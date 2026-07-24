Ha most megmetszed a levendulát, jövőre még több virággal ajándékoz meg

- A levendulát közvetlenül az elvirágzás után érdemes visszavágni, hogy jövőre is dúsan virágozzon.
- A nyári metszés bokrosabb növekedést, több virágot és szebb formát eredményez.
- Csak a zöld hajtásokat szabad visszavágni, a fás részeket nem.
- A levágott virágokat ne dobd ki: illatzsákhoz, teához vagy dekorációnak is felhasználhatók.
Ha gyönyörűen virágzó levendulabokrokat szeretnél, már most meg kell tenned a szakszerű lépéseket, hogy a szomszédaid és a beporzó rovarok is a csodájára járjanak.
Levendula metszése nyáron – miért pont ekkor?
A levendula virágzása általában június végétől júliusig történik, fajtától és időjárástól függően. Amint a virágok többsége elhervadt, érdemes kézbe venni a metszőollót. Ha ilyenkor visszavágjuk a növényt, még marad elegendő ideje arra, hogy új hajtásokat neveljen a tél előtt. Ezekből fejlődnek majd a következő szezon virágzó ágai. Ha viszont túl sokáig várunk, a levendula felkopaszodhat, széteshet, és évről évre kevesebb virágot hoz.
Mit nyerünk a nyári metszéssel?
A rendszeresen visszavágott levendula:
- tömörebb, gömbölyűbb formát vesz fel,
- több új hajtást nevel,
- gazdagabban virágzik a következő évben,
- kevésbé fásodik fel,
- hosszabb életű marad.
Egy gondozott levendulatő akár 15–20 évig is díszítheti a kertet.
Az elöregedett levendula metszése szakszerűen
A legfontosabb szabály, hogy soha ne vágjunk bele a vastag, barna, fás részekbe, mert ezekből a levendula már nehezen vagy egyáltalán nem hajt ki.
A virágszárakat és a zöld hajtások felső részét nagyjából a növény magasságának egyharmadáig érdemes visszavágni. A cél, hogy megőrizzük a bokor gömbölyű alakját, miközben elegendő zöld rész marad rajta az új hajtások fejlődéséhez.
Éles, tiszta metszőollót használjunk, hogy a sebfelületek gyorsan gyógyuljanak. Fontos, hogy rendszeresen fertőtlenítsd a metszőollót! Ha elmulasztod, betegségeket vihetsz át egyik növényről a másikra.
Az elvirágzott levendula felhasználása
A levendula illata a szárítás után is sokáig megmarad, ezért a levágott virágokat érdemes összegyűjteni.
Készülhet belőlük:
- illatzsák a szekrénybe,
- asztali vagy ajtódísz,
- fürdősó és potpourri,
- levendulaszörp, szirup, illóolaj vagy tea (ha vegyszermentes növényről származik).
Metszési hibák
Ha a nyár végén vagy ősszel túl erősen metszed vissza a levendulát, a friss hajtások már nem biztos, hogy beérnek a fagyok előtt. A komolyabb alakító metszést ezért mindig közvetlenül a virágzás után érdemes elvégezni, míg tavasszal már csak az elfagyott vagy sérült részeket távolítsd el.
A levendula hálás növény: egyetlen nyári metszéssel nemcsak rendezettebb lesz a bokor, hanem megalapozhatod azt is, hogy a következő szezonban ismét lila virágok százai és intenzív illat töltsék meg a kertet.
Az alábbi videóban egy kertész mutatja be a gyakorlatban a metszést: