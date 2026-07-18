Így lesz tökéletes a lecsó – ezeket a trükköket csak kevesen ismerik

A legfinomabb lecsó mindig szezonális, friss, napérlelte paprikából és paradicsomból készül.

Nagyon nem mindegy, mikor adjuk hozzá a sót!

További fortélyokkal még ízesebbé tehető a klasszikis nyári fogás.

A tökéletes lecsó elkészítéséhez az egyik legfontosabb lépés a megfelelő alapanyagok kiválasztása. Hiába a legjobb recept, ha a paprika és a paradicsom ízetlen, vizes − az igazán zamatos lecsó alapja a napérlelte, szabadföldi zöldség, amelynek természetes aromája a főzés során is megmarad.

A tökéletes lecsóhoz friss, napérlelte zöldségekre van szükség. Fotó: StockPhotoDirectors / Shutterstock

Mennyei lecsó – konyhai fortélyok a tökéletes végeredményért

Ha utánozhatatlanul finom lecsót szeretnénk készíteni, a zöldségek gondos válogatásán túl a főzéskor használt zsiradék megválasztása sem mellékes. Sokan az olajra vagy a füstölt szalonna zsírjára esküsznek, ám a legízesebb választás a kacsazsír lehet. A hagyma előkészítéséről megoszlanak a vélemények, de sokak szerint a vékony csíkokra szeletelt hagyma adja a legjobb végeredményt. Érdemes bőséges mennyiséget használni belőle, hiszen ez adja a lecsó alapját. Jó kiindulási arány lehet egy rész hagyma, két rész paradicsom és négy rész paprika.

Nem mindegy, mikor sózunk

A hagymát lassan pároljuk üvegesre, majd mehet rá a karikákra vágott paprika.

Ebben a szakaszban még ne sózzuk meg az ételt, mert a só túl korán kivonná a paprika nedvességét, aminek következtében a zöldség könnyen megpuhulna, miközben a lecsó a kelleténél hígabb lesz.

Amíg a paprika puhul, előkészítjük a paradicsomot. Van, aki nem bíbelődik a héj eltávolításával, pedig az felpöndörödve nem túl kellemes. Ha a paradicsomot egy-két percre forró vízbe tesszük, a héja könnyedén lehúzható lesz. A szár körüli kemény részt is célszerű kivágni, mielőtt felaprítjuk. A paradicsom csakis akkor kerüljön a fazékba, amikor a paprika már kissé összeesett.

Ezt követően mehetnek bele a fűszerek: frissen őrölt fekete bors, ízlés szerint só, kevés őrölt pirospaprika, néhány gerezd apróra vágott fokhagyma, valamint egy teáskanálnyi cukor, amely szépen kiegyensúlyozza a paradicsom savasságát.

Van, aki tojással és kolbásszal szereti

Amennyiben tojásos-kolbászos lecsót készítünk, érdemes jó minőségű, kissé zsírosabb kolbászt választani. A húsnak nagyjából 15 perc kell, hogy az íze átjárja az ételt, ezért célszerű már a paprika főzésének elején a hagymához adni.

Amikor a paprika már megpuhult, a paradicsom pedig kellemesen összeesett, üssük a felvert tojásokat a forró lecsóba. Folyamatos keverés mellett 2-3 perc alatt elkészülnek, így a tojás krémes marad.

A lecsó akkor az igazi, amikor a paradicsom már szétesett, de még nem alakult teljesen sűrű szósszá. A lassú főzés és a rendszeres óvatos kevergetés segít abban, hogy a zöldségek megőrizzék kellemes állagukat és az ízek tökéletesen összeérjenek.

Türelemmel és ezekkel a fortélyokkal „felszerelkezve” minden alkalommal ízletes, gazdag aromájú, szaftos lecsó kerülhet az asztalra.

Nézd meg lépésről lépésre, hogyan készítik a profik: