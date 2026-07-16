Ezért lett Madeira a világ egyik legizgalmasabb úti célja

- Aktív feltöltődés: Madeira nyugdíjas paradicsomból a fiatalos kalandok, a terepfutás és a szörfözés központjává vált.
- UNESCO világörökség: az egyedülálló, mohás babérerdők mélyén húzódó egykori öntözőcsatornák (levadák) felejthetetlen túrákat ígérnek.
- Vulkanikus partok: természetes lávamedencék, fekete homokos strandok és különleges, banános halételek várják az utazókat.
Az utóbbi években teljesen átalakult a portugál sziget megítélése: a korábbi, szinte kizárólag az idősebb korosztályhoz kötődő imázst felváltotta egy dinamikus, fiatalos lendület. Madeira látnivalói ma már a trail-running (terepfutás), a canyoning (kanyontúra), a szörfözés és a tudatos kikapcsolódás miatt vonzzák a látogatókat a világ minden tájáról.
Melyek Madeira látnivalói, amiket semmiképpen sem szabad kihagyni?
A drámai, meredek völgyekkel szabdalt táj, a domboldalakba kapaszkodó rózsaszín házak, a dús babérerdők és a tiszta óceáni levegő ideális feltételeket biztosítanak a testi-lelki megújuláshoz. A gazdag vulkáni talaj és a szubtrópusi klíma miatt a sziget valóságos botanikai paradicsom, ahol az egzotikus virágok mellett vitamindús banán, passiógyümölcs, mangó, avokádó és krémalma terem a fákon.
A déli fekvésű, karakteres főváros, Funchal kiváló kiindulópont a sziget felfedezéséhez. Itt a történelmi negyedek árnyas oázisai mellett a kortárs kultúra is helyet kap: a CR7 futballmúzeum mellett – a neves futballista, Cristiano Ronaldo ugyanis Madeirán született, sőt, még szobrot is kapott a fővárosban – érdemes felkeresni a helyi és nemzetközi művészeket bemutató helyi művészeti galériát és kézműves központot is.
Egy kiadós városnézés után az óceánra néző parti kávézók teraszán, kézműves sörök és hamburgerek mellett lehet elmerülni a helyi fiatalok nyüzsgő éjszakai életében, vagy megízlelhető a híres poncha, amely cukornádpárlat, méz, cukor és friss narancs- vagy citromlé tradicionális keveréke.
A gasztronómia terén a sziget egyszerre őrzi a tradíciókat és újítja meg azokat. A kikötők melletti éttermekben az ultrafriss tonhal, a vörös durbincs és a grillezett lapas (tengeri csiga) mellett olyan helyi különlegességeket kóstolhatunk meg, mint az espada com banana, vagyis a fekete abroncshal sült banánnal. Ha valaki a modernebb ízekre vágyik, a belvárosban teljesen növényi alapú, lenyűgözően kreatív vegán kóstolómenüt is talál, ahol a lávaköveket idéző, tintahalat tintával színezett avokádós-bazsalikomos fagylalt is asztalra kerül.
Paradicsomi idill a sziget belsejében
A sziget belső, rejtett részei a túrázók igazi paradicsomát jelentik. Az egykori öntözőcsatornák, az úgynevezett levadák mentén kiépített ösvények mélyen bevezetnek az UNESCO világörökségi védelmét élvező, ősi babérerdőkbe (laurisilva). A Levada do Rei (Királyi levada) útvonalán lépdelve csobogó vizek és távoli vízesések tompa moraja kíséri az utat, ahol a sziklákat dús moha és páfrányok borítják.
Ha komolyabb, egész napos kihívást keresünk, a 18 kilométer hosszú PR17 Caminho do Pináculo túraösvény a tökéletes választás: ez a szakasz hegyi alagutakon vezet keresztül, vízesések alatt halad el, és lélegzetelállító panorámát nyújt a mély völgyekre. A sziget délnyugati részén fekvő, trópusi mikroklímájú Arco da Calheta környéke szintén lenyűgöző, ahol a banánültetvények mellett a helyi kisvendéglőkben mindössze 5,50 euróért – ami körülbelül 2000 forintnak (HUF) felel meg – bőséges, autentikus napi menüt kaphatunk, amely általában rizsből, salátából, avokádóból és friss halból áll.
Óceáni kalandok és vulkanikus strandok a sziget partjainál
Bár Madeirán a meredek, sziklás partvonal miatt kevés a klasszikus, természetes homokos strand, a vízi élményekről senkinek sem kell lemondania. Az északnyugati Porto Moniz mellett találhatók azok a híres, szilárd lávából formálódott természetes medencék, amelyeket az árapály folyamatosan frissít hűvös, tiszta óceánvízzel.
A partvidék többsége romantikus, kavicsos öböl – mint a hangulatos Ponta do Sol vagy Madalena do Mar –, de Seixal faluja mellett egy rendkívül fotogén, természetes fekete homokos strandot is találunk a hatalmas zöld sziklák lábánál.
Az északkeleti Porto da Cruz a szörfösök és a lazább, bohém utazók törzshelye. Itt a helyi stílusos hostelekben egy hálótermi ágy már 14,60 eurótól – átszámítva nagyjából 5300 forinttól (HUF) – elérhető, a közvetlen szomszédságban lévő kisvendéglőkben pedig 11,50 euróért (körülbelül 4200 HUF) zseniális tonhalat szolgálnak fel.
A tapasztaltabb szörfösök a nagyobb hullámokért általában Paul do Mar felé veszik az irányt, hogy aztán a naplementét a kultikus tengerparti szörfös bárok egyikében nézzék végig. Ha pedig az óceán nyugodtabb arcát keresnénk, Funchal kikötőjéből kishajóval is kifuthatunk a nyílt vízre úszni egyet, miközben a hullámok között delfinek és bálnák bukkannak fel a méz színű naplementében.
Nézd meg a videót is a gyönyörű Madeiráról: