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templomok

Nagybörzsönytől Tákosig – Mesebeli középkori templomok Magyarországon – Galéria

8 perce
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A múltidéző utazások kedvelőinek érdemes felkeresniük a hazai vidék rejtett építészeti kincseit, amelyek évszázadok viharait túlélve várják a látogatókat. Galériánkban bemutatjuk Magyarország azon gyöngyszemeit, amelyek méltán pályázhatnak a legszebb középkori templomok címére.
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templomokbelföldi utazásközépkor

A nyári napsütésben tett belföldi kirándulások alkalmával különleges élményt nyújt a festői környezetben meghúzódó, ódon falak felkeresése. Hazánk területén számos olyan építészeti emlék maradt fenn, amelyek hűen tükrözik a román és a gótikus stílus sajátosságait. Ezek a szakrális helyek sajátos hangulatukkal és történelmi hitelességükkel ragadják magukkal az utazót, miközben bepillantást engednek a középkori mindennapok és a hitélet világába. A csendes falvakban megbúvó épületek között találunk rotundát, freskókkal díszített belsőt és egyedi kazettás mennyezetet is, így a legszebb középkori templomok listája rendkívül változatos látnivalókat tartogat az érdeklődőknek.

A legszebb középkori templomok egyike a veleméri Szentháromság-templom.
A veleméri Szentháromság római katolikus templom a legszebb középkori templomok egyike Magyarországon. 
Fotó: Wikipedia/TgrBot

Melyek a legszebb középkori templomok Magyarországon?

A vastag kőfalak hűvösében tett séta tökéletes menedéket nyújt a hőség elől, miközben a múlt kézzelfogható közelsége teljesen magával ragadja a látogatót. Csarodától és Tákostól Veleméren át Ösküig, a hazai tájakat járva lépten-nyomon olyan építészeti remekművekbe botolhatunk, amelyek hűen őrzik a múlt darabkáit. Az egykori építőmesterek munkáját dicsérő monumentális vagy éppen családias hangulatú terek felfedezése felejthetetlen kulturális kikapcsolódást ígér.

Ösküi kerektemplom: a dombtetőn magasodó, jellegzetes félgömb kupolás rotunda a hazai körtemplomok egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb példája.
Tákosi református templom: a „mezítlábas Notre Dame-ként” is ismert, vályogfalú, paticsos építmény a csodásan festett kazettás mennyezetével a népi építészet csúcsa.
Szent Mihály-templom (Csempeszkopács): a finom arányú, téglából emelt román kori falusi templom az Alpokalja vidékének egyik legértékesebb építészeti emléke.
Szalonnai református templom: a kora középkori rotundából bővített, falfestménytöredékeket őrző műemlék a Bódva-völgy történelmi múltjának kiemelkedő tanúja.
Szentháromság-templom (Velemér): az erdős környezetben álló épület belső terét Aquila János XIV. századi, páratlan szépségű és a fény játékára komponált falfestményei borítják.
Nagylónyai református templom: a gótikus részletekkel gazdagított, Árpád-kori téglaépítészet eme remekműve lőrésszerű ablakaival és megkapó egyszerűségével hívja fel magára a figyelmet.
Csarodai református templom: a XIII. századi, karcsú tornyú épület belső falait különleges, mosolygó szenteket ábrázoló freskók és későbbi népi motívumok díszítik.
Szent István-templom (Nagybörzsöny): a település szélén álló, román stílusú építmény külsejét a szentély körbefutó párkányzata alatt elhelyezkedő, emberi fejeket formázó faragványok teszik egyedivé.
Galéria: Középkori templomok Magyarországon
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Ösküi kerektemplom: a dombtetőn magasodó, jellegzetes félgömb kupolás rotunda a hazai körtemplomok egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb példája.

 

Nézze meg a videót is a témában:

 

 

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