Európa top 5 legszebb tava, ahol csend és nyugalom vár a tömeg helyett

- Európa rejtett tavai tökéletes és csendes menedéket nyújtanak a tömegturizmus elől.
- Az olasz, skót, szlovén, francia és finn tájakon érintetlen természet várja az utazókat.
- A történelmi romoktól a zord alpesi csúcsokig valamennyi helyszín egyedi élményt kínál.
Ezek a legszebb tavak, amelyek Európa legcsodásabb természeti kincsei közé tartoznak, sokak számára jelentenek menedéket a mindennapi rohanás és a felkapott üdülőhelyek zajától. E rejtett gyöngyszemek még elkerülték a pusztító tömegturizmust, így látogatóik valódi, érintetlen környezetben töltődhetnek fel.
Melyek a legszebb tavak Európában, amelyeket érdemes felkeresni?
A kristálytiszta víztükör, a drámai hegycsúcsok és a csendes erdők látványa olyan egyedülálló élményt nyújt, amelyet a népszerű célpontokon már alig találni. Az utazás során itt nem kell órákig sorban állni a fotókért, sem a turistacsoportok morajlását hallgatni pihenés közben.
Orta-tó (Olaszország)
A piemonteki Alpok lábánál fekvő, kevésbé felkapott Orta-tó a szomszédos Maggiore-tó mellett nyúlik el, de „nagy testvérével” szemben megőrizte békés jellegét. A vízfelület közepén elterülő apró San Giulio-sziget középkori bazilikájával és festői épületeivel igazi időutazásra hívja a látogatókat. A part menti kisvárosok macskaköves utcái és hangulatos terei tökéletes helyszínt biztosítanak a nyugodt délutáni sétákhoz.
Loch Awe (Skócia)
A skót Felföldön hosszan elnyúló Loch Awe jóval kevesebb látogatót vonz, mint a híresebb Loch Ness, pedig tájképi adottságai lenyűgözőek. A tó északkeleti végében magasodnak Kilchurn várának tekintélyes, XV. századi romjai, amelyek gyakran ködbe burkolózva tükröződnek a vízen. A környék sűrű fenyvesei és a környező kopár hegyoldalak kiváló túraútvonalakat kínálnak a magányos természetjáróknak.
Zelenci-tó (Szlovénia)
A szlovéniai Kranjska Gora közelében rejtőző Zelenci-tó valójában egy smaragdzöld színű láptó, amely a Sava Dolinka folyó forrásvidékét alkotja. A Júliai-Alpok havas csúcsainak hátterével díszített természetvédelmi területen kiépített fapallókon és egy kilátón keresztül lehet közlekedni. A sekély, kristálytiszta meder alján bugyogó források folyamatosan mozgásban tartják a vizet, különleges buborékokat képezve a felszínen.
Allos-tó (Franciaország)
A francia Mercantour Nemzeti Park szívében, 2230 méteres magasságban elterülő Allos-tó Európa legnagyobb természetes magashegyi tava. A terület kizárólag gyalogosan, egy közepes nehézségű túrával közelíthető meg, ami hatékonyan távol tartja a kényelmesebb turistákat. A zord sziklafalakkal szegélyezett, mélykék medence partján sétálva mormoták füttyszava kíséri a csendet kedvelő látogatókat.
Päijänne-tó (Finnország)
Finnország második legnagyobb vízfelülete, a Päijänne-tó hatalmas kiterjedése ellenére megőrizte békés, érintetlen jellegét. A déli részén elterülő nemzeti park homokos dűnékkel és fenyőerdőkkel borított szigetei felejthetetlen látványt nyújtó vidékek. A tiszta és ivóvíz minőségű tó ideális célpont a kajakosok és a vadonban kempingezni vágyó utazók számára.
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