Új közvetlen járat indul Budapestről: Egyiptom eldugott paradicsoma vár idén ősztől

Közvetlen járat: október 27-től a Wizz Air heti két közvetlen járatot indít Budapest és Marsa Alam között.

október 27-től a Wizz Air heti két közvetlen járatot indít Budapest és Marsa Alam között. Búvárparadicsom: a régió érintetlen korallzátonyai, tengeri teknősei és delfinjei felejthetetlen élményt nyújtanak.

a régió érintetlen korallzátonyai, tengeri teknősei és delfinjei felejthetetlen élményt nyújtanak. Kultura felsőfokon: a tengerparti bázisról könnyen elérhető Luxor és a Nílus völgye, belföldi járattal pedig Kairó is.

Október végén, amikor nálunk már beköszönt a hűvös, esős ősz, a Vörös-tenger partján még javában tart a kellemes meleg. A Wizz Air közvetlen járatának indulásával Marsa Alam sokkal közelebb kerül hozzánk: a heti két járat ideális lehetőséget ad egy egyhetes kikapcsolódásra vagy egy hosszabb, felfedezőúttal egybekötött nyaralásra. Ez a régió azoknak nyújt tökéletes alternatívát, akik a nyüzsgő, klasszikus üdülőhelyek helyett a nyugalmat és a szinte érintetlen természeti környezetet keresik. Ha kíváncsi vagy, mit tartogat számodra Egyiptom e szeglete, érdemes alaposan áttekintened a lehetőségeket.

Az egyiptomi Marsa Alam elsősorban a búvárok, és a tengerparti pihenésért rajongók körében népszerű

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Hol találhatók a legszebb korallzátonyok Marsa Alam környékén?

A térség legnagyobb vonzerejét a Vörös-tenger élővilága adja. Hurghadával ellentétben itt a part menti zátonyok sokkal jobb állapotban maradtak meg, így a búvárok és a sznorkelezés szerelmesei valódi paradicsomra lelnek. Az Abu Dabbab-öböl a tengeri teknősökről és a ritka dugongokról ismert, amelyek a sekély, füves aljzatú vízben legelésznek. A tapasztaltabb könnyűbúvárok számára az Elphinstone-zátony nyújt nagy élményt, ahol áramlatbúvárkodás közben pörölycápákkal és szirticápákkal találkozhatunk.

Marsa Alam tengerpartja még nem a tömegekről, hanem a nyugodt pihenésről szól

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Egy másik híres pont a Samadai-zátony, egy patkó alakú lagúna, amely delfinek állandó pihenőhelye, így itt szinte garantált a közös úszás ezekkel az állatokkal. Az ideális utazási időszak a Vörös-tengerhez a tavaszi hónapok mellett az ősz, különösen október és november: ekkor a tenger még kellemesen meleg, a levegő hőmérséklete pedig már nem elviselhetetlenül forró, hanem ideális a strandoláshoz és a kirándulásokhoz.

Egyiptom látnivalói: hogyan iktasd be a tengerpart mellé a Nílus völgyének kulturális nevezetességeit?

Bár a délre fekvő üdülőhely elsősorban a pihenésről és a búvárkodásról szól, nem kell lemondanod az ókori történelemről sem. A Nílus völgye és annak lenyűgöző műemlékei elérhető távolságban vannak, ha jól tervezed meg az utat.