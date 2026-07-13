Sokan nem ismerik fel időben a Lyme-kórt – Mutatjuk az alig ismert figyelmeztető jeleket is

A Lyme-kór egy bakteriális fertőzés, amelyet a Borrelia baktérium okoz, és kullancscsípés útján terjed. Magyarországon az Ixodes ricinus kullancsfaj a leggyakoribb hordozója. A kullancsok főként erdős, bokros és füves területeken élnek, de az ország egész területén előfordulnak, még városokban is. A fertőzött kullancsok aránya kiemelkedően magas Nógrád, Zala, Somogy és Vas vármegyében.
- Ezeket a Lyme-kór tüneteit soha ne hagyd figyelmen kívül kullancscsípés után.
- Sokan nem ismerik fel időben a Lyme-kórt – mutatjuk, mire figyelj.
- Nem mindenkinél jelenik meg a jellegzetes Lyme-folt: ezek a tünetek is figyelmeztethetnek.
- Ennyire veszélyes lehet egy kullancscsípés – ezt mindenkinek érdemes tudnia.
- Tudtad, hogy Magyarországon nincs Lyme-kór elleni vakcina? Ezekkel a módszerekkel védekezhetsz ellene.
Hogyan fertőződhetünk meg Lyme-kórral?
A kullancsok áprilistól októberig a legaktívabbak, de enyhe teleken is találkozhatunk velük. A kullancscsípés valószínűsége azoknál a legnagyobb, akik rendszeresen tartózkodnak a természetben: túrázóknál, vadászoknál és mezőgazdasági dolgozóknál.
Mik a Lyme-kór tünetei?
A betegség tünetei több szakaszban alakulnak ki, és különböző stádiumokra oszthatók:
1-30 nappal a csípés után:
- egyetlen, fokozatosan terjedő, kokárda-szerű Lyme-folt, amely középen kivilágosodhat;
- láz, hidegrázás;
- fejfájás;
- fáradékonyság;
- izom- és ízületi fájdalmak;
- nyirokcsomó-duzzanat.
3-10 héttel a csípés után:
- több, a testen különböző helyeken megjelenő bőrpír;
- nyaki merevség, szokatlan izomgyengeség;
- arcbénulás (egy- vagy kétoldali);
- szívritmuszavarok, mellkasi fájdalom;
- zsibbadás vagy bizsergés a végtagokban.
Hónapokkal vagy évekkel a csípés után:
- tartós ízületi gyulladás, különösen a térdben;
- neurológiai tünetek: memória- és koncentrációzavarok, alvásproblémák;
- ritkább esetekben bőrelváltozások (pl. vékonyodó, elszíneződő bőr a végtagokon).
Mikor forduljunk orvoshoz?
Ha kullancscsípés után a fenti tüneteket észleljük, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. A korai diagnózis és antibiotikumos kezelés segít a szövődmények megelőzésében.
Így előzhetjük meg a kullancscsípést
A kullancscsípés elkerülésével megelőzhető a fertőzés:
- használjunk rovarriasztót;
- viseljünk zárt ruházatot túrázáskor;
- alaposan ellenőrizzük a testünket a szabadban töltött idő után;
- védjük háziállatainkat: náluk is alkalmazzunk kullancs elleni készítményeket, rendszeresen ellenőrizzük bundájukat.
A Lyme-kór súlyos szövődményeket okozhat, de ha időben felismerik és kezelik, teljes gyógyulás érhető el.
Tények, amiről eddig lehet, hogy nem tudtál:
- A Lyme-kór a leggyakoribb kullancsok által terjesztett betegség Magyarországon.
- Évente több ezer új Lyme-kóros esetet diagnosztizálnak hazánkban.
- Fertőzött kullancsok főként a Dunántúl erdős területein és az Északi-középhegységben fordulnak elő.
- A Lyme-kór több mint 300 különböző tünetet okozhat.
- Ha a betegséget időben és megfelelő módon kezelik, a betegek 10-20 százalékánál akkor is lehetnek krónikus Lyme-kór tünetei.
- Egy átlagos nimfa kullancs kisebb, mint egy gombostű feje, kisebb mint 1 mm.
- Kutatások szerint a várandós anya a Lyme-kórt átadhatja a magzatnak, ami súlyos szövődményeket okozhat.
- A Lyme-kór tünetei egyértelműen nehezen felismerhetők, mert számos más betegségre hasonlítanak.
- Egy Lyme-kóros beteg átlagosan több hónap alatt, több orvosi vizsgálat után kapja meg a pontos diagnózist.
- A betegek nagy része nem emlékszik tipikus Lyme-folt megjelenésére.
- Nincs olyan teszt, amely egyértelműen igazolná, hogy valaki teljesen meggyógyult a Lyme-kórból.
- Magyarországon nincs engedélyezett vakcina a Lyme-kór ellen.
- A kullancsok által terjesztett betegségeket szarvasok, rágcsálók, madarak és háziállatok is hordozhatják.
- A Lyme-kór tesztelése félrevezető lehet, mivel az első 2-4 hétben az álnegatív eredmények aránya magas.
- Az idegrendszeri Lyme-kór tünetei hasonlíthatnak a sclerosis multiplex, Alzheimer-kór, ALS, fibromyalgia és Parkinson-kór tüneteire.
Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a Lyme-kór kezeléséről: