Egyszerű tolvajok vagy valódi szuperhősök voltak? – A magyar betyárok igaz története

A betyár szó eredetileg nem is bűnözőt jelentett, hanem olyan legényeket, akiknek nem volt földjük vagy állandó munkájuk. A perzsa eredetű szó török közvetítéssel került hozzánk, és eredetileg vándorló, szabad életet élő férfit jelentett. Június 10-én született a leghíresebb magyar betyár, Rózsa Sándor, melynek apropóján cikkünkben a magyar betyárok nyomába eredünk, és megismerjük leghíresebb képviselőiket is.

Cikkünkből kiderül, miért nem számított eredetileg sértésnek a „betyár" szó.

Ismerd meg a magyar vadnyugat leghírhedtebb betyárjainak igaz történetét.

Rózsa Sándortól Sobri Jóskáig: a leghíresebb magyar betyárok legendái és a valóság.

Meglepő részletek arról, hogyan váltak a betyárok a nép szemében hősökké.

Betyárromantika vagy kegyetlen valóság? Mutatjuk, milyen életet éltek a magyar betyárok.

A magyar betyárok közül kiemelkedett Milfajt Ferkó, Sobri Jóska hírhedt alvezére

Fotó: Wikipedia/Bot (Magnus Manske)

Magyar betyárok: a magyar vadnyugat hősei

Betyárromantika – A szegények szuperhősei

A XVIII. század végétől már a bujdosó rablókat nevezték így, akik főként lovas útonállók voltak. A nép szemében azonban nem egyszerű bűnözők voltak, hanem a gazdagok elnyomása ellen fellépő, szabadságszerető hősök.

Isten teremtette a betyárokat, azok által veri a gazdagokat”

– tartja a népdal, amely jól ábrázolja a betyárromantika lényegét: a betyárok a nép igazságérzetének megtestesítői lettek.

Ez a romantikus kép persze nem fedte a valóságot teljesen. A betyárok gyakran fosztogattak, raboltak, de a nép szimpátiája főként azért volt velük, mert a hatalommal szemben álltak, törvényen kívüliek voltak, és sokszor a gazdagoktól vettek el, hogy aztán a szegényebb rétegek között osszák szét. Ez a Robin Hood-szerű kép élt a köztudatban, amiért a betyárokat nem csupán bűnözőkként, hanem népi hősökként is tisztelték.

A betyárok világa: lovas útonállók és erdei bujdosók?

A betyárok többféle csoportba tartoztak. Az alföldi lovas betyárok gyorsak és ravaszak voltak, lóháton portyáztak, míg a hegyvidéki talpas betyárok inkább gyalogosan, nehezen megközelíthető erdőkben rejtőztek. Voltak kapcabetyárok, akik még a saját társaiktól is képesek voltak lopni, és házásó betyárok, akik aláásták a vályogházakat, hogy bejussanak az éléskamrákba.