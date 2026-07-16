Éveken át észrevétlenül pusztít a néma gyilkos – Mindent a magas vérnyomásról

Néma veszély: a magas vérnyomás az esetek többségében hosszú ideig teljesen tünetmentes marad, miközben észrevétlenül súlyos szervkárosodásokat okoz.

a magas vérnyomás az esetek többségében hosszú ideig teljesen tünetmentes marad, miközben észrevétlenül súlyos szervkárosodásokat okoz. Pontos diagnózis: a tartósan 140/90 Hgmm feletti értékek esetén elengedhetetlen a részletes orvosi kivizsgálás a háttérokok tisztázására.

a tartósan 140/90 Hgmm feletti értékek esetén elengedhetetlen a részletes orvosi kivizsgálás a háttérokok tisztázására. Kétoldalú terápia: a sikeres kezelés alapja a személyre szabott gyógyszeres kezelés mellett a tudatos életmódváltás és a rendszeres mozgás.

A mindennapi rohanásban hajlamosak vagyunk elfeledkezni az egészségünkről, pedig a magas vérnyomás, idegen szóval a hipertónia Magyarországon a felnőttek közel 40 százalékát érinti, a 60 év felettiek körében pedig ez az arány a 60 százalékot is elérheti. Mivel az erekben áramló vér tartósan túl nagy nyomást fejt ki a véredények falára, ez az állapot észrevétlenül is komoly szervkárosodásokhoz vezethet. Az alattomos kórkép miatt sokan csak akkor szembesülnek a problémával, amikor már kialakult valamilyen szövődmény. Nézzük meg pontosan, mit érdemes tudnod erről a népbetegségről, és mit tehetsz ellene a mindennapokban.

A magas vérnyomás jelentősen megnöveli a stroke, a szívinfarktus, a krónikus veseelégtelenség és más bajok kialakulásának lehetőségét.

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Miért veszélyes a magas vérnyomás?

Okkal nevezi a szakirodalom ezt a betegséget „csendes gyilkosnak”, a megemelkedett értékek ugyanis az esetek többségében hosszú ideig teljesen tünetmentesek maradnak. Miközben nem érzel semmit, a háttérben a tartós nyomás miatt az érfalak megvastagodnak és elveszítik a rugalmasságukat. Emiatt a szívnek sokkal nagyobb erővel kell pumpálnia a vért, ami túlterheli az egész keringési rendszert.

A kezeletlen állapot közvetlenül károsítja a létfontosságú szerveket, és jelentősen megnöveli a stroke, a szívinfarktus, a krónikus veseelégtelenség, valamint a látásromlást vagy akár vakságot okozó szemfenéki elváltozások kockázatát.

Bár a betegség sokáig rejtve marad, bizonyos jelek mégis utalhatnak a jelenlétére. Tipikus tünet a visszatérő, spontán múló tarkótáji fejfájás, a gyakori szédülés, a fáradékonyság, a homályos látás, a mellkasi nyomás vagy a visszatérő orrvérzés.

Hogyan diagnosztizálható a betegség?

A vérnyomásértékeket két számmal jellemezzük. A szisztolés érték azt mutatja, mekkora nyomást fejt ki a vér az érfalra a szív összehúzódásakor, míg a diasztolés érték a szív elernyedésekor mérhető nyomást jelzi. Optimálisnak a 120/80 Hgmm alatti értékeket tekintjük. Magas vérnyomásról akkor beszélünk, ha a különböző napokon végzett legalább két-három mérés átlaga eléri vagy meghaladja a 140/90 Hgmm-es határt.