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egészség

Hibák, amelyeket mindenki elkövet magnézium szedése közben

14 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A hiba nem a készítményben, hanem az adagolásában keresendő. Habár a magnézium az egyik legfontosabb vitaminunk, sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan kellene megfelelően pótolni. Cikkünkben megmutatjuk, melyek a legnagyobb hibák, amelyeket az emberek elkövetnek magnézium szedése közben.
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egészségásványi anyagmagnézium
  • A magnéziumpótlás során sokan alapvető hibákat követnek el.
  • Nem mindegy, mikor és milyen formában vesszük be.
  • A rossz adagolás és időzítés csökkentheti a hatékonyságot.

Sokak számára a magnézium szedése mindennapos tevékenység, mégis rengetegen elkövetik azokat a hibákat, amelyek miatt a készítmény nem tud megfelelően hasznosulni. Utánajártunk, hogyan tudod maximalizálni az ásványi anyag hatását. Ha az is érdekel, hogy mit ront el a legtöbb ember, olvass tovább!

Magnézium szedése
A magnézium szedése során számtalan hibát ejthetünk. Segítünk elkerülni azokat.
Fotó: 123RF

Magnézium szedése: 5 gyakori hiba, amit szinte mindenki elkövet

Mire való a magnézium? Segít az izomgörcsök, a fáradtság, a fokozott stressz, illetve az alvásproblémák kezelésében. Habár a magnézium fogyasztása enyhíthet ezeken a tüneteken, sokan nem tapasztalják meg a várt eredményt. Ennek egyszerű az oka: elkövetik azokat a tipikus hibákat, amelyek csökkentik a vitamin hatását.

1. Rossz időpontban veszik be

Meghatározó lehet, hogy a magnézium szedése mikor történik. Az egyik leggyakoribb kérdés a készítménnyel kapcsolatban, hogy reggel vagy este, étkezés előtt vagy után szedjék-e be. Szakértők szerint ha valaki az alvásminőségét akarja javítani, akkor ajánlott lefekvés előtt 30-60 perccel bevenni a készítményt. Ha azonban napközben szeretnénk csökkenteni a stresszszintünket, akkor reggel érdemes fogyasztani.

2. Az sem mindegy, hogyan vesszük be

Az érzékeny gyomrúak számára a magnézium tabletta kellemetlen érzéseket kelthet a gyomorban. Számukra mindenképpen étkezés után ajánlott bevenni a napi adagot. A bevétel előtti étkezés azért is fontos, hogy könnyebben felszívódjon a szervezetben az ásványi anyag. Szintén lényeges, hogy megfelelő mennyiségű folyadékkal vegyük be – ez szintén segíti a felszívódást.

3. A magnézium adagolása

Mint más gyógyászati készítményeknél, a magnézium esetében is fontos, hogy az előírt mennyiséget ne lépjük túl. Attól még, hogy többet fogyasztunk az ajánlott mennyiségnél, nem lesz jobb a hatása. A magnézium-túladagolás ráadásul émelygést, hasmenést, rosszabb esetben szívritmuszavart és légzési nehézségeket okozhat.

4. Más vitaminokkal és gyógyszerekkel való kölcsönhatás

Sokan nem tudják, de a kalcium és magnézium szedése nem ajánlott egy időben, mert gyengítik egymás hatását. Habár a multivitaminokban található kis mennyiség esetén jól kiegészíthetik egymást, ha nagyobb dózisban szedjük ezeket a készítményeket, akkor ajánlott reggel az egyiket, este pedig a másikat bevenni.

A magnézium bizonyos gyógyszerek felszívódását is befolyásolhatja, például gyengítheti egyes antibiotikumok hatékonyságát. Ezért ajánlott felkeresnünk a háziorvosunkat vagy a gyógyszerészünket, ha rendszeres gyógyszerszedés mellett szeretnénk beépíteni az életmódunkba a magnézium használatát.

5. Azonnali sikert várnak

Egyesek azt gondolják, hogy a magnézium csodaszer; hogy elég egyszer bevenniük, és aznap meg is oldódnak az alvásproblémáik, illetve a stressz is varázsütésre eltűnik az életükből. A valóságban azonban ha valaki hosszú ideje magnéziumhiánnyal küzd, akkor hosszú időbe telhet, mire újra feltöltődnek a szervezete ásványianyag-raktárai. Ezért a rendszeresség sokkal fontosabb, mint az alkalmi használat.

A magnézium szedése hozzájárulhat az idegrendszer és az izmok megfelelő működéséhez, valamint a minőségi alváshoz, de kizárólag akkor, ha rendszeresen szedjük, figyelünk az adagolásra, az időzítésre és az esetleges kölcsönhatásokra. A leggyakoribb hibák elkerülésével sokat tehetünk azért, hogy megtapasztaljuk a magnéziumpótlás előnyeit.

 

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