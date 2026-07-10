Ezek a légikatasztrófák követelték a legtöbb emberéletet – Némelyik egészen banális okokból következett be

A görög F–16-os vadászgép balesete hatalmas káoszt okozott a turistáknak a járatok törlései és késései miatt, de a lángoló gép látványa rávilágított arra is, hogy a legkisebb technikai hiba is súlyos helyzetet teremthet. A modern repülésbiztonsági szabályok szigorítása mögött szinte kivétel nélkül olyan korábbi, megrázó események állnak, amelyekből a szakértők tanultak. Ha az elmúlt évtizedek kereskedelmi repülését megvizsgáljuk, pontosan kirajzolódik, hogy melyek voltak azok a legsúlyosabb tragédiák, amelyek a legtöbb emberi áldozattal jártak a világon. A repüléstörténet leghalálosabb légikatasztrófái mögött szinte mindig emberi mulasztások, kommunikációs hibák vagy tervezési hiányosságok láncolata állt.

Zakynthoszi vészhelyzet: egy kigyulladt görög vadászgép kényszerleszállása lezárta a közkedvelt üdülősziget repülőterét, rávilágítva a repülés állandó kockázataira.

egy kigyulladt görög vadászgép kényszerleszállása lezárta a közkedvelt üdülősziget repülőterét, rávilágítva a repülés állandó kockázataira. Katasztrófák a földön és a levegőben: a múlt legsúlyosabb tragédiáit nemcsak technikai hibák és bombamerényletek, hanem sokszor banális kommunikációs tévedések okozták.

a múlt legsúlyosabb tragédiáit nemcsak technikai hibák és bombamerényletek, hanem sokszor banális kommunikációs tévedések okozták. Tanulságok a biztonságért: a több száz életet követelő történelmi légikatasztrófák vizsgálata vezetett a ma használatos, szigorú repülésbiztonsági szabályokhoz.

Cikkünkben a repüléstörténet leghalálosabb légikatasztrófái közül az öt legtöbb ldozatot követelő esetet mutatjuk be (A kép csak illusztráció)

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Melyek voltak a repüléstörténet leghalálosabb légikatasztrófái?

Az 1972-es andoki légikatasztrófa a repüléstörténet egyik leghíresebb és legmegrázóbb túléléstörténeteként vonult be a történelembe, amely során egy uruguayi rögbicsapatot szállító gép csapódott a hófödte hegycsúcsok közé. A fagyos elszigeteltségben rekedt túlélők végül hetvenkét nap után, embertelen körülményeket és a kannibalizmus kényszerű morális dilemmáját is leküzdve, ketten a hegyeken átgázolva hoztak segítséget a megmaradt társaiknak. A következő esetek azonban többségében valamennyi gépen tartózkodó utas és személyzet halálával végződtek.

Amikor a szakértők már csak a roncsokból tudnak tájékozódni, hogy a jövőbeli tragédiákat minél jobban kiküszöbölhessék (A kép csak illusztráció)

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A tenerifei katasztrófa (1977)

A Kanári-szigeteken történt eset a mai napig a polgári repülés legtöbb halálos áldozattal járó szerencsétlensége, a tenerifei katasztrófa, amely a sűrű ködben, a kifutópályán következett be. A KLM és a Pan Am Boeing 747-es óriásgépei a rossz látási viszonyok és a földi irányítással való rádiós kommunikációs félreértések miatt rohantak egymásnak a földön. A szörnyű ütközés és a keletkező hatalmas tűzvész következtében 583 ember veszítette életét.