Kihagyhatatlan bakancslista: a legszebb hazai várak, amelyeket idén nyáron látni kell – Galéria

A múltidéző utazások során lépten-nyomon olyan épített örökségbe botlunk, amely meghatározta a Kárpát-medence történelmét. A magyar várak romjaikban is lenyűgöző látványt nyújtanak, a teljesen vagy részben újjáépített erődítmények pedig valóságos időutazásra hívják a látogatókat.

Magyar várak hétvégi kirándulásra: jöjjön velünk Füzér várától Visegrádig.

Fotó: Wikimedia Commons

Melyek a legnépszerűbb magyar várak, amelyeket mindenképpen látni kell?

Bármelyik égtáj felé is induljunk el az országban, szinte biztosan találunk a közelben egy-egy magaslatot koronázó falmaradványt vagy éppen épségben maradt várkastélyt. Ezek a helyszínek kiváló hétvégi kirándulóhelyként szolgálnak, ahol a lenyűgöző panoráma mellett kiállítások, lovagi bemutatók és hagyományőrző programok repítenek vissza a régmúlt századokba. A monumentális építmények felfedezése közben megérthetjük a középkori védelmi rendszerek működését, és közelebb kerülhetünk eleink mindennapjaihoz.

Galériánkban összegyűjtöttük azokat a történelmi helyszíneket, amelyek különleges elhelyezkedésükkel vagy egyedi atmoszférájukkal kiemelkednek a hazai úti célok közül. Bebarangoltuk Visegrádot, Füzér várát, Hollókőt, és megcsodáltuk a Balatont is Szigliget várromjainak csúcsáról.