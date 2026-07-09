Így varázsoljon díszfát a leanderből 4 egyszerű lépésben

A leander már önmagában is hálás növény: nyáron színpompás virágokkal kápráztat el, ráadásul strapabíró és hosszú életű is. Amit viszont kevesen tudnak: kis odafigyeléssel könnyedén díszfává alakítható, és akkor aztán tényleg megáll mellette a szomszéd is egy kicsit bámészkodni.

Leander fát a saját balkonunkon vagy kerünkben is nevelhetünk, mutatjuk, hogyan.

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Leanderből díszfa? Így csináljuk lépésről lépésre

Leander metszése

1. Válasszuk ki a jövőbeli „törzset” a leander fa kialakítása során

Nézzük meg alaposan a bokrot. Válasszunk ki egy erős, egészséges, lehetőleg egyenes főágat – ez lesz a fa törzse. Az alsó oldalágakat 10–15 cm-es magasságig vágjuk le. Ha túl sok van, fokozatosan haladjunk – ne stresszeljük túl hirtelen a növényt.

2. Fokozatos alakítás: ne akarjunk egy nap alatt csodát tenni

A törzset ne kurtítsuk meg, amíg nem éri el a kívánt magasságot (80–120 cm a legszebb). A törzsnél az a cél, hogy csupasz, de erős legyen – mint egy igazi kis fa. A levágott oldalhajtásokat ne sajnáljuk – ezek helyett fent fognak majd hajtani új, dús ágak.

3. Koronázás: formázzunk dús, gömbölyded felső részt

Amint a leander elérte az ideális „fa” magasságot, jöhet a korona kialakítása. A felső hajtásokat metsszük vissza, hogy bokrosodjanak. Így a korona sűrűbb lesz, és szimmetrikusabb formát ölt. Ha most metszenénk virágzó részt is – ne aggódjunk! A leander hamar visszahozza, sőt, még látványosabb virágzással hálálja meg a metszést.

4. Segítsünk neki formában maradni

Karózzuk ki a törzset, ha még vékony – így egyenes marad, és nem görbül el. Időről időre ellenőrizzük az oldalhajtásokat: ha újra alul kezd hajtani, azokat mindig távolítsuk el. Nyáron még akár két formázás is belefér: júliusban és augusztus végén nyugodtan végezhetünk finom alakító metszést.

Leander gondozása

Leander fényigénye: minél több, annál jobb. A leander nem szobanövény, hanem igazi napimádó!

Leander vízigénye: nyáron bőségesen öntözzük, de a pangó vizet kerüljük!

Leander tápanyagigénye: két hetente adjunk neki virágos növényeknek való tápot – a díszfákra is ráfér a „vitamin”.

Leander ültetése: minél nagyobb, annál szebben nő. A díszfának értelemszerűen mélyebb, stabilabb edény kell, mint a leanderbokornak

Leander fa metszése

Miért metsszük meg a leandert? Mert egy díszfa látványa egész nyáron örömöt okoz, és már pár hét múlva látványos eredményt hoz. Sokan csak ősszel vagy tavasszal állnak neki, pedig a leander nyári metszése gyorsabb fejlődést és azonnali formálódást eredményez. Ráadásul a virágzás sem marad el – sőt!