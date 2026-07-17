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leander

Tetvek és atkák a leanderen – így szabadulj meg tőlük vegyszermentesen

27 perce
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A levéltetvek igen rámenősek, és ha nem cselekszünk időben, akkor egy egész növényt elpusztíthatnak. Szerencsére léteznek olyan környezetbarát, vegyszermentes megoldások, amelyek garantáltan hatékonyak az apró élősködők elleni harcban, különösen, ha leandert nevelünk.
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leanderkártevőirtásvegyszermentesség

A leander a kert és a terasz éke, rengeteg háznál megtalálható kiültetve vagy cserépben. Sajnos nemcsak mi, hanem a levéltetvek és az atkák is szeretik ezeket a növényeket, és ha egyszer támadásba lendülnek, akkor visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. Szerencsére több vegyszermentes praktika is létezik ellenük.

Leander kesztyűs ember kezében
Leander ápolása
Fotó: Francisco Daniel C / Shutterstock

Levéltetvek és atkák ellen: ezeket a trükköket alkalmazzuk, hogy megóvjuk a leandert

A levéltetvek és a takácsatkák ellen úgy léphetünk fel a leghatékonyabban, ha kombináljuk a mechanikus tisztítást a természetes házi megoldásokkal. Első lépésként érdemes a növényt erősebb vízsugárral alaposan lemosni (kerti slaggal vagy zuhany alatt), különös figyelmet fordítva a levelek fonákjára, ahol a kártevők leginkább meghúzódnak. 

Levéltetvek és katicák a leanderen
Levéltetvek a leanderen
Fotó: nnattalli / Shutterstock

Készítsünk környezetbarát permetet és vessük be a kártevők ellen

A fokhagymás permet kiváló természetes rovarriasztó és gombaölő szer. Illatanyagai elriasztják a levéltetveket, kénvegyületei pedig gátolják az atkák szaporodását. 

  • Először tisztítsunk meg és törjünk össze 2-3 nagyobb fej fokhagymát a fokhagymanyomóval, majd forrázzuk le 1 liter lobogó vízzel, és hagyjuk teljesen kihűlni. 
  • Amikor a keverék szobahőmérsékletűre hűlt, keverjünk hozzá 1 teáskanál napraforgóolajat és pár csepp környezetbarát mosogatószert.
  • Végül egy finom szűrőn alaposan szűrjük le a folyadékot.
  • A kapott tömény alaplevet 1:10 arányban hígítsuk fel tiszta vízzel. Késő délután, a tűző nap elmúltával alaposan permetezzük le vele a leander leveleinek mindkét oldalát.

A másik leghatékonyabb szer, amit házilag előállíthatunk, a szappanos permet. Keverjünk el egy liter vízben egy kevés káliszappant és egy pici étolajat. Mivel a takácsatkák kifejezetten a száraz, meleg környezetet kedvelik, rendszeres vizes permetezéssel és a páratartalom növelésével könnyen megelőzhetjük a terjedésüket.

A katicabogár a legjobb kártevőirtó

A katicabogarakkal és azok lárváival valóban megszabadulhatunk a levéltetvektől, ráadásul ők jelentik az egyik leghatékonyabb természetes biológiai védekezési módot. A kifejlett katicák és az apró, falánk lárváik szinte folyamatosan a levéltetveket fogyasztják táplálékul. 

Egyetlen lárva a fejlődése során akár több száz tetűt is elpusztíthat.

Ne keseredjünk el, ha időnként kártevők jelennek meg a kedvenc növényeinken – egy kis odafigyeléssel és környezetbarát megoldásokkal a leander újra erőre kaphat. 

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