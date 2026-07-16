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hipertónia

Éveken át észrevétlenül pusztít a néma gyilkos – Mindent a magas vérnyomásról

19 perce
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Tudtad, hogy hazánkban csaknem minden harmadik felnőtt érintett lehet egy olyan állapotban, a hipertóniában, amely sokáig semmilyen panaszt nem okoz? Az alábbiakban bemutatjuk, miért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés, és hogyan tartható kordában a magas vérnyomás.
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hipertóniabetegségbetegségmegelőzés
  • Néma veszély: a magas vérnyomás az esetek többségében hosszú ideig teljesen tünetmentes marad, miközben észrevétlenül súlyos szervkárosodásokat okoz.
  • Pontos diagnózis: a tartósan 140/90 Hgmm feletti értékek esetén elengedhetetlen a részletes orvosi kivizsgálás a háttérokok tisztázására.
  • Kétoldalú terápia: a sikeres kezelés alapja a személyre szabott gyógyszeres kezelés mellett a tudatos életmódváltás és a rendszeres mozgás.

A mindennapi rohanásban hajlamosak vagyunk elfeledkezni az egészségünkről, pedig a magas vérnyomás, idegen szóval a hipertónia Magyarországon a felnőttek közel 40 százalékát érinti, a 60 év felettiek körében pedig ez az arány a 60 százalékot is elérheti. Mivel az erekben áramló vér tartósan túl nagy nyomást fejt ki a véredények falára, ez az állapot észrevétlenül is komoly szervkárosodásokhoz vezethet. Az alattomos kórkép miatt sokan csak akkor szembesülnek a problémával, amikor már kialakult valamilyen szövődmény. Nézzük meg pontosan, mit érdemes tudnod erről a népbetegségről, és mit tehetsz ellene a mindennapokban.

Magas vérnyomás értékeit író férfi keze egy vérnyomásmérővel.
A magas vérnyomás jelentősen megnöveli a stroke, a szívinfarktus, a krónikus veseelégtelenség és más bajok kialakulásának lehetőségét. 
Fotó: Irina Borsuchenko / Shutterstock

Miért veszélyes a magas vérnyomás?

Okkal nevezi a szakirodalom ezt a betegséget „csendes gyilkosnak”, a megemelkedett értékek ugyanis az esetek többségében hosszú ideig teljesen tünetmentesek maradnak. Miközben nem érzel semmit, a háttérben a tartós nyomás miatt az érfalak megvastagodnak és elveszítik a rugalmasságukat. Emiatt a szívnek sokkal nagyobb erővel kell pumpálnia a vért, ami túlterheli az egész keringési rendszert.

A kezeletlen állapot közvetlenül károsítja a létfontosságú szerveket, és jelentősen megnöveli a stroke, a szívinfarktus, a krónikus veseelégtelenség, valamint a látásromlást vagy akár vakságot okozó szemfenéki elváltozások kockázatát.

Bár a betegség sokáig rejtve marad, bizonyos jelek mégis utalhatnak a jelenlétére. Tipikus tünet a visszatérő, spontán múló tarkótáji fejfájás, a gyakori szédülés, a fáradékonyság, a homályos látás, a mellkasi nyomás vagy a visszatérő orrvérzés.

Hogyan diagnosztizálható a betegség?

A vérnyomásértékeket két számmal jellemezzük. A szisztolés érték azt mutatja, mekkora nyomást fejt ki a vér az érfalra a szív összehúzódásakor, míg a diasztolés érték a szív elernyedésekor mérhető nyomást jelzi. Optimálisnak a 120/80 Hgmm alatti értékeket tekintjük. Magas vérnyomásról akkor beszélünk, ha a különböző napokon végzett legalább két-három mérés átlaga eléri vagy meghaladja a 140/90 Hgmm-es határt.

Gyanú esetén átfogó kardiológiai kivizsgálásra van szükség. Ez magában foglalhat 24 órás mérést (ABPM), terheléses EKG-t, szív- és hasi ultrahangot, valamint laborvizsgálatokat, hogy feltérképezzék az esetleges szervi érintettséget és a kísérő kockázati tényezőket.

Vérnyomást mérő idős pár egy ágyon ülve.
A magasvérnyomás-betegség az életkorral nő.
Fotó: Roman Chazov / Shutterstock

Milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre?

A terápia személyre szabott, és alapvetően két pillérre épül: az életmódváltásra és a gyógyszeres kezelésre. Enyhébb esetekben az életmódterápia önállóan is sikerrel alkalmazható, de ha a szisztolés érték meghaladja a 160 Hgmm-t, elengedhetetlen a gyógyszeres támogatás.

Az életmódbeli változtatásokkal látványos eredményeket érhetsz el a szisztolés értékek csökkentésében:

  • Testsúlycsökkentés: a 25 kg/m² alatti BMI elérésével tíz kilogrammonként mintegy 5–20 Hgmm-es csökkenést tapasztalhatsz.
  • Sófogyasztás mérséklése: a napi konyhasóbevitel 5 gramm alá szorításával 2–8 Hgmm-rel viheted lejjebb a nyomást.
  • Egészséges étrend: a zöldségekben gazdag, zsírszegény mediterrán diéta követése akár 8–14 Hgmm-es javulást hozhat.
  • Rendszeres mozgás: a napi 30–60 perces, mérsékelt intenzitású kardiomozgás 4–9 Hgmm-es csökkenést eredményezhet.
  • Alkoholfogyasztás korlátozása: a mérsékeltebb alkoholbevitel újabb 2–10 Hgmm-rel faraghatja le az értéket.

Amennyiben az életmódváltás nem elegendő, az orvos különféle hatásmechanizmusú vérnyomáscsökkentőket (például értágító hatású szereket, béta-blokkolókat vagy vízhajtókat) írhat fel a célérték (általában 138/83 Hgmm) eléréséhez.

Ne feledd: a magas vérnyomás kezelése egy életen át tartó folyamat. Rendszeres önellenőrzéssel és az orvosi előírások pontos betartásával teljes értékű, aktív életet élhetsz a szövődmények kockázata nélkül.

Nézd meg a videót is a témában: 

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