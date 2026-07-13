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kullancscsípés

Sokan nem ismerik fel időben a Lyme-kórt – Mutatjuk az alig ismert figyelmeztető jeleket is

7 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Tudtad, hogy évente több ezer új esetet regisztrálnak Magyarországon? Vagy hogy a betegség tünetei akár 300 különböző formában is jelentkezhetnek? Olvasd el a legfontosabb érdekességeket a Lyme-kórról, hogy jobban megértsd ezt a betegséget, a tüneteit és a kezelési módjait.
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kullancscsípésbetegségkullancsszezonlyme-kór

A Lyme-kór egy bakteriális fertőzés, amelyet a Borrelia baktérium okoz, és kullancscsípés útján terjed. Magyarországon az Ixodes ricinus kullancsfaj a leggyakoribb hordozója. A kullancsok főként erdős, bokros és füves területeken élnek, de az ország egész területén előfordulnak, még városokban is. A fertőzött kullancsok aránya kiemelkedően magas Nógrád, Zala, Somogy és Vas vármegyében. 

Lyme-kórt terjesztő kullancs egy levélen
A Lyme-kór elsődleges terjesztői a kullancsok. 
Fotó: Shutterstock
  • Ezeket a Lyme-kór tüneteit soha ne hagyd figyelmen kívül kullancscsípés után.
  • Sokan nem ismerik fel időben a Lyme-kórt – mutatjuk, mire figyelj.
  • Nem mindenkinél jelenik meg a jellegzetes Lyme-folt: ezek a tünetek is figyelmeztethetnek.
  • Ennyire veszélyes lehet egy kullancscsípés – ezt mindenkinek érdemes tudnia.
  • Tudtad, hogy Magyarországon nincs Lyme-kór elleni vakcina? Ezekkel a módszerekkel védekezhetsz ellene.

Hogyan fertőződhetünk meg Lyme-kórral?

A kullancsok áprilistól októberig a legaktívabbak, de enyhe teleken is találkozhatunk velük. A kullancscsípés valószínűsége azoknál a legnagyobb, akik rendszeresen tartózkodnak a természetben: túrázóknál, vadászoknál és mezőgazdasági dolgozóknál.

Mik a Lyme-kór tünetei?

A betegség tünetei több szakaszban alakulnak ki, és különböző stádiumokra oszthatók:

1-30 nappal a csípés után:

  • egyetlen, fokozatosan terjedő, kokárda-szerű Lyme-folt, amely középen kivilágosodhat;
  • láz, hidegrázás;
  • fejfájás;
  • fáradékonyság;
  • izom- és ízületi fájdalmak;
  • nyirokcsomó-duzzanat.

3-10 héttel a csípés után:

  • több, a testen különböző helyeken megjelenő bőrpír;
  • nyaki merevség, szokatlan izomgyengeség;
  • arcbénulás (egy- vagy kétoldali);
  • szívritmuszavarok, mellkasi fájdalom;
  • zsibbadás vagy bizsergés a végtagokban.

Hónapokkal vagy évekkel a csípés után:

  • tartós ízületi gyulladás, különösen a térdben;
  • neurológiai tünetek: memória- és koncentrációzavarok, alvásproblémák;
  • ritkább esetekben bőrelváltozások (pl. vékonyodó, elszíneződő bőr a végtagokon).
LÉyme-kór miatt kialakult Lyme-folt egy nő karján
A kokárda-szerű Lyme-folt az egyik legárulkodóbb jel, de nem mindenkinél alakul ki. 
Fotó: Shutterstock /  

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha kullancscsípés után a fenti tüneteket észleljük, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. A korai diagnózis és antibiotikumos kezelés segít a szövődmények megelőzésében.

Így előzhetjük meg a kullancscsípést

A kullancscsípés elkerülésével megelőzhető a fertőzés:

  • használjunk rovarriasztót;
  • viseljünk zárt ruházatot túrázáskor;
  • alaposan ellenőrizzük a testünket a szabadban töltött idő után;
  • védjük háziállatainkat: náluk is alkalmazzunk kullancs elleni készítményeket, rendszeresen ellenőrizzük bundájukat.

A Lyme-kór súlyos szövődményeket okozhat, de ha időben felismerik és kezelik, teljes gyógyulás érhető el.

Tények, amiről eddig lehet, hogy nem tudtál:

  1. A Lyme-kór a leggyakoribb kullancsok által terjesztett betegség Magyarországon.
  2. Évente több ezer új Lyme-kóros esetet diagnosztizálnak hazánkban.
  3. Fertőzött kullancsok főként a Dunántúl erdős területein és az Északi-középhegységben fordulnak elő.
  4. A Lyme-kór több mint 300 különböző tünetet okozhat.
  5. Ha a betegséget időben és megfelelő módon kezelik, a betegek 10-20 százalékánál akkor is lehetnek krónikus Lyme-kór tünetei.
  6. Egy átlagos nimfa kullancs kisebb, mint egy gombostű feje, kisebb mint 1 mm.
  7. Kutatások szerint a várandós anya a Lyme-kórt átadhatja a magzatnak, ami súlyos szövődményeket okozhat. 
  8. A Lyme-kór tünetei egyértelműen nehezen felismerhetők, mert számos más betegségre hasonlítanak.
  9. Egy Lyme-kóros beteg átlagosan több hónap alatt, több orvosi vizsgálat után kapja meg a pontos diagnózist.
  10. A betegek nagy része nem emlékszik tipikus Lyme-folt megjelenésére.
  11. Nincs olyan teszt, amely egyértelműen igazolná, hogy valaki teljesen meggyógyult a Lyme-kórból.
  12. Magyarországon nincs engedélyezett vakcina a Lyme-kór ellen.
  13. A kullancsok által terjesztett betegségeket szarvasok, rágcsálók, madarak és háziállatok is hordozhatják.
  14. A Lyme-kór tesztelése félrevezető lehet, mivel az első 2-4 hétben az álnegatív eredmények aránya magas.
  15. Az idegrendszeri Lyme-kór tünetei hasonlíthatnak a sclerosis multiplex, Alzheimer-kór, ALS, fibromyalgia és Parkinson-kór tüneteire.

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a Lyme-kór kezeléséről:


 

 

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