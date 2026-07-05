Több mint turistaparadicsom: ezek Mallorca kötelező látnivalói

Palma, a sziget fővárosa tökéletes úti cél egy tartalmas mediterrán hangulatú pihenéshez, hiszen évente 300 napsütéses nappal, hangulatos óvárossal, kiváló gasztronómiával és mesés tengerpartokkal büszkélkedhet. Ha egy helyen keresed a városi nyüzsgést, a kulturális élményeket és a tengerparti lazítást, ez a város ideális választás. A helyszín biztonságos, gyalogosan is remekül bejárható, Mallorca látnivalói pedig a jó tömegközlekedésnek köszönhetően autó nélkül is könnyen felfedezhetők, beleértve a rejtett öblöket és a festői hegyi falvakat is.
Melyek Mallorca látnivalói, amiket nem szabad kihagyni?
Mallorca, a Baleár-szigetek legnagyobb tagjának legimpozánsabb épülete a gótikus katedrális, a La Seu, amelynek mézszínű falai csodásan tükröződnek a Parc de la Mar zöld vizében. Érdemes a belépőt előre online megváltani. A tetőteraszra szóló jegy ára 25 euró (körülbelül 9750 HUF), ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a támfalakra, bár a 215 lépcsőfok megmászása a nyári melegben komoly edzésnek is felér. A XIII. században elkezdett, és több mint 400 évig épült templomot a XX. század elején maga Gaudí is restaurálta. Fő ékessége a hatalmas rózsaablak, amelynek 1236 színes üvegdarabján átszűrődő fény fantasztikus színekbe öltözteti a belső teret.
A várostól nyugatra, egy domb tetején magasodik a XIV. századi Bellver-kastély. Az erődítményből teljes, 360 fokos panoráma nyílik a palmai öbölre. A belépő 4 euró (kb. 1560 HUF), és az épületben egy helytörténeti múzeum is működik.
Palma de Mallorca óvárosa egy igazi labirintus, ahol a római és a mór múlt nyomai keverednek. Séta közben érdemes útba ejteni az Almudaina királyi palotát, a városházát, vagy a hajdani muszlim városrész emlékét őrző arab fürdőt. Ha megviselne a hőség, a püspöki kert (Jardí del Bisbe) virágai között vagy a La Rambla árnyas fái alatt lehet megpihenni.
Festői kirándulások a sziget belső részein és a partvidéken
Palma tömegközlekedéssel is kiváló kiindulópont a sziget többi részének felfedezéséhez. Egy évszázados, faborítású nosztalgiavonattal egy óra alatt elérhető a hegyek között fekvő Sóller, ahonnan villamossal lehet lejutni a tengerparti Port de Sóllerbe. Innen motorcsónakos túrák indulnak a nyugati part kristálytiszta, sziklás öbleihez, ahol kiváló lehetőség nyílik a búvárkodásra.
A déli parton fekszik a puha homokos Es Trenc strand, valamint Ses Covetes és Cala Pi látványos öblei, amelyek sziklái között evezni és búvárkodni is lehet. A sziget északi részén található Platja de Muro négy mérföld hosszú, karibi hangulatú, dűnékkel övezett partja, ahol egy napernyő és egy nyugágy bérlése készpénzben 13 euróba (körülbelül 5070 forintba) kerül.
Ha a strandolást modern művészettel kötnénk össze, a Cala Major öböl a tökéletes választás. A parttól pár percre található a Fundació Miró Mallorca múzeum, amely Joan Miró szürrealista művész életét és munkásságát mutatja be szoborkertekkel és műtermekkel. A látogatás után pedig a kék tengerben hűsíthetjük magunkat, bár a helyi prémium napágyak ára elérheti a napi 70 eurót (mintegy 27 300 forint) is, így a törölközős megoldás jóval pénztárcabarátabb.
Mallorca tehát jóval többet nyújt az egyszerű tengerparti pihenésnél, hiszen a történelmi emlékek és a modern művészet rajongói is megtalálják itt a számításaikat. A változatos programlehetőségek és a könnyen elérhető helyszínek garantálják, hogy a sziget minden látogatónak felejthetetlen élményeket tartogat. Érdemes időt szánni a rejtett zugok felfedezésére, hogy teljes képet kapjunk a Földközi-tenger ezen ékszerdobozáról.
Nézze meg a videót a gyönyörű Mallorcáról: