság: a gyökerek oxigénhiányossá válhatnak, rothadás indulhat el, ami szintén levélsárguláshoz és levélhulláshoz vezethet. A növény ezenkívül a túlzott napfényre és az árnyékra is nagyon kényes.

Lehetőleg olyan helyet válasszunk neki, ahol sok fény éri, de a legintenzívebb, perzselő napsugaraktól részben védve van.

Fontos a tápanyag-utánpótlás

Az egészséges fejlődéshez a leander nemcsak vizet, hanem megfelelő mennyiségű tápanyagot is igényel. A rendszeres tápoldatozás hozzájárul a gazdag virágzáshoz, valamint segít megelőzni a tápanyaghiány okozta levélsárgulást. A legjobb választás a lassú lebomlású műtrágya vagy a kifejezetten leanderek számára készített tápoldat.

A megfelelő mennyiségű tápanyag kulcsfontosságú Fotó: Iryna Inshyna / Shutterstock

Betegségek és kártevők is állhatnak a háttérben

Amennyiben a levélsárgulás mellett egyéb elváltozásokat is észlelünk, például foltokat, ragacsos bevonatot vagy apró rovarokat, valószínűleg kártevő vagy betegség támadta meg a növényt. A leggyakoribb károsítók közé tartozik a takácsatka, amely a levelek fonákján élősködik, de levél- és pajzstetvek is szeretnek a virágokon időzni. Fontos, hogy mielőbb megkezdjük a védekezést ellenük, ugyanis jelentősen legyengíthetik a leandert.

A leander egyik leggyakoribb betegsége a gombás, úgynevezett sztemfíliumos levélfoltosság és a leanderrák.

Utóbbi esetben sötét, daganatszerű kinövések jelennek meg a növényen, a fertőzés pedig metsző eszközökkel is továbbterjedhet. Ezt elkerülendő mindig fertőtlenítsük a metszőollót használat előtt és után. Megelőzésként évente három-négy alkalommal végezzünk növényvédő permetezést, például bio permetszerrel, hogy csökkentsük az említett fertőzések és a kártevők megjelenésének esélyét.