Tetvek és atkák a leanderen – így szabadulj meg tőlük vegyszermentesen

A leander a kert és a terasz éke, rengeteg háznál megtalálható kiültetve vagy cserépben. Sajnos nemcsak mi, hanem a levéltetvek és az atkák is szeretik ezeket a növényeket, és ha egyszer támadásba lendülnek, akkor visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. Szerencsére több vegyszermentes praktika is létezik ellenük.

Leander ápolása

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Levéltetvek és atkák ellen: ezeket a trükköket alkalmazzuk, hogy megóvjuk a leandert

A levéltetvek és a takácsatkák ellen úgy léphetünk fel a leghatékonyabban, ha kombináljuk a mechanikus tisztítást a természetes házi megoldásokkal. Első lépésként érdemes a növényt erősebb vízsugárral alaposan lemosni (kerti slaggal vagy zuhany alatt), különös figyelmet fordítva a levelek fonákjára, ahol a kártevők leginkább meghúzódnak.

Levéltetvek a leanderen

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Készítsünk környezetbarát permetet és vessük be a kártevők ellen

A fokhagymás permet kiváló természetes rovarriasztó és gombaölő szer. Illatanyagai elriasztják a levéltetveket, kénvegyületei pedig gátolják az atkák szaporodását.

Először tisztítsunk meg és törjünk össze 2-3 nagyobb fej fokhagymát a fokhagymanyomóval, majd forrázzuk le 1 liter lobogó vízzel, és hagyjuk teljesen kihűlni.

Amikor a keverék szobahőmérsékletűre hűlt, keverjünk hozzá 1 teáskanál napraforgóolajat és pár csepp környezetbarát mosogatószert.

Végül egy finom szűrőn alaposan szűrjük le a folyadékot.

A kapott tömény alaplevet 1:10 arányban hígítsuk fel tiszta vízzel. Késő délután, a tűző nap elmúltával alaposan permetezzük le vele a leander leveleinek mindkét oldalát.

A másik leghatékonyabb szer, amit házilag előállíthatunk, a szappanos permet. Keverjünk el egy liter vízben egy kevés káliszappant és egy pici étolajat. Mivel a takácsatkák kifejezetten a száraz, meleg környezetet kedvelik, rendszeres vizes permetezéssel és a páratartalom növelésével könnyen megelőzhetjük a terjedésüket.

A katicabogár a legjobb kártevőirtó

A katicabogarakkal és azok lárváival valóban megszabadulhatunk a levéltetvektől, ráadásul ők jelentik az egyik leghatékonyabb természetes biológiai védekezési módot. A kifejlett katicák és az apró, falánk lárváik szinte folyamatosan a levéltetveket fogyasztják táplálékul.

Egyetlen lárva a fejlődése során akár több száz tetűt is elpusztíthat.