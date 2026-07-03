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divat

Itt az új divatőrület – A legtrendibbek LEGO-ból készült papucsot hordanak

35 perce
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Lassan semmin sem lepődünk meg, ha divatról van szó, de a LEGO és a Crocs új együttműködésétől leesett az állunk. A két óriáscég tervezői egy meghökkentő papucsot dobtak piacra, viszont aki ki akar tűnni a tömegből a viselésével, alaposan a zsebébe kell nyúlnia.
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A divatvilág nem mindig gyárt olyan darabokat, amelyeket felvehetünk színházba, munkába vagy egy kerti sütögetésre. Némely ruha teljesen hordhatatlan, és kizárólag a tervezők szárnyaló fantáziáját elégíti ki. Vannak viszont olyan darabok, amelyek bár meghökkentők, képesek ellátni a funkciójukat. A LEGO játékkészítő cég és a leginkább kényelmes, széles papucsairól ismert Crocs több évre szóló közös együttműködési szerződést írtak alá.

Tommy Cash rapper a LEGO-Crocs papucsban
 Tommy Cash rapper a LEGO-Crocs papucsban a párizsi divathéten. 
Fotó: Pierre Suu / Getty Images Europe

A LEGO és a Crocs papucsa meghökkenti a világot

Az első termékük egy óriási, LEGO kinézetű papucs, amely a tervezők elmondása szerint az egyediséget és az önkifejezést képviseli. A cél, hogy a lábbeli viselője kitűnjön a tömegből és átlépje a megszokott kereteket. Kérdés, hogy hányan fogják viselni ezt az extrém papucsot a hétköznapok során, vagy inkább olyan extravagáns sztárok viselete lesz a vörös szőnyeges eseményeken, mint Jared Leto

A különleges papucs egyelőre kizárólag felnőtt méretben és piros színben kapható, de az ígéretek szerint egyéb színváltozatokban is fellelhető lesz. A divatos modell a nagyközönségnek a párizsi divathéten mutatkozott be először, akkor Tommy Cash rapper viselte – írja a Life.hu

Az extravagáns papucsokat 200 euróért (körülbelül 76 ezer forintért) lehet megvásárolni. 

A különleges papucsról az alábbi videóból tudhat meg többet:

 

 

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