Itt az új divatőrület – A legtrendibbek LEGO-ból készült papucsot hordanak

A divatvilág nem mindig gyárt olyan darabokat, amelyeket felvehetünk színházba, munkába vagy egy kerti sütögetésre. Némely ruha teljesen hordhatatlan, és kizárólag a tervezők szárnyaló fantáziáját elégíti ki. Vannak viszont olyan darabok, amelyek bár meghökkentők, képesek ellátni a funkciójukat. A LEGO játékkészítő cég és a leginkább kényelmes, széles papucsairól ismert Crocs több évre szóló közös együttműködési szerződést írtak alá.

Tommy Cash rapper a LEGO-Crocs papucsban a párizsi divathéten.

Fotó: Pierre Suu / Getty Images Europe

A LEGO és a Crocs papucsa meghökkenti a világot

Az első termékük egy óriási, LEGO kinézetű papucs, amely a tervezők elmondása szerint az egyediséget és az önkifejezést képviseli. A cél, hogy a lábbeli viselője kitűnjön a tömegből és átlépje a megszokott kereteket. Kérdés, hogy hányan fogják viselni ezt az extrém papucsot a hétköznapok során, vagy inkább olyan extravagáns sztárok viselete lesz a vörös szőnyeges eseményeken, mint Jared Leto?

A különleges papucs egyelőre kizárólag felnőtt méretben és piros színben kapható, de az ígéretek szerint egyéb színváltozatokban is fellelhető lesz. A divatos modell a nagyközönségnek a párizsi divathéten mutatkozott be először, akkor Tommy Cash rapper viselte – írja a Life.hu.

Az extravagáns papucsokat 200 euróért (körülbelül 76 ezer forintért) lehet megvásárolni.

A különleges papucsról az alábbi videóból tudhat meg többet: