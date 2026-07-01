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várak

Kihagyhatatlan bakancslista: a legszebb hazai várak, amelyeket idén nyáron látni kell – Galéria

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Magyarország történelmi öröksége számtalan felfedeznivalót tartogat a kultúra és a természet kedvelői számára. Tervezzünk akár családi kirándulást, akár tartalmas hétvégi pihenést, a hazai műemlékek garantáltan felejthetetlen élményeket nyújtanak, ezért érdemes útra kelni, és személyesen is felkeresni a legszebb magyar várak környékét.
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várakkirándulási tippbelföldi utazás

A múltidéző utazások során lépten-nyomon olyan épített örökségbe botlunk, amely meghatározta a Kárpát-medence történelmét. A magyar várak romjaikban is lenyűgöző látványt nyújtanak, a teljesen vagy részben újjáépített erődítmények pedig valóságos időutazásra hívják a látogatókat.

A magyar várak egyik legszebb példája a hegycsúcson trónoló Füzér vára.
Magyar várak hétvégi kirándulásra: jöjjön velünk Füzér várától Visegrádig.
Fotó: Wikimedia Commons

Melyek a legnépszerűbb magyar várak, amelyeket mindenképpen látni kell?

Bármelyik égtáj felé is induljunk el az országban, szinte biztosan találunk a közelben egy-egy magaslatot koronázó falmaradványt vagy éppen épségben maradt várkastélyt. Ezek a helyszínek kiváló hétvégi kirándulóhelyként szolgálnak, ahol a lenyűgöző panoráma mellett kiállítások, lovagi bemutatók és hagyományőrző programok repítenek vissza a régmúlt századokba. A monumentális építmények felfedezése közben megérthetjük a középkori védelmi rendszerek működését, és közelebb kerülhetünk eleink mindennapjaihoz.

Galériánkban összegyűjtöttük azokat a történelmi helyszíneket, amelyek különleges elhelyezkedésükkel vagy egyedi atmoszférájukkal kiemelkednek a hazai úti célok közül. Bebarangoltuk Visegrádot, Füzér várát, Hollókőt, és megcsodáltuk a Balatont is Szigliget várromjainak csúcsáról. 

Hollókő: a világörökségi palóc falu felett őrködő középkori erődítményből csodálatos kilátás nyílik a Cserhát lankáira.
Visegrád: a Dunakanyar fölé magasodó fellegvárból az ország egyik legszebb panorámája nyílik, miközben a kiállítások bemutatják a királyi találkozók korát.
Füzér: a vulkáni kúpon fehérlő, gyönyörűen rekonstruált erőd az ország egyik legkorábbi kővára, ahol a Szent Koronát is őrizték egy ideig.
Nagyvázsony: a Kinizsi-várként ismert jellegzetes, négyszögletes lakótorony a Balaton-felvidék egyik legfontosabb és legizgalmasabb hadtörténeti emléke.
Boldogkő: a Zempléni-hegység sziklataréján álló erődítmény elképesztő fekvésével és a híres, fapallós gyilokjárójával hívja fel magára a figyelmet.
Szigliget: a Balaton váraként emlegetett romegyüttesről páratlan kilátás nyílik a tanúhegyekre és a magyar tenger víztükrére.
Gyula: az Alföld síkságán található építmény Közép-Európa egyetlen épen maradt gótikus téglavára, amely múzeummal és színházzal várja a látogatókat.
Csesznek: a Bakony szikláira épült gótikus várrom méltóságteljesen magasodik a táj fölé, és kiváló végpontja a környékbeli túraútvonalaknak.
Galéria: A legszebb hazai várak, amelyeket látni kell
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Hollókő: a világörökségi palóc falu felett őrködő középkori erődítményből csodálatos kilátás nyílik a Cserhát lankáira.

Nézze meg a videót is hazánk legszebb várairól:

 

 

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