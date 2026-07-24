Ha most megmetszed a levendulát, jövőre még több virággal ajándékoz meg

A levendulát közvetlenül az elvirágzás után érdemes visszavágni, hogy jövőre is dúsan virágozzon.

A nyári metszés bokrosabb növekedést, több virágot és szebb formát eredményez.

Csak a zöld hajtásokat szabad visszavágni, a fás részeket nem.

A levágott virágokat ne dobd ki: illatzsákhoz, teához vagy dekorációnak is felhasználhatók.

Ha gyönyörűen virágzó levendulabokrokat szeretnél, már most meg kell tenned a szakszerű lépéseket, hogy a szomszédaid és a beporzó rovarok is a csodájára járjanak.

A levendula metszése nyáron kulcsfontosságú.

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Levendula metszése nyáron – miért pont ekkor?

A levendula virágzása általában június végétől júliusig történik, fajtától és időjárástól függően. Amint a virágok többsége elhervadt, érdemes kézbe venni a metszőollót. Ha ilyenkor visszavágjuk a növényt, még marad elegendő ideje arra, hogy új hajtásokat neveljen a tél előtt. Ezekből fejlődnek majd a következő szezon virágzó ágai. Ha viszont túl sokáig várunk, a levendula felkopaszodhat, széteshet, és évről évre kevesebb virágot hoz.

Mit nyerünk a nyári metszéssel?

A rendszeresen visszavágott levendula:

tömörebb, gömbölyűbb formát vesz fel,

több új hajtást nevel,

gazdagabban virágzik a következő évben,

kevésbé fásodik fel,

hosszabb életű marad.

Egy gondozott levendulatő akár 15–20 évig is díszítheti a kertet.

Az elöregedett levendula metszése szakszerűen

A legfontosabb szabály, hogy soha ne vágjunk bele a vastag, barna, fás részekbe, mert ezekből a levendula már nehezen vagy egyáltalán nem hajt ki.

A virágszárakat és a zöld hajtások felső részét nagyjából a növény magasságának egyharmadáig érdemes visszavágni. A cél, hogy megőrizzük a bokor gömbölyű alakját, miközben elegendő zöld rész marad rajta az új hajtások fejlődéséhez.

Éles, tiszta metszőollót használjunk, hogy a sebfelületek gyorsan gyógyuljanak. Fontos, hogy rendszeresen fertőtlenítsd a metszőollót! Ha elmulasztod, betegségeket vihetsz át egyik növényről a másikra.

Az elvirágzott levendula felhasználása

A levendula illata a szárítás után is sokáig megmarad, ezért a levágott virágokat érdemes összegyűjteni.