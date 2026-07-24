Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Pétert mégis a TEK védi

Rendkívüli

Kapitány István felmentette a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját

levendulabokor

Ha most megmetszed a levendulát, jövőre még több virággal ajándékoz meg

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A levendula a nyári kertek egyik legkedveltebb növénye, de sokan elkövetik azt a hibát, hogy a virágzás után egyszerűen magára hagyják. Pedig éppen ilyenkor, a nyár közepén érkezik el az év egyik legfontosabb kerti feladata: a metszés. Ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem a levendula hosszú távú egészségét és következő évi virágzását is meghatározza. Mutatjuk, hogyan csináld helyesen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
levendulabokormetszéskert
  • A levendulát közvetlenül az elvirágzás után érdemes visszavágni, hogy jövőre is dúsan virágozzon.
  • A nyári metszés bokrosabb növekedést, több virágot és szebb formát eredményez.
  • Csak a zöld hajtásokat szabad visszavágni, a fás részeket nem.
  • A levágott virágokat ne dobd ki: illatzsákhoz, teához vagy dekorációnak is felhasználhatók.

Ha gyönyörűen virágzó levendulabokrokat szeretnél, már most meg kell tenned a szakszerű lépéseket, hogy a szomszédaid és a beporzó rovarok is a csodájára járjanak. 

levendula metszése nyáron metszőollóval
A levendula metszése nyáron kulcsfontosságú. 
Fotó: Shutterstock

Levendula metszése nyáron – miért pont ekkor?

A levendula virágzása általában június végétől júliusig történik, fajtától és időjárástól függően. Amint a virágok többsége elhervadt, érdemes kézbe venni a metszőollót. Ha ilyenkor visszavágjuk a növényt, még marad elegendő ideje arra, hogy új hajtásokat neveljen a tél előtt. Ezekből fejlődnek majd a következő szezon virágzó ágai. Ha viszont túl sokáig várunk, a levendula felkopaszodhat, széteshet, és évről évre kevesebb virágot hoz.

Mit nyerünk a nyári metszéssel?

A rendszeresen visszavágott levendula:

  • tömörebb, gömbölyűbb formát vesz fel,
  • több új hajtást nevel,
  • gazdagabban virágzik a következő évben,
  • kevésbé fásodik fel,
  • hosszabb életű marad.

Egy gondozott levendulatő akár 15–20 évig is díszítheti a kertet.

Az elöregedett levendula metszése szakszerűen 

A legfontosabb szabály, hogy soha ne vágjunk bele a vastag, barna, fás részekbe, mert ezekből a levendula már nehezen vagy egyáltalán nem hajt ki.

A virágszárakat és a zöld hajtások felső részét nagyjából a növény magasságának egyharmadáig érdemes visszavágni. A cél, hogy megőrizzük a bokor gömbölyű alakját, miközben elegendő zöld rész marad rajta az új hajtások fejlődéséhez.

Éles, tiszta metszőollót használjunk, hogy a sebfelületek gyorsan gyógyuljanak. Fontos, hogy rendszeresen fertőtlenítsd a metszőollót! Ha elmulasztod, betegségeket vihetsz át egyik növényről a másikra.

Az elvirágzott levendula felhasználása

A levendula illata a szárítás után is sokáig megmarad, ezért a levágott virágokat érdemes összegyűjteni.

Készülhet belőlük:

  • illatzsák a szekrénybe,
  • asztali vagy ajtódísz,
  • fürdősó és potpourri,
  • levendulaszörp, szirup, illóolaj vagy tea (ha vegyszermentes növényről származik).

 

Metszési hibák

Ha a nyár végén vagy ősszel túl erősen metszed vissza a levendulát, a friss hajtások már nem biztos, hogy beérnek a fagyok előtt. A komolyabb alakító metszést ezért mindig közvetlenül a virágzás után érdemes elvégezni, míg tavasszal már csak az elfagyott vagy sérült részeket távolítsd el.

A levendula hálás növény: egyetlen nyári metszéssel nemcsak rendezettebb lesz a bokor, hanem megalapozhatod azt is, hogy a következő szezonban ismét lila virágok százai és intenzív illat töltsék meg a kertet.

Az alábbi videóban egy kertész mutatja be a gyakorlatban a metszést:


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!