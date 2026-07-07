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vérnyomás

A csendes gyilkos, vagyis a magas vérnyomás öt, nem jellemző tünete: ha ezeket tapasztalja, baj lehet

1 órája
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A magas vérnyomás sokáig teljesen tünetmentes maradhat, ezért nem véletlenül nevezik „csendes gyilkosnak”. Egy szakápoló most öt olyan figyelmeztető jelet sorolt fel, amelyek arra utalhatnak, hogy a betegség már károsítja a szervezetet, és mielőbbi orvosi kivizsgálásra lehet szükség.
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vérnyomásmagas vérnyomástünetek

A magas vérnyomást gyakran nevezik „csendes gyilkosnak”, mert a legtöbb esetben hosszú ideig semmilyen tünetet nem okoz. Kezelés nélkül azonban jelentősen növeli a szívinfarktus, a stroke, a vesebetegség és az éreredetű demencia kockázatát. Damien, egy gyakorló ápoló épp ezért  TikTokon öt olyan figyelmeztető jelet sorolt fel, amelyek arra utalhatnak, hogy a magas vérnyomás már károsítja a szervezetet. Hangsúlyozta, hogy ezek a tünetek önmagukban nem bizonyítják a betegséget, de mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni velük.

Magas vérnyomás: a csendes gyilkos.
Magas vérnyomás: a csendes gyilkos. Fotó: 123RF

 

Magas vérnyomás: ezért ő a csendes gyilkos

A magas vérnyomásban szenvedők többsége teljesen jól érzi magát, ezért nevezik csendes gyilkosnak. Az Egyesült Királyságban minden harmadik felnőttet érint, és sokan nem is tudnak róla 

– mondta.

Az öt figyelmeztető jel:

1. Reggeli fejfájás

A szakember szerint a rendszeresen ébredéskor jelentkező fejfájás figyelmeztető jel lehet.

Nem minden fejfájás utal magas vérnyomásra, de a tartós, reggel jelentkező panaszokat nem szabad figyelmen kívül hagyni 

2. Látászavarok

Az elhomályosult látás, a villódzó foltok vagy más szokatlan látási problémák szintén utalhatnak magas vérnyomásra, mivel a szem apró erei rendkívül érzékenyek a vérnyomás változásaira.

3. Indokolatlan nehézlégzés

Ha valaki olyan könnyű fizikai aktivitás közben is kifullad, mint például a lépcsőzés, az arra utalhat, hogy a szív a kelleténél nagyobb terhelés alatt dolgozik.

4. Gyakori orrvérzés

Az orrvérzés önmagában általában nem ad okot aggodalomra, de ha gyakran jelentkezik vagy erős, és a fenti tünetek valamelyikével együtt fordul elő, érdemes kivizsgáltatni.

5. Megmagyarázhatatlan szorongás vagy nyugtalanság

A betegek gyakran számolnak be arról, hogy megmagyarázhatatlan szorongást vagy nyugtalanságot éreznek

- idézte őt a Mirror.

@anpdamo 🚨 5 Signs Your Blood Pressure Might Be Too High 🚨 Most people with high blood pressure feel completely fine – that’s why it’s often called the silent killer. ⚠️ Possible warning signs can include: 1️⃣ Morning headaches 2️⃣ Visual disturbances 3️⃣ Shortness of breath on minimal exertion 4️⃣ Nosebleeds 5️⃣ Simply feeling that something isn’t quite right But here’s the important message: most people with high blood pressure have NO symptoms at all. The only way to know your blood pressure is high is to get it checked. A simple reading could help identify a problem before it causes serious complications such as heart attack, stroke, kidney disease, or heart failure. Have you had your blood pressure checked recently? #BloodPressure #HighBloodPressure #HealthTips #nurse #anpdamo ♬ original sound - Damo

 

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