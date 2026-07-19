Íme 3 filléres megoldás gyors zsíroldásra

A vöröshagyma az egyik legjobb zsíroldó, amellyel pillanatok alatt eltüntethetők a tűzhelyről a makacs foltok.

A szódabikarbóna ecettel vagy citromlével szintén fellazítja az odaégett ételmaradékokat.

A hamu vagy a kávézacc a legmakacsabb foltok ellen jó.

Eddig órákig tartott a tűzhelytisztítás? Felejtsd el az izzasztó dörzsölést és a drága vegyszereket, mert a következőkben olyan olcsó házi praktikákat mutatunk, amelyekkel könnyen eltávolíthatók a legdurvább foltok is. Íme a legjobb zsíroldó praktikák!

A legjobb zsíroldók vegyszermentesek is lehetnek.

Fotó: William Van Hecke/Getty Images

Melyik a legjobb zsíroldó?

Vöröshagyma

A vegyszermentes tisztítószerek közül a hagyma az egyik legjobb választás, segítségével biztosan csillogó tűzhelyet varázsolhat pár perc alatt. Vágd félbe, majd szúrd a hagymát egy csipeszre – semmiképp se villát használj, mert szétkaristolhatja a méregdrága tűzhely felületét. Mivel a hagyma természetes savakkal, illóolajokkal rendelkezik, a még meleg tűzhellyel érintkezve azonnali zsíroldó hatása van, szinte cseppfolyósítja a rásült szennyeződéseket. A művelet után nincs más dolgod, mint egy puha ronggyal letörölni a fellazult zsírréteget.

Szódabikarbóna

Olyan esetben, ha már teljesen kihűlt a tűzhely és a lerakódások odaszáradtak, a szódabikarbóna és az ecet vagy citromlé keveréke nyújthat hatékony megoldást. Az oldatot addig keverd, amíg sűrű pasztát nem kapsz, majd kend azt a kezelendő felületre. Innentől a zsíroldás könnyen történik, és azonnali lesz a változás: habzó kémiai reakció indul be, ami lemarja az ételmaradékokat és a zsírt. A legjobb eredmény elérése érdekében hagyd a szert 15 percig hatni, majd egy puha szivaccsal töröld szárazra.

Fahamu, kávézacc

A feketére égett rétegek ellen is van hatékony megoldás. A tiszta fahamu és a reggeli kávézacc igazi csodafegyver lehet, ha összekevered egy kevés vízzel. Eredményül egy szemcsés súrolókrémet kapsz, amellyel a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók, nem mellesleg környezetbarát megoldást nyújtanak.

További zsíroldó tippekért játszd le ezt az alábbi videót: