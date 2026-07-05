Több mint turistaparadicsom: ezek Mallorca kötelező látnivalói

Palma, a sziget fővárosa tökéletes úti cél egy tartalmas mediterrán hangulatú pihenéshez, hiszen évente 300 napsütéses nappal, hangulatos óvárossal, kiváló gasztronómiával és mesés tengerpartokkal büszkélkedhet. Ha egy helyen keresed a városi nyüzsgést, a kulturális élményeket és a tengerparti lazítást, ez a város ideális választás. A helyszín biztonságos, gyalogosan is remekül bejárható, Mallorca látnivalói pedig a jó tömegközlekedésnek köszönhetően autó nélkül is könnyen felfedezhetők, beleértve a rejtett öblöket és a festői hegyi falvakat is.

Mallorca látnivalói a kulturális nevezetességektől a természeti kincsekig számtalan izgalmas helyszínt ígérnek. Ezek egyike a Palma óvárosában található katedrális

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Melyek Mallorca látnivalói, amiket nem szabad kihagyni?

Mallorca, a Baleár-szigetek legnagyobb tagjának legimpozánsabb épülete a gótikus katedrális, a La Seu, amelynek mézszínű falai csodásan tükröződnek a Parc de la Mar zöld vizében. Érdemes a belépőt előre online megváltani. A tetőteraszra szóló jegy ára 25 euró (körülbelül 9750 HUF), ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a támfalakra, bár a 215 lépcsőfok megmászása a nyári melegben komoly edzésnek is felér. A XIII. században elkezdett, és több mint 400 évig épült templomot a XX. század elején maga Gaudí is restaurálta. Fő ékessége a hatalmas rózsaablak, amelynek 1236 színes üvegdarabján átszűrődő fény fantasztikus színekbe öltözteti a belső teret.

A várostól nyugatra, egy domb tetején magasodik a XIV. századi Bellver-kastély. Az erődítményből teljes, 360 fokos panoráma nyílik a palmai öbölre. A belépő 4 euró (kb. 1560 HUF), és az épületben egy helytörténeti múzeum is működik.

A Palma városa mellett magasodó Bellver-kastély, ahonnan elképesztő panoráma tárul az ember szeme elé

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Palma de Mallorca óvárosa egy igazi labirintus, ahol a római és a mór múlt nyomai keverednek. Séta közben érdemes útba ejteni az Almudaina királyi palotát, a városházát, vagy a hajdani muszlim városrész emlékét őrző arab fürdőt. Ha megviselne a hőség, a püspöki kert (Jardí del Bisbe) virágai között vagy a La Rambla árnyas fái alatt lehet megpihenni.

Festői kirándulások a sziget belső részein és a partvidéken

Palma tömegközlekedéssel is kiváló kiindulópont a sziget többi részének felfedezéséhez. Egy évszázados, faborítású nosztalgiavonattal egy óra alatt elérhető a hegyek között fekvő Sóller, ahonnan villamossal lehet lejutni a tengerparti Port de Sóllerbe. Innen motorcsónakos túrák indulnak a nyugati part kristálytiszta, sziklás öbleihez, ahol kiváló lehetőség nyílik a búvárkodásra.