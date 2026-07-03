Itt az új divatőrület – A legtrendibbek LEGO-ból készült papucsot hordanak

A divatvilág nem mindig gyárt olyan darabokat, amelyeket felvehetünk színházba, munkába vagy egy kerti sütögetésre. Némely ruha teljesen hordhatatlan, és kizárólag a tervezők szárnyaló fantáziáját elégíti ki. Vannak viszont olyan darabok, amelyek bár meghökkentők, képesek ellátni a funkciójukat. A LEGO játékkészítő cég és a leginkább kényelmes, széles papucsairól ismert Crocs több évre szóló közös együttműködési szerződést írtak alá.
A LEGO és a Crocs papucsa meghökkenti a világot
Az első termékük egy óriási, LEGO kinézetű papucs, amely a tervezők elmondása szerint az egyediséget és az önkifejezést képviseli. A cél, hogy a lábbeli viselője kitűnjön a tömegből és átlépje a megszokott kereteket. Kérdés, hogy hányan fogják viselni ezt az extrém papucsot a hétköznapok során, vagy inkább olyan extravagáns sztárok viselete lesz a vörös szőnyeges eseményeken, mint Jared Leto?
A különleges papucs egyelőre kizárólag felnőtt méretben és piros színben kapható, de az ígéretek szerint egyéb színváltozatokban is fellelhető lesz. A divatos modell a nagyközönségnek a párizsi divathéten mutatkozott be először, akkor Tommy Cash rapper viselte – írja a Life.hu.
Az extravagáns papucsokat 200 euróért (körülbelül 76 ezer forintért) lehet megvásárolni.
A különleges papucsról az alábbi videóból tudhat meg többet: