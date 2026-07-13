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Szétdúlták a történelmi romot a bulizók: bezárt a Máré-vár, de van 5 zseniális tippünk helyette

30 perce
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Rongálással kapcsolatos hírek érkeztek a Mecsekből, a kedvelt kirándulóhely átmenetileg nem fogad látogatókat. Amíg a megrongált Máré-vár újra biztonságosan látogathatóvá válik, érdemes más hazai várak felé venni az irányt. Mutatjuk, merre indulj!
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belföldi utazásmáré-várrongálás
  • Vandál pusztítás: orgiázó huligánok megrongálták és életveszélyessé tették a mecseki Máré-várat.
  • Azonnali lezárás: a megrongált, megrogyott várfalak miatt az erődítményt a statikai helyreállításig bezárták.
  • Alternatív célpontok: Csesznek, Sirok, Regéc, Somló és Drégely várai remek alternatívát nyújtanak a túrázóknak.

A napokban balesetveszély miatt le kellett zárni a magyaregregyi erődítményt. A Máré-vár falai túlélték a XVI. századi belháborúkat, a török hódítást és az 1956-os szovjet tank ostromát is, ám egy éjszakai szexparti résztvevői most csaknem romba döntötték a műemléket. A huligánok tűzrakáshoz bontották meg a falat, a belső kaput és a ciszternát is megrongálták, a statikai vizsgálat szerint pedig a fellazított szerkezet bármikor leomolhat. Az ideiglenes aládúcolásig és a milliós költségű restaurálásig a terület teljesen zárva tart.

A Máré-vár légi felvételen téli időszakban.
A Máré-vár súlyos rongálás áldozatául esett, a történelmi helyszín egy ideig zárva lesz
Fotó: Wikipedia

Hová menjünk, amíg a Máré-vár zárva?

Magyarország rengeteg izgalmas, történelmi emlékekben gazdag várral és várrommal büszkélkedhet, amelyek remek kirándulási célpontot jelentenek. Az alábbiakban ezekből szemezgettünk, hogy könnyebben kiválaszthasd a következő túrád helyszínét.

Máré várának belső udvara.
A vár falainak köveit kiszedték a helyükről, amely miatt statikailag labilis lett az építmény
Fotó: Wikipedia

Cseszneki vár

A Bakony szikláin magasodó gótikus Cseszneki vár az ország egyik leglátványosabb erődítménye. A XIII. században épült, a tatárjárás után, később pedig a Garaiak bővítették tekintélyes lovagvárrá. Ha szereted az aktív kikapcsolódást, a várfalak alatti sziklákon kiépített via ferrata útvonalakon is próbára teheted magad.

Siroki vár

A Mátra és a Bükk határán fekvő Siroki vár különlegessége a vulkáni tufacsúcs, amelyre építették. A falak mellett hatalmas pincerendszert és kazamatákat vájtak közvetlenül a sziklába, amelyek ma is bejárhatók. A török időkben fontos végvárként szolgáló romról zseniális panoráma nyílik a környező völgyekre.

Regéci vár

A Zempléni-hegység mélyén megbújó Regéci vár igazi történelmi zarándokhely, hiszen itt töltötte gyermekkorát II. Rákóczi Ferenc. Az utóbbi évek rekonstrukcióinak köszönhetően újjáépült az Öregtorony, amelyben modern kiállítótér kapott helyet. A bástyákról eléd táruló zempléni erdős táj látványa egészen egyedülálló élményt nyújt.

Somló vára

A Somló-hegy északi, sűrűn fás oldalában rejtőző várromot kizárólag gyalogosan, egy kellemes erdei túrával tudod megközelíteni. A XIII. századi erődítmény jellegzetes, hatszögletű tornya és belső udvara még ma is magasan áll. A romok felfedezése után érdemes a hegyoldal híres borospincéiben megpihenni.

Drégely vára

A Börzsöny északi részén, egy 444 méter magas sziklacsúcson álló rom a magyar történelem egyik legfontosabb szimbóluma. Szondi György és maroknyi serege 1552-ben a végsőkig védte ezt a helyet a hatalmas túlerőben lévő török sereggel szemben. A csúcsra vezető meredek túra fáradalmait a történelmi atmoszféra és a lenyűgöző kilátás azonnal feledteti.

 

 

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