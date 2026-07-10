Ezek a légikatasztrófák követelték a legtöbb emberéletet – Némelyik egészen banális okokból következett be

A görög F–16-os vadászgép balesete hatalmas káoszt okozott a turistáknak a járatok törlései és késései miatt, de a lángoló gép látványa rávilágított arra is, hogy a legkisebb technikai hiba is súlyos helyzetet teremthet. A modern repülésbiztonsági szabályok szigorítása mögött szinte kivétel nélkül olyan korábbi, megrázó események állnak, amelyekből a szakértők tanultak. Ha az elmúlt évtizedek kereskedelmi repülését megvizsgáljuk, pontosan kirajzolódik, hogy melyek voltak azok a legsúlyosabb tragédiák, amelyek a legtöbb emberi áldozattal jártak a világon. A repüléstörténet leghalálosabb légikatasztrófái mögött szinte mindig emberi mulasztások, kommunikációs hibák vagy tervezési hiányosságok láncolata állt.
- Zakynthoszi vészhelyzet: egy kigyulladt görög vadászgép kényszerleszállása lezárta a közkedvelt üdülősziget repülőterét, rávilágítva a repülés állandó kockázataira.
- Katasztrófák a földön és a levegőben: a múlt legsúlyosabb tragédiáit nemcsak technikai hibák és bombamerényletek, hanem sokszor banális kommunikációs tévedések okozták.
- Tanulságok a biztonságért: a több száz életet követelő történelmi légikatasztrófák vizsgálata vezetett a ma használatos, szigorú repülésbiztonsági szabályokhoz.
Melyek voltak a repüléstörténet leghalálosabb légikatasztrófái?
Az 1972-es andoki légikatasztrófa a repüléstörténet egyik leghíresebb és legmegrázóbb túléléstörténeteként vonult be a történelembe, amely során egy uruguayi rögbicsapatot szállító gép csapódott a hófödte hegycsúcsok közé. A fagyos elszigeteltségben rekedt túlélők végül hetvenkét nap után, embertelen körülményeket és a kannibalizmus kényszerű morális dilemmáját is leküzdve, ketten a hegyeken átgázolva hoztak segítséget a megmaradt társaiknak. A következő esetek azonban többségében valamennyi gépen tartózkodó utas és személyzet halálával végződtek.
A tenerifei katasztrófa (1977)
A Kanári-szigeteken történt eset a mai napig a polgári repülés legtöbb halálos áldozattal járó szerencsétlensége, a tenerifei katasztrófa, amely a sűrű ködben, a kifutópályán következett be. A KLM és a Pan Am Boeing 747-es óriásgépei a rossz látási viszonyok és a földi irányítással való rádiós kommunikációs félreértések miatt rohantak egymásnak a földön. A szörnyű ütközés és a keletkező hatalmas tűzvész következtében 583 ember veszítette életét.
A Japan Airlines 123-as járata (1985)
Ez a tragédia számít a legtöbb áldozatot követelő, egyetlen repülőgépet érintő balesetnek a repülés krónikájában. A Tokióból induló Boeing 747-esnek egy korábbi, hibásan elvégzett javítás miatt a levegőben átszakadt a hátsó nyomásgátló fala, ami teljesen tönkretette a hidraulikus kormányrendszert. A személyzet hősies, több mint félórás küzdelme ellenére a gép a hegyeknek csapódott, a katasztrófát mindössze négyen élték túl az 524 utasból.
A Charkhi Dadri-i légi ütközés (1996)
A világ legvéresebb levegőben történő ütközése India felett zajlott le, amikor a szaúdi légitársaság utasszállítója és a Kazahsztán Airlines teherszállító gépe frontálisan egymásnak repült. A vizsgálatok feltárták, hogy a kazah személyzet nyelvi nehézségek és a műszerek pontatlan leolvasása miatt nem tartotta be a kapott utasításokat, és a kijelölt szint alá ereszkedett. A két repülőgép roncsai a mélybe zuhantak, a tragédiában 349 ember veszítette életét, túlélőt nem találtak a mentőcsapatok.
A Turkish Airlines 981-es járata (1974)
A Párizsból Londonba tartó McDonnell Douglas DC–10-es típusú repülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant egy franciaországi erdőbe. A szerencsétlenséget egy súlyos tervezési hiányosság okozta, mivel a nem megfelelően rögzített hátsó raktérajtó a magasban kiszakadt, és a hirtelen nyomásváltozás összeroppantotta az utastér padlóját. Az alatta futó kormánykábelek elszakadtak, így a gép teljesen irányíthatatlanná vált, kioltva ezzel 346 ember életét.
Air India 182-es járat (1985)
A Kanadából Indiába tartó Boeing 747-es az Atlanti-óceán felett, Írország partjainál szenvedett végzetes balesetet egy terrorakció miatt. A repülőgép csomagterében elrejtett, szikh szélsőségesek által feladott pokolgép a levegőben működésbe lépett, és darabokra szaggatta a törzset. A robbanás következtében a fedélzeten tartózkodó mind a 329 utas és személyzet az óceánba veszett, így ez lett a történelem legvéresebb, repülőgép ellen elkövetett bombatámadása.
Ismerd meg a videóból a repüléstörténet legtöbb áldozatát követelő tenerifei katasztrófa történetét: