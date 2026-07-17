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nincs tömegturizmus

Európa top 5 legszebb tava, ahol csend és nyugalom vár a tömeg helyett

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Fedezd fel Európa rejtett zugait, és cseréld le a zsúfolt tengerpartokat a csendes természet nyugalmára. Ha elvonulnál a világ elől, ezek a kevésbé ismert, de annál lenyűgözőbb festői tavak tökéletes úti célt jelentenek a következő utazásodhoz. Mutatjuk a legszebb tavakat Európában!
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nincs tömegturizmuskülföldi utazástúrázás
  • Európa rejtett tavai tökéletes és csendes menedéket nyújtanak a tömegturizmus elől.
  • Az olasz, skót, szlovén, francia és finn tájakon érintetlen természet várja az utazókat.
  • A történelmi romoktól a zord alpesi csúcsokig valamennyi helyszín egyedi élményt kínál.

Ezek a legszebb tavak, amelyek Európa legcsodásabb természeti kincsei közé tartoznak, sokak számára jelentenek menedéket a mindennapi rohanás és a felkapott üdülőhelyek zajától. E rejtett gyöngyszemek még elkerülték a pusztító tömegturizmust, így látogatóik valódi, érintetlen környezetben töltődhetnek fel.

A finnországi Päijänne-tó a legszebb tavak egyike Európában.
Íme a legszebb tavak Európában Finnországtól Franciaországig, ahol garantáltan nincs tömeg
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Melyek a legszebb tavak Európában, amelyeket érdemes felkeresni?

A kristálytiszta víztükör, a drámai hegycsúcsok és a csendes erdők látványa olyan egyedülálló élményt nyújt, amelyet a népszerű célpontokon már alig találni. Az utazás során itt nem kell órákig sorban állni a fotókért, sem a turistacsoportok morajlását hallgatni pihenés közben.

Orta-tó (Olaszország)

A piemonteki Alpok lábánál fekvő, kevésbé felkapott Orta-tó a szomszédos Maggiore-tó mellett nyúlik el, de „nagy testvérével” szemben megőrizte békés jellegét. A vízfelület közepén elterülő apró San Giulio-sziget középkori bazilikájával és festői épületeivel igazi időutazásra hívja a látogatókat. A part menti kisvárosok macskaköves utcái és hangulatos terei tökéletes helyszínt biztosítanak a nyugodt délutáni sétákhoz.

Az olaszország Orta-tó és szigete, a San Giulio-sziget.
A gyönyörű Orta-tó és koronája, a középkori hangulatú San Giulio-sziget
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Loch Awe (Skócia)

A skót Felföldön hosszan elnyúló Loch Awe jóval kevesebb látogatót vonz, mint a híresebb Loch Ness, pedig tájképi adottságai lenyűgözőek. A tó északkeleti végében magasodnak Kilchurn várának tekintélyes, XV. századi romjai, amelyek gyakran ködbe burkolózva tükröződnek a vízen. A környék sűrű fenyvesei és a környező kopár hegyoldalak kiváló túraútvonalakat kínálnak a magányos természetjáróknak.

A skóciai Loch Awe tó és a Kilchurn-várrom.
A skót Felföld ékköve, a vadregényes Loch Awe, és a partján magasodó Kilchurn várrom izgalmas úti cél
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Zelenci-tó (Szlovénia)

A szlovéniai Kranjska Gora közelében rejtőző Zelenci-tó valójában egy smaragdzöld színű láptó, amely a Sava Dolinka folyó forrásvidékét alkotja. A Júliai-Alpok havas csúcsainak hátterével díszített természetvédelmi területen kiépített fapallókon és egy kilátón keresztül lehet közlekedni. A sekély, kristálytiszta meder alján bugyogó források folyamatosan mozgásban tartják a vizet, különleges buborékokat képezve a felszínen.

A szlovéniai Zelenci-tó a magasból fotózva őszi színekben.
A Júliai-Alpok csúcsai által körbeölelt, fapallókon megközelíthető apró Zelenci-tó még főszezonban is megőrzi békés, mesebeli hangulatát
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Allos-tó (Franciaország)

A francia Mercantour Nemzeti Park szívében, 2230 méteres magasságban elterülő Allos-tó Európa legnagyobb természetes magashegyi tava. A terület kizárólag gyalogosan, egy közepes nehézségű túrával közelíthető meg, ami hatékonyan távol tartja a kényelmesebb turistákat. A zord sziklafalakkal szegélyezett, mélykék medence partján sétálva mormoták füttyszava kíséri a csendet kedvelő látogatókat.

A franciaországi Allos-tó lila virágokkal az előtérben.
A franciaországi Allos-tó magashegyi környezetével izgalmas, hűvös úti cél nyáron is
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Päijänne-tó (Finnország)

Finnország második legnagyobb vízfelülete, a Päijänne-tó hatalmas kiterjedése ellenére megőrizte békés, érintetlen jellegét. A déli részén elterülő nemzeti park homokos dűnékkel és fenyőerdőkkel borított szigetei felejthetetlen látványt nyújtó vidékek. A tiszta és ivóvíz minőségű tó ideális célpont a kajakosok és a vadonban kempingezni vágyó utazók számára.

A finnországi Päijänne-tó egy fastéggel.
A finn Päijänne-tavat is érdemes meglátogatni!

Nézz további lenyűgöző tavakat az alábbi videóban is:

 

 

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