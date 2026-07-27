Gyönyörű, de veszélyes: erre ügyelj, ha leandert nevelsz

A leander minden része mérgező, ezért a gondozása során is érdemes fokozott óvatossággal eljárnunk

Gyermekek és háziállatok számára különösen nagy kockázatot jelenthet

Mérgezés gyanúja mielőbb orvosi segítséget kell kérnünk

Évek óta az egyik legkedveltebb dísznövény, hiszen mediterrán hangulatával a kert éke, és hosszan tartó, színpompás virágokkal hálálja meg a gondoskodást. Fontos tisztában lennünk azzal is, hogy a leander erősen mérgező, ezért a gondozása és elhelyezése során is körültekintően kell eljárnunk.

Szép, de mérgező a leander. Fotó: Lena_viridis / Shutterstock

A leander minden része mérgező

Sokan úgy gondolják, hogy csupán a növény egyes részei jelentenek veszélyt, valójában azonban a leander teljes egészében mérgező. Olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek az emberi szervezetben komoly egészségügyi problémákat idézhetnek elő. Közülük az egyik legismertebb az oleandrin, amely elsősorban a szív működését befolyásolja.

A legnagyobb veszélyt a növény elfogyasztása jelenti. A levelek, a virágok, a magok, sőt még a nektár is mérgezést okozhat, különösen kisgyerekek esetében. A tejnedv szintén nagy mennyiségben tartalmaz mérgező anyagokat, ezért már a növény kezelése során is érdemes óvatosnak lennünk.

Kikre jelentheti a leander a legnagyobb kockázatot?

A kisgyerekek kíváncsiságuk miatt könnyen összemorzsolhatják vagy megkóstolhatják a növény leveleit, virágait, ezért számukra különösen veszélyes lehet. Ugyanez igaz a háziállatokra is: ha a kutyánk vagy a macskánk megrágja a növény bármely részét, súlyos, sőt életveszélyes mérgezés is kialakulhat.

Célszerű tehát ott elhelyezni a leandert, ahol sem a gyerekek, sem a házi kedvencek nem férhetnek hozzá.

Milyen tüneteket okozhat a mérgezés?

A leander okozta mérgezés rendszerint néhány órán belül kialakul. Kezdetben hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, gyengeség, szédülés vagy fokozott verejtékezés jelentkezhet, de súlyosabb esetben légzési nehézség, görcsök, szívritmuszavar, ájulás vagy akár életveszélyes állapot is kialakulhat.

Mivel a tünetek nem minden esetben jelennek meg azonnal, már a mérgezés gyanúja esetén is fontos komolyan venni a helyzetet.

Nem csak az elfogyasztása életveszélyes

A leanderrel való érintkezés során sem árt az óvatosság. A növény tejnedve bőrirritációt, viszketést és égő érzést válthat ki, ezért metszéskor vagy átültetéskor ajánlott védőkesztyűt viselnünk. A munka végeztével mindig mossunk alaposan kezet, és csak ezután érjünk az arcunkhoz. Arra is érdemes odafigyelnünk, hogy a levágott ágakat és leveleket ne égessük el. A keletkező füst ugyanis szintén tartalmazhat mérgező anyagokat, ezért a zöldhulladékot biztonságosan, gyerekektől és állatoktól elzárva kezeljük.