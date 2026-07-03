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Képeslapra illő helyszínek itthon – Ezek Magyarország legszebb kisvárosai – Galéria

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A fülledt nyári napokon mindannyian vágyunk a nagyvárosi nyüzsgésből való kiszakadásra, erre pedig a hazai tájak tartogatják a legjobb alternatívákat. Mutatunk néhány lenyűgöző célpontot, ugyanis a legszebb magyar kisvárosok garantáltan felejthetetlen élményekkel gazdagítják az utazókat.
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Magyarország földrajzi adottságai kivételes lehetőségeket nyújtanak a belföldi turizmus kedvelőinek, hiszen a folyókanyarulatok, hegylábak és tópartok mentén elterülő legszebb magyar kisvárosok mindegyike egyedi atmoszférát áraszt. Egy-egy hétvégi kirándulás alkalmával érdemes útra kelni, hogy felfedezzük a történelmi falak mögött meghúzódó kulturális örökséget és a természeti panorámát. A macskaköves utcákon sétálva, a helyi ízeket kóstolva vagy a vízparti korzókon pihenve teljesen új megvilágításban láthatjuk az ország rejtett kincseit.

A legszebb magyar kisvárosok egyike, Tihany és a Balaton madártávlatból
Bármerre is vezessen az utunk, a legszebb magyar kisvárosok, mint amilyen Tihany is, garantáltan nem fognak csalódást okozni. 
Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb magyar kisvárosok, amelyeket látni kell a nyáron?

A hazai kistelepülések varázsa leginkább abban rejlik, hogy képesek megőrizni az épített környezet és a természet közötti kényes egyensúlyt. Tihany vulkanikus lankái és az apátságtól feltáruló balatoni panoráma éppúgy ámulatba ejti az embert, mint a szubalpin klímájú Kőszeg, ahol a sűrű erdők övezte középkori belvárosban szinte megállt az idő.

Szentendre kanyargós sikátorai és a folyóparti sétány mediterrán hangulatot kölcsönöznek a pilisi tájnak, míg a Bodrog és a Tisza találkozásánál fekvő Tokaj a szőlőhegyek látványával nyújt egyedülálló esztétikai élményt. Esztergom monumentális egyházi épületei a Duna fölé magasodva a történelem nagyságát hirdetik, a tágas térélmény pedig azonnal magával ragadja a látogatót.

Ezek a helyszínek kiválóan alkalmasak arra, hogy gyalogosan, komótos tempóban fedezzük fel őket, miközben a helyi múzeumok, műemléki épületek és vendéglátóhelyek gondoskodnak a kulturális és gasztronómiai programokról. A galériánkban összegyűjtött válogatás abban segít, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő úti célt a nyári szabadság idejére.

Esztergom: a Pilis és a Visegrádi-hegység ölelésében, közvetlenül a Duna partján található. A folyó fölé magasodó Várhegy, tetején a lenyűgöző Bazilikával, uralja a tájat, miközben a Mária Valéria híd és a szemközti szlovák partok panorámája tágas térélményt nyújt.
Zebegény: a Dunakanyar bal partján, a Börzsöny hegység vulkanikus vonulatainak lábánál terül el. A szűk völgyekből a hegyoldalakra felkúszó utcák, a burjánzó zöld környezet és a folyóra nyíló, szinte művészi panoráma miatt a hazai tájképfestők egyik legkedvesebb ihletforrása.
Tata: a „vizek városaként” ismert település az Öreg-tó és a Cseke-tó ölelésében, a Gerecse hegység lábánál fekszik. A közvetlenül a vízparton magasodó, gótikus alapokon nyugvó tatai vár és a tavakat körülölelő, zöldellő sétányok olyan harmonikus és elegáns vízi panorámát teremtenek, amely az országban egyedülálló.
Tapolca: a Balaton-felvidék nyugati szélén, a tanúhegyek ölelésében, a Tapolcai-medencében fekszik. Különleges fekvését nemcsak a környező bazalthegyek adják, hanem a belváros szívében feltörő karsztforrások által táplált Malom-tó, amely egy valóságos mediterrán oázist teremt a történelmi falak között.
Szentendre: a Pilis lábának és a Duna találkozásának talán legfestőibb pontja. A Szentendrei-Duna partján, domboldalra felkúszó, macskaköves, szűk sikátorok és a folyóparti korzó ritmust adnak a városkának, a dombtetőkön magasodó templomtornyok pedig messziről jelzik a település különleges karakterét.
Kőszeg: az Alpokalja ékköve, amely a Kőszegi-hegység lábánál, a Gyöngyös-patak völgyében bújik meg. A hegyvidéki szubalpin klíma, a várost körülölelő sűrű erdők és a szőlővel beültetett lankák olyan keretet adnak a szinte érintetlenül fennmaradt középkori belvárosnak, amely egyedülálló hangulatot áraszt.
Tokaj: a Kopasz-hegy lábánál fekszik, pontosan ott, ahol a Bodrog a Tiszába torkollik. A két folyó találkozása, az ártéri erdők és a hegyoldalakra felfutó, történelmi szőlőültetvények látványa miatt a borvidék központja földrajzi szempontból is lenyűgöző.
Tihany: bár közigazgatásilag község, városias jellege és elhelyezkedése miatt kihagyhatatlan. A Balatonba mélyen benyúló vulkanikus félsziget gerincén fekszik. A Tihanyi Bencés Apátság mellől nyíló panoráma a tó türkizkék víztükrére és a túlparti hegyekre az ország egyik legszebb kilátása.
Galéria: Ezek Magyarország legszebb kisvárosai
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Ezek Magyarország legszebb kisvárosai

 

Nézze meg a videót is hazánk csodás tájairól:

 

 

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