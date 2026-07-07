A csendes gyilkos, vagyis a magas vérnyomás öt, nem jellemző tünete: ha ezeket tapasztalja, baj lehet

A magas vérnyomást gyakran nevezik „csendes gyilkosnak”, mert a legtöbb esetben hosszú ideig semmilyen tünetet nem okoz. Kezelés nélkül azonban jelentősen növeli a szívinfarktus, a stroke, a vesebetegség és az éreredetű demencia kockázatát. Damien, egy gyakorló ápoló épp ezért TikTokon öt olyan figyelmeztető jelet sorolt fel, amelyek arra utalhatnak, hogy a magas vérnyomás már károsítja a szervezetet. Hangsúlyozta, hogy ezek a tünetek önmagukban nem bizonyítják a betegséget, de mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni velük.

Magas vérnyomás: a csendes gyilkos. Fotó: 123RF

Magas vérnyomás: ezért ő a csendes gyilkos

A magas vérnyomásban szenvedők többsége teljesen jól érzi magát, ezért nevezik csendes gyilkosnak. Az Egyesült Királyságban minden harmadik felnőttet érint, és sokan nem is tudnak róla

– mondta.

Az öt figyelmeztető jel:

1. Reggeli fejfájás

A szakember szerint a rendszeresen ébredéskor jelentkező fejfájás figyelmeztető jel lehet.

Nem minden fejfájás utal magas vérnyomásra, de a tartós, reggel jelentkező panaszokat nem szabad figyelmen kívül hagyni

2. Látászavarok

Az elhomályosult látás, a villódzó foltok vagy más szokatlan látási problémák szintén utalhatnak magas vérnyomásra, mivel a szem apró erei rendkívül érzékenyek a vérnyomás változásaira.

3. Indokolatlan nehézlégzés

Ha valaki olyan könnyű fizikai aktivitás közben is kifullad, mint például a lépcsőzés, az arra utalhat, hogy a szív a kelleténél nagyobb terhelés alatt dolgozik.

4. Gyakori orrvérzés

Az orrvérzés önmagában általában nem ad okot aggodalomra, de ha gyakran jelentkezik vagy erős, és a fenti tünetek valamelyikével együtt fordul elő, érdemes kivizsgáltatni.

5. Megmagyarázhatatlan szorongás vagy nyugtalanság

A betegek gyakran számolnak be arról, hogy megmagyarázhatatlan szorongást vagy nyugtalanságot éreznek

- idézte őt a Mirror.