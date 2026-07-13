Sokan nem ismerik fel időben a Lyme-kórt – Mutatjuk az alig ismert figyelmeztető jeleket is

A Lyme-kór egy bakteriális fertőzés, amelyet a Borrelia baktérium okoz, és kullancscsípés útján terjed. Magyarországon az Ixodes ricinus kullancsfaj a leggyakoribb hordozója. A kullancsok főként erdős, bokros és füves területeken élnek, de az ország egész területén előfordulnak, még városokban is. A fertőzött kullancsok aránya kiemelkedően magas Nógrád, Zala, Somogy és Vas vármegyében.

A Lyme-kór elsődleges terjesztői a kullancsok.

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Ezeket a Lyme-kór tüneteit soha ne hagyd figyelmen kívül kullancscsípés után.

Sokan nem ismerik fel időben a Lyme-kórt – mutatjuk, mire figyelj.

Nem mindenkinél jelenik meg a jellegzetes Lyme-folt: ezek a tünetek is figyelmeztethetnek.

Ennyire veszélyes lehet egy kullancscsípés – ezt mindenkinek érdemes tudnia.

Tudtad, hogy Magyarországon nincs Lyme-kór elleni vakcina? Ezekkel a módszerekkel védekezhetsz ellene.

Hogyan fertőződhetünk meg Lyme-kórral?

A kullancsok áprilistól októberig a legaktívabbak, de enyhe teleken is találkozhatunk velük. A kullancscsípés valószínűsége azoknál a legnagyobb, akik rendszeresen tartózkodnak a természetben: túrázóknál, vadászoknál és mezőgazdasági dolgozóknál.

Mik a Lyme-kór tünetei?

A betegség tünetei több szakaszban alakulnak ki, és különböző stádiumokra oszthatók:

1-30 nappal a csípés után:

egyetlen, fokozatosan terjedő, kokárda-szerű Lyme-folt, amely középen kivilágosodhat;

láz, hidegrázás;

fejfájás;

fáradékonyság;

izom- és ízületi fájdalmak;

nyirokcsomó-duzzanat.

3-10 héttel a csípés után:

több, a testen különböző helyeken megjelenő bőrpír;

nyaki merevség, szokatlan izomgyengeség;

arcbénulás (egy- vagy kétoldali);

szívritmuszavarok, mellkasi fájdalom;

zsibbadás vagy bizsergés a végtagokban.

Hónapokkal vagy évekkel a csípés után:

tartós ízületi gyulladás, különösen a térdben;

neurológiai tünetek: memória- és koncentrációzavarok, alvásproblémák;

ritkább esetekben bőrelváltozások (pl. vékonyodó, elszíneződő bőr a végtagokon).

A kokárda-szerű Lyme-folt az egyik legárulkodóbb jel, de nem mindenkinél alakul ki.

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Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha kullancscsípés után a fenti tüneteket észleljük, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. A korai diagnózis és antibiotikumos kezelés segít a szövődmények megelőzésében.