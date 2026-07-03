Képeslapra illő helyszínek itthon – Ezek Magyarország legszebb kisvárosai – Galéria

Magyarország földrajzi adottságai kivételes lehetőségeket nyújtanak a belföldi turizmus kedvelőinek, hiszen a folyókanyarulatok, hegylábak és tópartok mentén elterülő legszebb magyar kisvárosok mindegyike egyedi atmoszférát áraszt. Egy-egy hétvégi kirándulás alkalmával érdemes útra kelni, hogy felfedezzük a történelmi falak mögött meghúzódó kulturális örökséget és a természeti panorámát. A macskaköves utcákon sétálva, a helyi ízeket kóstolva vagy a vízparti korzókon pihenve teljesen új megvilágításban láthatjuk az ország rejtett kincseit.

Bármerre is vezessen az utunk, a legszebb magyar kisvárosok, mint amilyen Tihany is, garantáltan nem fognak csalódást okozni.

Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb magyar kisvárosok, amelyeket látni kell a nyáron?

A hazai kistelepülések varázsa leginkább abban rejlik, hogy képesek megőrizni az épített környezet és a természet közötti kényes egyensúlyt. Tihany vulkanikus lankái és az apátságtól feltáruló balatoni panoráma éppúgy ámulatba ejti az embert, mint a szubalpin klímájú Kőszeg, ahol a sűrű erdők övezte középkori belvárosban szinte megállt az idő.

Szentendre kanyargós sikátorai és a folyóparti sétány mediterrán hangulatot kölcsönöznek a pilisi tájnak, míg a Bodrog és a Tisza találkozásánál fekvő Tokaj a szőlőhegyek látványával nyújt egyedülálló esztétikai élményt. Esztergom monumentális egyházi épületei a Duna fölé magasodva a történelem nagyságát hirdetik, a tágas térélmény pedig azonnal magával ragadja a látogatót.

Ezek a helyszínek kiválóan alkalmasak arra, hogy gyalogosan, komótos tempóban fedezzük fel őket, miközben a helyi múzeumok, műemléki épületek és vendéglátóhelyek gondoskodnak a kulturális és gasztronómiai programokról. A galériánkban összegyűjtött válogatás abban segít, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő úti célt a nyári szabadság idejére.