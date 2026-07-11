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Görögország

Galéria: Mesebeli görög falvak, amiket látva azonnal csomagolni támad kedve

21 perce
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Görögország számtalan rejtett kincset tartogat a klasszikus tengerparti üdülőhelyeken túl, amelyek felejthetetlen élményeket nyújtanak az utazóknak. Fedezze fel velünk a kükládi építészet és a középkori várfalak világát, hiszen a legszebb görög falvak garantáltan rabul ejtik a szívet.
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Görögországtengerparti nyaraláskülföldi utazás

A mediterrán ország, Görögország varázsa jelentős részben a tengerparti sziklákra tapadó, fehér falú házaknak és a szűk, macskaköves utcáknak köszönhető. Amikor útra kelünk, a legszebb görög falvak olyan kulturális és vizuális időutazást kínálnak, amely mélyen gyökerezik a történelemben. Ezek a települések hűen őrzik a múlt örökségét, a velencei erődítményektől kezdve a bizánci templomokig. A helyi piacok illata, a tenger morajlása és a vendégszerető helyiek mind hozzájárulnak a hamisítatlan görög életérzéshez. Érdemes letérni a főbb turisztikai útvonalakról, hogy megismerhessük ezeket a festői, part menti vagy éppen sziklára épült oázisokat.

A legszebb görög falvak egyike Monemvasia, sötétedés idején.
A legszebb görög falvak egyike a Pelponnészoszon található erődített Monemvasia. Galériánkban azonban még több ilyen kincset is talál. 
Fotó: Shutterstock /  

Melyek a legszebb görög falvak, amelyeket látni kell egyszer az életben?

A nyári utazások tervezésekor érdemes olyan úti célokat választani, amelyek különleges atmoszférájukkal tűnnek ki a többi közül. Az égei-tengeri szigetvilág és a szárazföld partvidéke tele van olyan építészeti gyöngyszemekkel, ahol a kék-fehér színek dominanciája vagy éppen a pasztell tónusú neoklasszikus homlokzatok határozzák meg a látképet. Ezek a helyszínek tökéletes kulisszát biztosítanak a pihenéshez, a gasztronómiai felfedezésekhez és a fotózáshoz.

 

Nézze meg a videót is a legszebb görög falvakról:

 

 

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