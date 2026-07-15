Új közvetlen járat indul Budapestről: Egyiptom eldugott paradicsoma vár idén ősztől

- Közvetlen járat: október 27-től a Wizz Air heti két közvetlen járatot indít Budapest és Marsa Alam között.
- Búvárparadicsom: a régió érintetlen korallzátonyai, tengeri teknősei és delfinjei felejthetetlen élményt nyújtanak.
- Kultura felsőfokon: a tengerparti bázisról könnyen elérhető Luxor és a Nílus völgye, belföldi járattal pedig Kairó is.
Október végén, amikor nálunk már beköszönt a hűvös, esős ősz, a Vörös-tenger partján még javában tart a kellemes meleg. A Wizz Air közvetlen járatának indulásával Marsa Alam sokkal közelebb kerül hozzánk: a heti két járat ideális lehetőséget ad egy egyhetes kikapcsolódásra vagy egy hosszabb, felfedezőúttal egybekötött nyaralásra. Ez a régió azoknak nyújt tökéletes alternatívát, akik a nyüzsgő, klasszikus üdülőhelyek helyett a nyugalmat és a szinte érintetlen természeti környezetet keresik. Ha kíváncsi vagy, mit tartogat számodra Egyiptom e szeglete, érdemes alaposan áttekintened a lehetőségeket.
Hol találhatók a legszebb korallzátonyok Marsa Alam környékén?
A térség legnagyobb vonzerejét a Vörös-tenger élővilága adja. Hurghadával ellentétben itt a part menti zátonyok sokkal jobb állapotban maradtak meg, így a búvárok és a sznorkelezés szerelmesei valódi paradicsomra lelnek. Az Abu Dabbab-öböl a tengeri teknősökről és a ritka dugongokról ismert, amelyek a sekély, füves aljzatú vízben legelésznek. A tapasztaltabb könnyűbúvárok számára az Elphinstone-zátony nyújt nagy élményt, ahol áramlatbúvárkodás közben pörölycápákkal és szirticápákkal találkozhatunk.
Egy másik híres pont a Samadai-zátony, egy patkó alakú lagúna, amely delfinek állandó pihenőhelye, így itt szinte garantált a közös úszás ezekkel az állatokkal. Az ideális utazási időszak a Vörös-tengerhez a tavaszi hónapok mellett az ősz, különösen október és november: ekkor a tenger még kellemesen meleg, a levegő hőmérséklete pedig már nem elviselhetetlenül forró, hanem ideális a strandoláshoz és a kirándulásokhoz.
Egyiptom látnivalói: hogyan iktasd be a tengerpart mellé a Nílus völgyének kulturális nevezetességeit?
Bár a délre fekvő üdülőhely elsősorban a pihenésről és a búvárkodásról szól, nem kell lemondanod az ókori történelemről sem. A Nílus völgye és annak lenyűgöző műemlékei elérhető távolságban vannak, ha jól tervezed meg az utat.
A legegyszerűbb megoldás, ha egy szervezett, egynapos kirándulás keretében látogatsz el Luxorba. Az út a sivatagon keresztül nagyjából 4-5 órát vesz igénybe egy irányba, ezért korai, hajnali indulással kell számolnod. Cserébe egyetlen nap alatt bejárhatod a Királyok Völgyét, megcsodálhatod Hatsepszut fáraónő templomát, és sétálhatsz a monumentális karnaki templomoszlopok között.
Ha ennél mélyebb élményre vágysz, érdemes megosztanod a szálláshelyedet. Tölts el öt napot a tengerparton, majd utazz át Luxorba két éjszakára. Így nemcsak a rohanást kerülheted el, hanem lehetőséged nyílik egy hangulatos, többnapos nílusi hajóúton is részt venni, amely elvisz egészen Asszuánig, érintve Edfu és Kom Ombó templomait. Ez a kombináció biztosítja, hogy a pihentető tengerparti napok után az egyiptomi kultúra legfontosabb kincseit is kényelmesen, rohanás nélkül fedezhesd fel.
Hogy jutsz el legegyszerűbben Kairóba a déli partról?
Ha a fáraók földjén jársz, a gízai piramisok és a monumentális, folyamatosan újabb és újabb kiállításaival hódító Nagy Egyiptomi Múzeum (GEM) szinte kötelező program. Marsa Alamból a hatalmas távolság miatt a közúti utazás rendkívül fárasztó és időigényes lenne, ezért a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás a belföldi repülőjárat, amellyel alig egy és negyed óra alatt Kairóba repülhetsz, így egy egynapos vagy egy ottalvós villámlátogatás után kényelmesen visszatérhetsz a vörös-tengeri bázisodra.
A gízai piramismező és a Nagy Egyiptomi Múzeum lenyűgöző tárlata mellett Kairóban mindenképpen érdemes felkeresni a kopt negyed ősi templomait, a Szaladin-citadellát a tiszteletet parancsoló Alabástrom-mecsettel, valamint a Khan el-Khalili bazár nyüzsgő, fűszerillatú sikátorait is.
Nézd meg a videót Marsa Alam csodáiról: